Roland Emmerich baut Besetzung für Gladiatoren-Serie aus

Featured: The Pentaverate auf Netflix: Alles zu Start, Handlung und Cast der Mike Myers-Comedy

Comedy-Ikone Mike Myers ist zurück! In der von ihm erdachten Netflix-Serie „The Pentaverate” macht er das, was er am besten kann und schlüpft gleich in acht verschiedene Rollen. Wann die Comedy-Serie startet, worum es darin geht und wer außerdem neben Myers zum Cast gehört, verraten wir Dir in diesem Artikel. Der Start von The Pentaverate: Wann ist der Release auf Netflix? Das Startdatum ist alles andere als zufällig gewählt: Am 5. Mai wird The Pentaverate auf Netflix veröffentlicht, was als Anspielung auf die Serie selbst zu verstehen ist, in der sich vieles um die Zahl 5 dreht. Nichtsdestotrotz dürfen sich Zuschauer:innen auf immerhin sechs Episoden der abgedrehten Comedy freuen. Federführend bei der Serie war niemand Geringeres als Comedy-Legende Mike Myers („Austin Powers”, „Wayne’s World”), der zugleich als Hauptdarsteller, Produzent sowie Autor tätig war und damit ein furioses Comeback feiert. Als Regisseur für The Pentaverate holte er sich allerdings ...