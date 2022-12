Erster Trailer für Nolans «Oppenheimer» im Netz

Featured: The Umbrella Academy: Das erwartet die Hargreeves-Geschwister in Staffel 3

Was werden Luther, Diego & Co. in der alternativen Zeitlinie erleben, in der sie am Ende der zweiten Staffel landen? Die Dreharbeiten zu Staffel 3 von „The Umbrella Academy“ sind längst abgeschlossen und es gibt einen Starttermin. Hier erfährst Du alles über Cast, Story und den Serienstart bei Netflix – und siehst den ersten Trailer.The Umbrella Academy Staffel 3: Trailer öffnet das Multiversum Mitte Mai 2022 hat Netflix endlich den lang erwarteten Trailer zur dritten Staffel von The Umbrella Academy veröffentlicht:Darin lernen wir auch die neuen Antagonisten unserer Held:innen kennen: die Schüler:innen der Sparrow Academy. In dem Paralleluniversum, in dem Vanya, Luther und Co. gelandet sind, hat ihr Stiefvater nämlich eine andere Akademie gegründet. Ist Hargreeves in dieser Zeitlinie etwa noch am Leben?The Umbrella Academy: Der Starttermin für Staffel 3 Endlich ist klar, wann es mit der Academy weitergeht: Netflix verkündete den Starttermin für die dritte Staffel in ...