Erster Trailer für «Indiana Jones 5» im Netz

Spider-Man: A New Universe auf Netflix – darum ist der Animationsfilm Pflichtprogramm

Am 11. März 2022 startet bei Netflix einer der besten Animationsfilme überhaupt: „Spider-Man: A New Universe” (im Original: „Spider-Man: Into the Spider-Verse”). Warum der Oscargewinner nicht nur für Marvel- und Comicfans zum absoluten Pflichtprogramm zählt, erfährst Du hier.Was ist eigentlich „Spider-Man: A New Universe”? Wenn Du Dich jetzt fragst, wo im MCU Du „Spider-Man: A New Universe” bitte einordnen sollst: Nein, hier spielt weder Tom Holland die Hauptrolle, noch stammt der Animationsfilm aus dem Hause Disney. „A New Universe” ist stattdessen völlig unabhängig von Spideys Abenteuern im MCU, wurde von Sony produziert und kam im Dezember 2018 in die Kinos. Ein weiterer, wesentlicher Unterschied zum MCU-Spidey: Hier schlüpft nicht Peter Parker ins Spinnenkostüm, sondern der Teenager Miles Morales. Peter Parker hat dennoch eine Rolle in „Spider-Man: A New Universe” – wie das geht, erklären wir gleich. Das Spider-Verse: Darum geht es im Film Der ...