Antonio Banderas: Tom Holland wäre ein guter Zorro

Mit „Uncharted“ läuft die heißersehnte Verfilmung der Hit-Videospielreihe mit Tom Holland endlich im Kino. Doch was wird da am Ende des spektakulären Finales eigentlich angedeutet? Wie könnte es nun in einer Fortsetzung „Uncharted 2“ weitergehen? Und wie stehen die Chancen für einen zweiten Teil? All das erfährst Du hier in unserer Erklärung. Achtung: Der folgende Text enthält Spoiler zum Film Uncharted und auch einigen Stationen der Uncharted-Videospielreihe. Packende Action, starke Figuren sowie eine Inszenierung und Erzählweise, die dem Kinoerlebnis wohl so nah kommen, wie selten in einem Videospiel zuvor: Die Uncharted-Reihe gilt in vielerlei Hinsicht als Gaming-Meilenstein und hat nicht umsonst über die Jahre eine riesige Fangemeinde erobert. Seit dem 17. Februar gibt es nun endlich auch eine Filmversion von Uncharted, in der „Spider-Man“-Star Tom Holland in die Haut des Spielehelden und Schatzsuchers Nathan Drake schlüpft. Dabei nimmt sich die ...