Paul Mescal könnte der neue «Gladiator» werden

Featured: Blade Runner 2099: Amazon bestätigt Serien-Adaption des Sci-Fi-Klassikers

Die Jagd auf Replikanten geht in Serie: Fünf Jahre nachdem mit „Blade Runner 2049“ die Fortsetzung des Achtzigerjahre Science-Fiction-Klassikers in die Kinos kam, bestätigt Amazon nun, dass die Filmreihe weitergehen wird. Diesmal allerdings in Form einer Live-Action-Serie. Wer an der Produktion beteiligt ist und was bisher zu „Blade Runner 2099“ bekannt ist, liest Du hier. In der Zukunft von Blade Runner übernehmen Replikanten unliebsame und gefährliche Aufgaben. Machen sie Ärger, werden sie ‚in den Ruhestand versetzt‘. Diese Aufgabe wiederum übernehmen sogenannte Blade Runner. Das sind speziell für die Replikantenjagd ausgebildete Polizist:innen. Die Frage nach der Bedeutung von Menschlichkeit nimmt in den Filmen und Animes einen wichtigen Platz ein. Wir vermuten, dass die kommende Serie Blade Runner 2099 diesbezüglich keine Ausnahme machen wird.Im Vorgänger Blade Runner 2049 spielt Ryan Gosling den Blade Runners K. — Bild: © 2017 Alcon Entertainment, LLC. ...