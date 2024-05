Hardy Krüger steigt bei GZSZ ein - als Chirurg

Planet der Affen: New Kingdom | Filmkritik: Lohnt sich der vierte Teil des Reboots?

Sieben Jahre nach dem letzten Film setzt „Planet der Affen: New Kingdom“ die Geschichte rund um die Affen-Apokalypse fort. Wir haben den neue Streifen bereits vor dem deutschen Kinostart am 8. Mai gesehen und verraten Dir in unserer Kritik zu Planet der Affen: New Kingdom, was Dich erwartet: Ein abenteuerlicher Trip mit großen Bildern und großen Gefühlen.