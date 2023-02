«Roter Himmel» preisgekrönt: Regisseur Petzold ist sprachlos

Film: Regisseur Petzold hat Probleme mit Filmmusik

Regisseur Christian Petzold (62) tut sich schwer mit Musik in Filmen. «Ich habe große Probleme mit Filmmusik», sagte er am Mittwoch bei der Vorstellung seines jüngsten Films «Roter Himmel» in Berlin. «Das liegt vielleicht daran, dass wir von Filmmusik umgeben sind. Wir sterben in Filmmusik. Wir gehen in den Fahrstuhl, es läuft Musik. In jeder beschissenen Kneipe läuft Musik», erklärte Petzold. «Ich liebe Musik - und deshalb lasse ich sie weg.»