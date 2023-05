Starbesetzte Cannes-Jury ist komplett

Guardians of the Galaxy Vol. 3 | Kritik: Ein Star Lord-würdiger Abschluss der Trilogie?

Chris Pratt fliegt als Star-Lord gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ zurück in die Kinos. Im Abschluss-Film der Trilogie rückt dabei besonders ein Charakter in den Vordergrund. Welcher das ist und ob das intergalaktische Abenteuer überzeugt, verraten wir Dir in unserer Kritik.