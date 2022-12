Boris Becker voraussichtlich bei Berlinale - mit Doku

Featured: Vodafone TV-Highlights im Februar: Das Tor des Monats, Entertainment-News und 15 Minuten Nervenkitzel

Der Februar zählt für die meisten Menschen mit seinen regnerischen Tagen nicht unbedingt zu den Lieblingsmonaten des Jahres. Dank Vodafone TV kannst Du Dich trotzdem auf einige Highlights freuen. Wenn Du Dich fragst, welche Serien, Filme, Dokus und Sport-Sendungen an grauen Wintertagen bestens unterhalten, bekommst Du bei dem Infotainment-Sender die Antwort. Auch wenn der Februar weniger Tage zählt als alle anderen Monate, ist die Liste der Entertainment-Highlights nicht kürzer: Auf Vodafone TV wirst Du in den kommenden 28 Tagen wieder rund um die Uhr mit Previews, hauseigenen Best-of-Produktionen und TV-News versorgt. So verpasst Du garantiert kein Heimkino-Highlight! 15 Minuten Nervenkitzel: Previews aus dem Programm von Crime + Investigation Selbst die beste Krimi-Produktion zieht uns selten so sehr in den Bann wie wahre Verbrechen. Die volle Dröhnung True Crime bekommst Du bei dem Sender Crime + Investigation. Welche schaurigen Fälle Dich im Februar fesseln werden, ...