Franz Rogowski und kreischende Fans: «Kommt mir absurd vor»

Für den Wettbewerbsfilm «Lubo» ist Franz Rogowski zum Filmfest Venedig gekommen. Er macht dort auch unerwartete Erfahrungen.

Franz Rogowski macht in Venedig neue Erfahrungen mit Fans. © Matteo Rasero/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Rogowski ist bei den Filmfestspielen Venedig im Film «Lubo» in der Regie von Giorgio Diritti zu sehen. Er spielt einen Nomaden und Straßenkünstler aus Graubünden, der 1939 in die Schweizer Armee einberufen wird und dem anschließend seine Familie entrissen wird. Er ist ein Jenischer - also ein Angehöriger einer Volksgruppe ehemals fahrender Handwerker, die immer wieder ausgegrenzt und diskriminiert worden sind.

Für seine Rolle hat Rogowski unter anderem die jenische Sprache und Schweizerdeutsch gelernt, er spricht im Film auch Italienisch. Außerdem habe er sich das Spielen von Mundharmonika und der Steirischen Harmonika beigebracht. Diese vielen unterschiedlichen Sprachen, die Lubo spreche, hätten ihn an der Rolle gereizt. «Diese Figur hat schon viel Spannendes, so im sportlichen Sinne, Herausforderndes von mir verlangt», sagte Rogowski.