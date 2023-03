Preisgekröntes Drama «Saint Omer» startet im Kino

Featured: Die drei ???, TKKG, Bibi Blocksberg und Co.: Diese 5 Kinderhörspiele sind jetzt auch Serien und Filme

Hörspiele sind Balsam für die Seele. Besonders in Kindertagen, wenn sie uns beim Spielen oder vor dem Zubettgehen begleiten. Viele der schönsten Kinderhörspiel-Klassiker von damals sind in Serien und Realfilmen adaptiert worden und einige davon schaffen es sogar bis in die Kinocharts. So auch „Die drei ??? – Erbe des Drachen“. Welches die fünf besten Hörspiele und ihre filmischen Umsetzungen sind, listen wir Dir jetzt auf!