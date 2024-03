«Nackte Kanone»-Neuauflage mit Liam Neeson angekündigt

Silverton Siege: Alles zu Start, Handlung und Cast des südafrikanischen Netflix-Dramas

Das neue Netflix-Drama „Silverton Siege“ setzt sich mit einem dramatischen Ereignis während der Apartheid in Südafrika auseinander. Alles zu Start, Handlung, Cast und der wahren Geschichte des Films findest Du hier. Der Start von Silverton Siege: Wann ist Release bei Netflix? Silverton Siege ist ab dem 27. April bei Netflix verfügbar. Das Datum ist dabei nicht zufällig gewählt, denn der 27. April ist der als Freedom Day bekannte Nationalfeiertag in Südafrika. Der etwa 100-minütige Spielfilm basiert auf wahren Begebenheiten und wurde vom südafrikanischen Regisseur Mandla Dube in Szene gesetzt – in den Credits taucht er jedoch unter seinem vollen Namen Mandlakayise Walter Dube auf. Das Drama ist nach dem Film „Kalushi: The Story of Solomon Mahlungu“ – der ebenfalls auf einer wahren Geschichte basiert – und der Netflix-Serie „Jiva! Tanz für deine Zukunft“ erst das dritte Projekt, das Dube als Regisseur realisiert hat. Bereits in seinem Debütfilm setzte sich ...