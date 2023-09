Kultserien-Comeback: «Neighbours» startet als Streaming-Soap

The Terminal List bei Amazon Prime: Alle Infos zur knallharten Action-Serie mit Chris Pratt

In der neuen Amazon Prime-Serie „The Terminal List – Die Abschussliste” begibt sich Marvel-Star Chris Pratt als Elitesoldat auf einen gnadenlosen Rachefeldzug. Alles zu Start, Handlung und Cast der spannenden Action-Serie haben wir hier für Dich zusammengefasst. Der Start von The Terminal List: Wann ist der Release bei Amazon Prime? Mit hauseigenen Action-Serien hat Amazon Prime in jüngster Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht. Denn sowohl „Tom Clancy’s Jack Ryan” als auch „Reacher” entpuppten sich als große Publikumserfolge. Kein Wunder, dass der Streaming-Dienst bei seiner neuesten Eigenproduktion erneut auf eine actionreiche Serie mit knallhartem Helden setzt: Am 1. Juli startet mit The Terminal List nämlich eines der größten Sommer-Highlights bei Amazon. Als Showrunner und Chefautor der Serie fungiert David DiGilio („Crossbones”), der sich dafür auf die gleichnamige Romanvorlage von Jack Carr aus dem Jahr 2018 stützte. Dessen Buchreihe über ...