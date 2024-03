«Hairy Bikers»: Britischer Fernsehkoch David Myers ist tot

Mike Myers-Filme: Die 5 bekanntesten Titel des Klamauk-Komikers

Erste Werbespots im Alter von 2 Jahren, eine Serienrolle mit 12 und der große Durchbruch mit Ende 20: Der Kanadier Mike Myers kann auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte als Schauspieler und Filmproduzent zurückblicken. Mit „The Pentaverate“ erscheint nun seine neue Netflix-Serie. Du möchtest schauen, was Myers bisher so gemacht hat? Wir haben die fünf bekanntesten Mike Myers-Filme für Dich zusammengestellt! Alles begann mit „Saturday Night Live“ im Jahr 1989: Innerhalb kürzester Zeit spielte und witzelte Mike Myers sich in die Herzen der Zuschauenden. Nicht zuletzt dank brüllend komischer Charaktere wie dem westdeutschen TV-Moderator Dieter, der Talkmasterin Linda Richman oder den beiden Heavy-Metal-Fans Wayne Campbell und Garth Algar. Letztere bekamen mit „Wayne’s World“ und „Wayne’s World 2“ sogar eigene Filme. Nach längerer Film-Pause ist er jetzt mit The Pentaverate zurück auf der Bildschirmfläche. Wir nehmen die neue Netflix-Serie als Anlass, um ...