Your Place or Mine: Alles zur starbesetzten Netflix-RomCom

Die Handlung von Your Place or Mine: Wirklich nur beste Freund:innen?

Debbie (Reese Witherspoon) und Peter (Ashton Kutcher) kennen sich schon seit Jahren. Einst landeten sie sogar zusammen im Bett. Heute ist ihre Beziehung aber rein platonisch, auch wenn sie bei ihren häufigen Telefongesprächen immer noch gerne über ihre gemeinsame Nacht reden. Doch warum wurde aus ihrer offensichtlichen Bindung eigentlich nie mehr?

Das mag vor allem daran liegen, dass ihre Leben so grundsätzlich unterschiedlich sind. Immerhin lebt Debbie mit ihrem Sohn Jack (Wesley Kimmel) als alleinerziehende Mutter in Los Angeles. Peter wiederum ist ein Marketingmanager in New York, der sich konstant auf der Überholspur befindet.

Trotzdem haben die beiden immer ein offenes Ohr füreinander. Damit auch Debbie mal ein bisschen Zeit für sich selbst hat, entscheiden sich die zwei Freund:innen für einen Tausch. Für eine Woche soll Debbie in Peters Appartement in New York ziehen und es sich richtig gut gehen lassen. Peter passt in der Zeit in Los Angeles auf Jack auf.

Was die beiden nicht erwarten: Als Debbie den hübschen Theo (Jesse Williams) kennenlernt, merken sowohl sie als auch Peter, dass zwischen ihnen vielleicht doch mehr ist, als eine reine Freundschaft.

Your Place or Mine: Die Besetzung der Netflix-RomCom

Reese Witherspoon als Debbie

Ob als Unschuldslamm in “Eiskalte Engel”, seelenloses High-Society-Girl in “American Psycho” oder pinktragende Poweranwältin in “Natürlich blond!”: Reese Witherspoon bewies schon früh in ihrer Karriere, dass sie sich nicht so leicht in Schubladen stecken lässt. Das war aber nur der Beginn ihres kometenhaften Aufstiegs, den sie mit ihrem Oscargewinn für ihre Rolle im Johnny Cash-Biopic “Walk the Line” zementierte.

In den vergangenen Jahren sorgte die heute 46-Jährige vor allem durch ihre Serienauftritte für Aufmerksamkeit. Insbesondere ist hier natürlich die Drama-Serie “Big Little Lies” zu erwähnen, für die Reese Witherspoon nicht nur eine Hauptrolle bekleidete, sondern auch als ausführende Produzentin fungierte. Als Schauspielerin erhielt sie dafür eine Emmy-Nominierung, in ihrer zweiten Funktion konnte sie die Trophäe sogar mit nach Hause nehmen.

Für Your Place or Mine schlüpft sie jetzt in die Rolle der Debbie, die vor Jahren eine gemeinsame Nacht mit dem Marketingmanager Peter verbrachte. Heute ist sie alleinerziehende Mutter in Los Angeles und noch immer eng mit Peter befreundet. Aber ist das wirklich alles, was die beiden verbindet?

Ashton Kutcher als Peter

Ashton Kutcher begann seine Karriere in der Kult-Sitcom “Die wilden Siebziger”, die jüngst von Netflix mit “Die wilden Neunziger” eine Spin-off-Fortsetzung bekommen hat. Viele kennen ihn aber auch noch aus einer ganzen Reihe von mal mehr, mal sehr viel weniger gelungenen Komödien, in denen er Anfang der Nullerjahre zu sehen war. Dazu zählen neben “Ey Mann – Wo is’ mein Auto?” auch “Voll verheiratet” und “Partyalarm”.

Dass in seinem schauspielerischen Repertoire aber deutlich mehr steckt, bewies Kutcher dann im Jahr 2004 mit seiner Hauptrolle in dem raffinierten Sci-Fi-Mysteryfilm “Butterfly Effect”. Dramatische Rollen wie in dem Rettungsschwimmer-Thriller “Jede Sekunde zählt – The Guardian” folgten. 2014 schlüpfte er für das Biopic “Jobs” sogar in die Haut von Apple-Gründer Steve Jobs.

Trotz all dem dürfte Ashton Kutcher den meisten vor allem als Ersatz von Charlie Sheen in der Hit-Sitcom “Two and A Half Men” in Erinnerung geblieben sein. Ob sich das nun wieder ändert?

In Your Place or Mine spielt der 44-jährige Kutcher nämlich jetzt neben Reese Witherspoons Debbie den sympathischen Peter. Werden der Marketingmanager und die alleinerziehende Mutter am Ende doch noch ein Paar?

Jesse Williams als Theo

Neben den beiden Hauptdarsteller:innen ist in Your Place or Mine auch der “Grey’s Anatomy”-Star Jesse Williams zu sehen. Als Dr. Jackson Avery hat es der gebürtige US-Amerikaner auf mittlerweile unfassbare 274 Episoden in der erstaunlich langlebigen Krankenhausserie gebracht. Bedenkt man die Sterberate im Seattle Grace Hospital, ist allein das schon eine reife Leistung.

Nachdem der Schauspieler zuletzt zum Cast von Serien wie “Only Murders in the Building” und “Little Fires Everywhere” zählte, hat er nun eine Rolle in der Netflix-RomCom Your Place or Mine übernommen. Hier leiht er sein gutaussehendes Äußeres dem attraktiven Theo, dem Debbie in New York über den Weg läuft. Konkurrenz für Peter?

Release: Wann ist der Netflix-Start von Your Place or Mine?

Bis zum Start von Your Place or Mine vergeht nicht mehr viel Zeit. Schon am 10. Februar kannst Du Dich bei Netflix in die Liebesgeschichte von Peter und Debbie stürzen.

