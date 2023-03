„You” gehört mittlerweile zu den langlebigsten Serien auf Netflix. Auch Staffel 5 des Stalker-Thrillers ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Doch worum wird es in einer Fortsetzung wohl gehen? Ist die Geschichte des mörderischen Joe bald auserzählt? Wir geben Dir einen Einblick in die Zukunft der Serie und spekulieren über mögliche Handlungsentwicklungen sowie den Start von You, Staffel 5.

You, Staffel 5: Wie geht es mit Joe in der Netflix-Serie weiter? © Netflix

Achtung, hier folgen Spoiler zu You, Staffel 4!

Am 9. März ging die zweite Hälfte der 4. Staffel von You bei Netflix online und komplettierte damit die Storyline von Joes London-Aufenthalt. Entgegen aller Hoffnungen entwickelt sich der stalkende Erotomane dort jedoch nicht zum besseren Menschen. Im Gegenteil: Joe (Penn Badgley) mordet auch in Staffel 4 weiter und scheint nun sogar seine dunkle Seite akzeptiert zu haben und ganz bewusst auszuleben.

Eine ausführliche Erklärung des Staffelfinales findest Du in diesem Artikel.

Nach gleich mehreren überraschenden Wendungen innerhalb der 4. Staffel erweist sich die angedeutete Läuterung des Protagonisten nur als Finte der You-Macher:innen. Hinsichtlich der Weiterentwicklung des Charakters ist das leider ein Schritt zurück, denn das „Monster” Joe kennen Fans schließlich bereits aus den vorherigen Staffeln zur Genüge.

Erleben wir in Staffel 5 der Serie also vielleicht die bisher böseste Version von Joe? Immerhin genießt er nun dank Kates (Charlotte Ritchie) finanziellen Mitteln und politischem sowie medialem Einfluss eine Art Immunität, was seine Verbrechen angeht. Was könnte diese neu gewonnene Macht Joes für eine Fortsetzung von You bedeuten? Und wann kannst Du überhaupt mit neuen Folgen des Stalker-Thrillers rechnen? Wir wagen eine Prognose.

You kannst Du übrigens auch mit Vodafone GigaTV inklusive Netflix anschauen. So genießt Du das volle Programm auf einer Plattform. Alle Infos dazu gibt es hier.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

You, Staffel 5: Darum könnte es gehen

Inhaltlich hat sich die Netflix-Serie You schon längst von der ihr als Vorlage dienenden Buchreihe von Caroline Kepnes entfernt. Die Schöpfer:innen Greg Berlanti und Sera Gamble werden sich also auch für Staffel 5 nur bedingt an literarische Vorgaben halten, was ihnen jede Menge kreativen Freiraum ermöglicht.

In puncto Charakterzeichnung war das in der Vergangenheit nicht immer von Vorteil, da die Glaubwürdigkeit mancher Figuren zugunsten arg konstruierter Wendungen geopfert wurde. So wird Joe beispielsweise in Staffel 4 plötzlich eine dissoziative Identitätsstörung à la „Fight Club” angedichtet. Das ist zwar etwas an den Haaren herbeigezogen, bietet ehrlicherweise aber auch neue Optionen für eine potenzielle Fortsetzung von You.

Bleibt Rhys Montrose ein Teil von Joes Persönlichkeit?

Sofern die Macher:innen in Staffel 5 nicht wieder einen erzählerischen Rückzieher machen, werden Fans darin vermutlich einem finstereren und skrupelloseren Joe begegnen. Schließlich blickte ihm in der letzten Szene mit Rhys Montrose die Personifizierung seiner dunklen Seite als Reflexion im Fensterglas entgegen. Damit soll verdeutlicht werden: Joe nimmt diesen Teil seiner Persönlichkeit letztendlich an und kennt nun voraussichtlich NOCH weniger moralische Grenzen.

Bisher resultierten Joes schreckliche Taten immer aus seiner krankhaften Obsession und persönlichen Überzeugung, das Richtige zu tun. Diese faszinierende Ambivalenz könnte sich nun aber in Luft auslösen, sollte der Profi-Stalker in Staffel 5 ganz bewusst und vorsätzlich morden. Zu welchen Grausamkeiten ist er wohl fähig, wenn er keinen inneren Kampf mehr führen muss und seinem Trieb einfach freien Lauf lässt?

Eine neue Staffel von You wäre dadurch die perfekte Spielwiese für Joe-Darsteller Penn Badgley, um den Charakter als den ultimativen Bösewicht zu verkörpern, den er schon immer in ihm sah. Vor allem gemeinsam mit Ed Speleers, der Rhys Montrose in Staffel 4 spielt, könnten daraus unterhaltsam-morbide Szenen entstehen. Das grandiose Zusammenspiel der beiden Akteure gehörte fraglos zu den Highlights der 4. Staffel. Es wäre demnach mehr als schade, wenn die Macher:innen nicht erneut Badgley und Speleers als „vereinte” Version von Joe vor die Kamera holen.

So könnte Joe in Staffel 5 den von ihm herbeiillusionierten Rhys Montrose nicht länger als lästigen Störfaktor, sondern vielmehr als düsteren Begleiter wahrnehmen und fortan als „mörderisches Duo” unterwegs sein.

Wird sich Marienne an Joe rächen?

Eine Beziehung mit Joe endet für die meisten Frauen tödlich. Marienne (Tati Gabrielle) ist eine der wenigen Ausnahmen. Am Ende von Staffel 4 kann sie nämlich ihren Tod nur vortäuschen und zu ihrer kleinen Tochter Juliette nach Paris zurückkehren. Aber bleibt es bei diesem friedvollen Happy End für die Künstlerin?

Joe weiß zwar nicht, dass Marienne in Wahrheit überlebt hat, das könnte sich in einer potenziellen 5. Staffel allerdings noch ändern. Schließlich besitzt er jetzt dank Kate noch viel mehr Mittel, um seiner Stalker-Leidenschaft zu frönen. Für einen Obsessiven wie Joe wäre es sicher nicht ungewöhnlich, wenn er doch noch einmal dem Schicksal von Marienne nachforscht. Dann wäre es natürlich ein Leichtes für ihn, Mariennes Aufenthaltsort herauszufinden. Wie würde er auf ihren Bluff wohl reagieren?

Im Gegenzug könnte aber auch gerade Marienne diejenige sein, die Joe für seine Taten bestrafen will. Immerhin sperrte er sie monatelang in seinen Glaskäfig und kam trotzdem ungeschoren davon. Und nicht nur das: Er ist nun sogar reich und kann wieder unter seiner eigentlichen Identität in New York leben. Ob die gepeinigte Frau mit dieser Ungerechtigkeit zurechtkommt? Möglicherweise verfolgt sie in Staffel 5 Rachepläne, allein schon deshalb, weil sie und ihre Tochter vermutlich erst nach seinem Tod wirklich in Sicherheit sind.

Ebenso denkbar ist aber auch, dass Marienne in einer Fortsetzung gar keine Rolle mehr spielt und die Autor:innen der Serie ihren Handlungsstrang als auserzählt betrachten.

Was es sonst noch für neue Netflix-Highlights im März gibt, kannst Du in unserer großen Monatsübersicht nachlesen.

Kate in You, Staffel 5: Komplizin, Mitwisserin oder neues Opfer?

Nicht zuletzt wird auch Kates Status in Staffel 5 von You höchstwahrscheinlich eines der zentralen Themen sein. Am Ende der 4. Staffel hat sie die Firma ihres verhassten Vaters übernommen und besitzt nun so viel Einfluss wie nie zuvor. Von diesem machte sie offensichtlich auch Gebrauch, um Joes Weste reinzuwaschen und ihm ein straffreies Leben unter seinem echten Namen zu ermöglichen. Es wirkt so, als akzeptiere sie seine dunkle Seite, um mit ihm zusammen sein zu können.

Aber wie viel weiß sie wirklich über Joes vergangene Taten? Es ist schwer vorstellbar, dass er sich seiner neuen Liebe komplett offenbart hat und Kate die absolute Wahrheit über Joes düstere Triebe kennt. Es wird spannend zu beobachten sein, wie die frisch gebackene Unternehmenschefin darauf reagiert, sollte sie in Staffel 5 sein wahres Ich erkennen. Wird sie ihn zügeln können oder gar unterstützen? Ist sie am Ende vielleicht aber auch nur sein nächstes Opfer?

Wann startet Staffel 5 von You auf Netflix?

Noch wurde die 5. Staffel von You nicht offiziell bestätigt. Angesichts der Beliebtheit der Serie, die darüber hinaus derzeit an der Spitze der Netflix-Charts steht (Stand: 14. März 2023), ist das aber wohl nur noch eine Frage der Zeit. Der Streaming-Dienst wird eines seiner erfolgreichsten Pferde im Serien-Stall nicht einfach so aus dem Rennen nehmen. Schon gar nicht, wenn die Geschichte noch nicht vollends abgeschlossen ist.

Eine Absetzung von You ohne Vorwarnung brauchst Du also eher nicht zu befürchten. Zudem verkündete Co-Showrunnerin Sera Gamble im Hollywood Reporter, dass die Verantwortlichen bereits eine „spannende Idee” für Staffel 5 in petto hätten. Es riecht also definitiv nach einer Fortsetzung der Serie.

Wie auch immer diese Idee aussehen mag: Zur Wahrheit gehört leider auch, dass sich You erzählerisch etwas im Kreis dreht und besser bald ein passendes Ende finden sollte, um nicht in die Belanglosigkeit abzurutschen. Im Augenblick ist der Netflix-Hit noch unterhaltsam genug, auf diesem Status quo sollten sich die Macher:innen allerdings besser nicht zu sehr ausruhen.

Ob Staffel 5 möglicherweise gleichzeitig die letzte wird oder nicht, kann zunächst aber nur spekuliert werden. Dasselbe gilt aktuell auch noch für den Starttermin. Die Zeiträume zwischen den vorherigen Staffeln betrachtet, geht You wohl frühestens im Herbst 2024 in die fünfte Runde. Sobald es offizielle Informationen über Verlängerung und Release gibt, halten wir Dich an dieser Stelle natürlich auf dem Laufenden.

Mit GigaTV greifst Du auf Free-TV, Pay-TV und sogar Streamingdienste wie Netflix zu und kannst Sendungen auf Wunsch aufnehmen. Mit dem Tarif GigaTV inklusive Netflix steht Dir eine riesige Auswahl an Filmen, Serien und Dokumentationen zuhause oder unterwegs in brillanter HD-Qualität zur Verfügung. Falls Du von diesem Angebot noch nicht gehört hast, schau am besten hier bei unserer Übersicht vorbei – dort findest Du alle Infos.

Was sollte in der 5. Staffel von You Deiner Meinung nach passieren? Hast Du genug von Joe oder darf die Serie gerne noch weiter fortgesetzt werden? Sag es uns in den Kommentaren!

Dieser Artikel You, Staffel 5: Wie geht es mit Joe in der Netflix-Serie weiter? kommt von Featured!