You Staffel 4, Teil 2 – das Ende erklärt: Joe und der Killer

Charmebolzen und Serienmörder Joe Goldberg watet weiter durch Blut: In der vierten Staffel der Netflix-Serie gibt es viele Mordopfer. Aber wer ist der Täter? Das und mehr erfährst Du hier: das Ende von “You” Staffel 4, Teil 2 erklärt.

Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 4 von You.

You: So endet Teil 1 von Staffel 4

Kurzer Rückblick auf den ersten Teil der vierten Staffel: Der endete damit, dass Joe Goldberg (Penn Badgley) herausfindet, wer der Eat-the-Rich-Killer ist. Der Mörder ist Rhys Montrose, ausgerechnet der Typ in der Londoner Clique, mit dem Joe am besten auskommt.

Statt aber die Polizei zu alarmieren, behält Joe sein Wissen für sich. Denn der smarte Serienkiller und vorgebliche Literaturprofessor Jonathan Moore will die Sache selbst erledigen. Joe will Rhys persönlich zur Strecke bringen.

Das Ende von You Staffel 4, Teil 2 erklärt

Spätestens an diesem Punkt hätten You-Kenner misstrauisch werden sollen. Der notorische Killer Joe will auf einmal den Saubermann spielen, der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen und einen gesuchten Killer dingfest machen? Absurd, oder?

Ebenso absurd erscheint aber die Wendung, die You uns zum Finale der vierten Staffel vorsetzt. Denn Joe ist Rhys Montrose. Und auch wieder nicht.

Joe offenbart eine Persönlichkeitsspaltung. Denn den Mörder Rhys hat Joe in seinem eigenen Kopf erschaffen. Joe war es, der als Eat-the Rich-Killer die Mitglieder der elitären Clique umgebracht hat. Killer Rhys ist nur eine Projektion der dunklen Seite von Joe Goldberg.

Den Autor Rhys Montrose gibt es zwar wirklich, aber er und Joe sind sich persönlich gar nicht begegnet. Die Gespräche zwischen ihm und dem Autor fanden lediglich in der Fantasie des wahren Killers statt.

Joe nutzte die Figur des Rhys Montrose als den bösen Teil seiner Persönlichkeit. Als Rhys konnte er morden, als Joe beziehungsweise Jonathan aber so tun, als würde er ein normales Leben führen. Damit ist das Ende von You Staffel 4, Teil 2 aber noch lange nicht erklärt.

Wird Joe seinen bösen Zwilling Rhys los?

Und mehr noch: Joe möchte nichts mehr mit seinen Bluttaten zu tun haben, er will aufräumen. Er will die Morde des Eat-the-Rich-Killers aufdecken. Damit sabotiert er sich selbst, was ihm anscheinend gar nicht bewusst ist.

Denn die Trennung seiner beiden Persönlichkeiten war offenbar so strikt, dass Joe als Rhys die Mode begehen konnte, ohne dass seine “gute Seite” davon Wind bekommen hat. Das klingt nicht besonders glaubwürdig.

Eine weitere Bluttat stellt diese simple Trennung von Gut und Bösen denn auch gleich wieder infrage. Denn Joe mordet weiter – als Joe. Er bringt Kates gewalttätigen Vater um. Das tut er nicht, weil der imaginäre Bösewicht Rhys es so will, sondern weil Kate ihn dazu drängt.

Denn der wahre Rhys Montrose ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot: Joe konfrontiert den unschuldigen Autor mit den Morden und bringt ihn schließlich um.

An diesem Punkt dürfte Joe ein Licht aufgegangen sein: Seine Mordlust abzuspalten und sie auf eine andere Person zu verschieben, das klappt nicht wirklich. Und tatsächlich: Auch nach dem Tod von Montrose weicht der böse Rhys nicht von Joes Seite.

Er sieht nur einen Ausweg, aus dieser Mordspirale auszubrechen und sein böses Selbst loszuwerden: Selbstmord. Joe springt von einer Brücke, aber sein Suizidversuch scheitert.

Was passiert am Ende mit Joe Goldberg?

Als er im Krankenhaus wieder zu sich kommt, ist Rhys verschwunden. Endgültig? Nein, denn Joe bleibt der böse Bube, der er immer schon war. In einer der letzten Einstellungen ist zu sehen, dass Joe aus dem Fenster schaut und in das Gesicht von Rhys blickt – eine Reflexion.

Rhys, als böse Seite des Menschen Joe Goldberg, ist noch quicklebendig. Und somit wird Joe auch künftig weiter als Mörder unterwegs sein. Er kann einfach nicht anders.

Und er hat mit Kate eine neue Partnerin an seiner Seite. Er offenbart ihr seine wahre Persönlichkeit und zumindest einige seiner Bluttaten. Kate nutzt ihren Einfluss, um den Mord an ihrem Vater und an Rhys zu vertuschen. Und so führen die beiden am Ende von Staffel 4, Teil 2 ein luxuriöses Leben in einem Penthouse in New York.

You Staffel 4, Teil 2 Ende erklärt: Was passiert mit Marienne?

Ein weiteres Schicksal klärt sich in der vierten Staffel. Joes Ex-Geliebte Marienne lebte nicht in Freuden und Frieden in Paris, wo sie angeblich am Ende der dritten Staffel landete.

Es stellt sich heraus, dass Joe Marienne über Monate hinweg in einem Glasgefängnis in London eingesperrt hat. Mithilfe von Nadia entkommt sie aber schließlich ihrem Kerker.

Mittels eines etwas gewagten Tricks gaukeln die beiden Frauen Joe vor, Marienne sei tot. So entkommt sie schließlich ihrem Peiniger. Am Ende lebt Marienne tatsächlich in Paris, glücklich mit ihrer Tochter vereint.

Und wie geht es in Staffel 5 weiter?

Es spricht nichts dagegen, You mit einer fünften Staffel fortzusetzen. Joes Versuch, sich von seiner mörderischen Seite zu trennen, ist gescheitert. Ob ihn das zu weiteren, noch monströseren Taten treibt? Oder in die Arme einer Therapeutin?

Denn unklar bleibt weiterhin, was eigentlich bei diesem Kerl nicht stimmt. Unklar bleibt auch, was Kate dazu treibt, ein neues Leben an der Seite von Massenmörder Joe Goldberg zu beginnen.

Muss sie ihren gewagten Lifestyle mit dem Tod bezahlen? Tauscht Joe sie irgendwann gegen eine andere Frau aus? Antworten darauf kann nur Staffel 5 von You liefern.

Was meinst Du: Sollte You mit einer fünften Staffel weitergehen? Schreib uns Deine Meinung gern in einem Kommentar.

