Yellowstone Staffel 6: Hat die Geschichte der Duttons eine Zukunft? Alle Infos

Das US-Branchenmagazin Deadline kündigte bereits Anfang Februar 2023 das mögliche Ende für Yellowstone an: Nach der fünften Staffel könnte Schluss sein für Yellowstone als Mutterserie eines mittlerweile gewachsenen Franchise. Offenbar gibt es gemeinsame Pläne von Showrunner Taylor Sheridan und Paramount, das Flaggschiff in seiner jetzigen Form zu beenden.

Wir erinnern uns: Staffel 5 Teil 1 ist in den USA bereits über den Bildschirm gelaufen, Produktion und Premiere von Teil 2 stehen noch aus.

Grund für die Verzögerung im Produktionsplan sind mutmaßliche Streitigkeiten mit Hauptdarsteller Kevin Costner, der in der Serie den Patriarchen und Ranchbesitzer John Dutton mimt. Costner wolle wegen eines anderen Projekts etwas kürzertreten und statt mehrerer Wochen nur an sieben Drehtagen für Staffel 5 Teil 2 zur Verfügung stehen, hieß es.

Das dementierte Costners Sprecher, stattdessen habe der Oscargewinner im Januar 2023 Zeit für den Dreh gehabt. Zu dem Zeitpunkt allerdings habe es noch gar keine fertigen Skripts gegeben.

Was wir mittlerweile wissen: Unabhängig von Yellowstone Staffel 6 wird es ein weiteres Spin-off geben, das die Geschichte der Duttons fortführt. Star der neuen Serie soll Matthew McConaughey werden, ein ebenso großer Name wie Kevin Costner.

Was das inhaltlich bedeutet, ob wir die Dutton-Kinder Beth (Kelly Reilly), Kayce (Luke Grimes), Jamie (Wes Bentley) und Fanliebling Rip (Cole Hauser) wiedersehen, wird sich zeigen. Zumindest Deadline deutet an, dass einige der Stars für das Spin-off zurückkehren sollen:

It is unclear which of the #YellowstoneTV cast will move over to the McConaughey-led series, but it is expected to include several of the big stars https://t.co/4r81VpkowJ

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 6, 2023