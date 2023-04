Winnie the Pooh: Blood and Honey streamen – Infos zum Heimkinostart

Home

Dieser Bär hat so gut wie nichts mehr mit dem tapsigen Kuscheltier zu tun, das wir aus Kindheitstagen kennen. Denn in dieser Horrorkomödie (Kinostart: 11. Mai 2023) fließt kein Honig, sondern jede Menge Blut. Hier erfährst Du, wann und wo Du „Winnie the Pooh: Blood and Honey” streamen kannst.

Wo kannst Du Winnie the Pooh: Blood and Honey streamen? Etliche Filme erscheinen bereits wenige Monate nach ihrem Kinostart bei einem der üblichen Streamingdienste, also etwa bei Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+. Ob das aber auch bei diesem Slasher-Streifen der Fall sein wird, ist noch unklar. Scream 6 streamen: Wann und wo läuft der Horrorfilm im Heimkino? Denn der Film ist extrem und dürfte nicht unbedingt den Geschmack des durchschnittlichen Streaming-Publikums treffen. Ausschließen können wir an dieser Stelle, dass er jemals bei Disney erscheinen wird. Denn das Maus-Haus pflegt seit Langem eine besondere Beziehung zu Winnie the Pooh (mehr dazu weiter unten im Text). Sollte Winnie the Pooh: Blood and Honey dennoch bei Netflix, Amazon Prime Video und Co. landen, wirst Du es an dieser Stelle erfahren. Winnie the Pooh streamen: Wann gibt es den Film als DVD, Blu-ray und VoD? Ins Heimkino kannst Du Dir Winnie the Pooh aber trotzdem holen. Denn der Film erscheint am 13. Juli 2023 als DVD und Blu-ray. Einen Releasetermin als Video-on-Demand gibt es allerdings noch nicht.



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden! Vom Kinderbuch zum Horrorfilm Vielleicht wirst Du Dich fragen, wie es passieren konnte, dass aus einem harmlosen Kinderbuch ein beinharter Horrorfilm wird. Ganz einfach: Seit Anfang 2022 bestehen keine Urheberrechte mehr an dem 1926 veröffentlichten Buch “Pu der Bär” des englischen Autors A. A. Milne. Seither kann also im Prinzip jede oder jeder die Geschichte von Christopher Robin und seinen tierischen Freunden Winnie Puuh und Ferkel aus dem Hundert-Morgen-Wald verwenden oder bearbeiten. Der englische Regisseur Rhys Frake-Waterfield nutzte die Gelegenheit, dem Stoff in seinem Low-Budget-Werk einen neuen Dreh zu verpassen. Cocaine Bear: Die wahre Geschichte hinter dem Horrorfilm In seinem Film ist der ursprünglich auf Honig versessene Knuddelbär ein blutdürstiges Monster. Von ihrem einstigen Freund Christopher Robin verlassen, streifen Winnie und Ferkel hungrig durch den düsteren Hundert-Morgen-Wald. Ihre Beute: eine Gruppe Studentinnen, die sich in einer Hütte einquartiert hat. Disney hält übrigens weiter die Rechte an seiner Version von Winnie Puuh. Daher durfte der böse Bär in diesem Film auch nicht mit seinem charakteristischen roten T-Shirt antreten, denn das gehört zur kindgerechten Disney-Version der Story. Und damit dürfte auch klar sein, dass Du Winnie the Pooh nicht bei Disney+ streamen kannst. Dieser Artikel Winnie the Pooh: Blood and Honey streamen – Infos zum Heimkinostart kommt von Featured!

