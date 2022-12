Weihnachten bei GigaTV: Diese Film-Specials erwarten Dich an den Feiertagen

Was gibt es Schöneres, als es sich auf der heimeligen Couch vor dem Fernseher gemütlich zu machen? Die Weihnachtszeit ist dafür wie gemacht. Fehlen nur noch die passenden Weihnachtsfilme für Dich und Deine Liebsten. In unserem GigaTV-Special wirst Du garantiert fündig.

An Weihnachten wird es bei GigaTV wieder besinnlich: In unserem speziellen Angebot findest Du vom 24. bis 26. Dezember die besten Weihnachtsfilme reduziert in der Vodafone Videothek. Ausleihen kannst Du 24 Filme für jeweils 99 Cent. Ob Komödie, Romanze, Action- oder Animationsstreifen – für jeden Geschmack und jedes Alter hält unser Weihnachts-Special etwas bereit. Wir stellen Dir fünf unserer liebsten Weihnachtsfilme bei GigaTV vor – egal ob Klassiker oder Neuerscheinung.

1) Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (1973): Der Klassiker schlechthin

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist nicht nur einer der bekanntesten tschechischen Märchenfilme, sondern zu Weihnachten längst so etwas wie Kult bei Jung und Alt. Mindestens einmal muss man die ČSSR/DDR-Koproduktion von 1973 zur Weihnachtszeit gesehen haben. Das Drehbuch basiert auf dem gleichnamigen Märchen der tschechischen Autorin Božena Němcová und weicht an zahlreichen Stellen von der Aschenputtel-Geschichte der Brüder Grimm ab. Die Geschichte des Aschenbrödels, die nach dem Tod ihres Vaters unter den Augen der bösen Stiefmutter und Stiefschwester auf dem eigenen Hof schuften muss, präsentiert sich vor aufwändigen Kulissen und einer zauberhaften Schneelandschaft. Der stimmige und hochwertige Soundtrack, komponiert von Karel Svoboda und gespielt vom Film-Sinfonieorchester Prag, macht das Ganze rund und einprägsam. Ein Muss für unsere Weihnachtsfilme bei GigaTV.

2) Tatsächlich… Liebe (2003): Zehn Liebesgeschichten voller Stars

Die Produzenten von „Notting Hill“ (1999) und „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ (2000) landeten mit „Tatsächlich… Liebe“ einen weiteren Volltreffer, was romantische Liebeskomödien angeht. Zehn außergewöhnliche Geschichten werden am Weihnachtsabend zu einer. Da wäre zum Beispiel ein Premierminister, der sich in das Mädchen, das den Tee serviert, verliebt. Ein Schriftsteller, der nach einer schmerzhaften Trennung eigentlich Ruhe in Südfrankreich sucht, aber Gefallen am Hausmädchen findet. Oder ein Rockstar, der sein privates Comeback mit seinem Manager erlebt. Alle haben etwas gemeinsam: Die Suche nach Liebe. Die Besetzung des Films ist mit Stars wie Emma Thompson, Hugh Grant, Colin Firth, Keira Knightley, Liam Neeson und Heike Makatsch fantastisch.

3) Bad Santa (2004): Ein durch und durch verdorbener Weihnachtsmann

Wie Du beim Titel „Bad Santa“ schon erahnen kannst, ist Willie T. Stokes (Billy Bob Thornton) alles andere als ein normaler Weihnachtsmann. Dieser Santa trinkt, flucht und kommt regelmäßig zu spät. Obendrein beschimpft er sogar noch die Kinder, die sich auf seinen Schoß im Kaufhaus setzen. Als sei dies nicht schon genug, nutzt er seinen Job als Kaufhaus-Weihnachtsmann zur Tarnung, um mit dem Weihnachtself Marcus (Tony Cox) am Heiligen Abend den Kaufhaus-Safe zu knacken. Als der kleine Thurman Merman (Brett Kelly), der fest an den Weihnachtsmann glaubt, in Willies Leben tritt, ändert sich alles. Der miesgelaunte Weihnachtsmann lernt durch ihn die wahre Bedeutung der Feiertage kennen. Ob Willie und Marcus trotzdem das Kaufhaus ausrauben, siehst Du im Film.

4) Arthur Weihnachtsmann (2011): Weihnachtliche Knetfilm-Animation

Bereits mit Produktionen wie „Chicken Run“, „Wallace & Gromit“ oder „Shaun das Schaf“ bewies die britische Filmproduktionsgesellschaft Aardman Animations ihren unverkennbaren Sinn für etwas abseitigen, aber doch liebevollen Humor. Beim 3D-animierten Weihnachtsfilm „Arthur Weihnachtsmann“ erfinden sie den Betrieb des Weihnachtsmannes neu. Dieser soll nach dem Rückzug von Grandsanta ordentlich modernisiert werden, zumindest wenn es nach dem technikverliebten und karrieregeilen Enkel Steve geht. Dessen tollpatschiger Bruder Arthur möchte allerdings die gute alte Tradition des Weihnachtsfestes beibehalten und will die Ordnung am Nordpol wiederherstellen.

5) Ein Junge namens Weihnacht (2021): Der Weihnachtsmann war auch mal klein

Natürlich musst Du in unserer Top 5 der Weihnachtsfilme bei GigaTV nicht auf eine neue Produktion verzichten. „Ein Junge namens Weihnacht“ ist die Verfilmung eines Romans des britischen Autors Matt Haig. Das magische, komische und liebenswerte Familienabenteuer gehört zum Filmhighlight der Weihnachtssaison.

Der elfjährige Nikolas (Henry Lawfull) wohnt in einer kleinen Holzhütte mitten in Finnland. Auf der Suche nach seinem Vater (Michiel Huisman) begibt sich Nikolas zusammen mit seinem besten Freund, der Maus Miika, auf eine aufregende Reise Richtung Nordpol. Natürlich muss er dabei zahlreiche Abenteuer bestehen. Neben magischen Geschöpfen wie Elfen, Trollen und Wichteln begegnet der mutige Junge dabei auch fliegenden Rentieren …

Alle Weihnachtsfilme, die Du zwischen dem 24. und 26. Dezember für 99 Cent bei GigaTV abrufen kannst, findest Du hier auf einen Blick:

Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel (2011)

Bad Santa (2003 HD, OV)

Arthur Weihnachtsmann (2011)

Die Highligen drei Könige (2015)

Die Legende vom Weihnachtsstern (2012)

Santa & Co. – Wer rettet Weihnachten? (2017)

Alle Jahre wieder … (2015)

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (1973)

Der kleine Lord (1980)

Die Geschichte vom Weihnachtsengel (2011)

Niko – ein Rentier hebt ab (2008)

Niko 2 – Kleines Rentier, großer Held (2012)

Hexe Lilli rettet Weihnachten (2017)

Barbie: Zauberhafte Weihnachten (2011)

Der Grinch (2000)

Der Grinch (2018)

Tatsächlich… Liebe (2003)

Liebe braucht keine Ferien (2006)

Schöne Bescherung (1989)

Buddy – Der Weihnachtself (2003)

Der Polarexpress (2004)

Ein Wunder am Weihnachtssee (2016)

Ein Junge namens Weihnacht (2021)

Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers (2015)

Was gehört für Dich zu einem perfekten Weihnachtsfilm-Event in den heimischen vier Wänden dazu? Hinterlass uns Deinen Kommentar!

