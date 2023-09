Volker Kutscher: Die richtige Reihenfolge seiner Krimis

Volker Kutscher ist vor allem für seine Romanreihe über den Kriminalkommissar Gereon Rath bekannt, verfilmt in der TV-Serie „Babylon Berlin”. Wir verraten Dir, in welcher Reihenfolge diese und andere Bücher von Kutscher erschienen sind und wie es mit den Krimis und der Serie weitergeht.



Zeitreise in das historische Berlin

Die erfolgreiche Rath-Krimiserie spielt im Berlin der Jahre 1929 bis 1938. Hauptfigur Gereon Rath kommt eigentlich aus Köln, wo er sich bereits als erfolgreicher Mordermittler einen Namen gemacht hat. Aufgrund eines ungeklärten Schusses mit Todesfolge aus seiner Dienstwaffe wechselt er nach Berlin.

Die Reichshauptstadt hat sich zu einer blühenden Metropole entwickelt. Sie bietet nicht nur Glamour und Kultur einen fruchtbaren Nährboden, sondern auch der Prostitution sowie dem organisierten Verbrechen, insbesondere dem Drogenhandel. In dieser Welt, die zusätzlich vom politischen Aufstieg der Nationalsozialisten geprägt ist, ermittelt Kriminalkommissar Gereon Rath.

Die Reihenfolge der Gereon-Rath-Reihe von Volker Kutscher

Neun Bücher sind bereits innerhalb der Krimireihe um Gereon Rath erschienen. Band 10 soll laut eines Interviews mit Volker Kutscher den Abschluss der Reihe besiegeln und um die Ereignisse der Progromnacht im November 1938 angesiedelt sein. Während die ersten drei Bände im Jahresrhythmus erschienen, folgten Band vier bis neun im Turnus von jeweils zwei Jahren. Die Veröffentlichung des abschließenden Romans ist daher in 2024 wahrscheinlich.

Die richtige Reihenfolge der Krimiromane um Gereon Rath entspricht ihrem Erscheinungsjahr:

• 2008: Der nasse Fisch

• 2009: Der stumme Tod

• 2010: Goldstein

• 2012: Die Akte Vaterland

• 2014: Märzgefallene

• 2016: Lunapark

• 2018: Marlow

• 2020: Olympia

• 2022: Transatlantik

Zudem gibt es folgende illustrierte Erzählungen:

• 2017: Moabit (erzählt die Vorgeschichte von Charlotte Ritter, Gereon Raths großer Liebe; illustriert )

• 2021: Mitte (schildert die Vorgeschichte von Fritz, Gereon Raths Ziehsohn)

Kommissar Gereon Rath: Darum geht es in den Büchern

Das unruhige Berlin in den 20er- und 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts: Das ist mehr als nur die Kulisse für die Kriminalfälle, die Gereon Rath lösen muss. Der zeitgeschichtliche Hintergrund gibt den Ton vor: Die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse am Ende der Weimarer Republik, der Aufstieg der Nazis und die Hitler-Diktatur sind stets präsent und vielfältig mit den handelnden Personen verknüpft.

Volker Kutscher erzählt in seinen Krimis aber auch von der zunehmenden Professionalisierung der Mordermittler, die auf historischen Fakten beruht. Rath beginnt seine Berliner Laufbahn unter Ernst Gennat, einer der bekanntesten und brillantesten Kriminalisten seiner Zeit. Gennat setzte etwa Maßstäbe für die Spurensicherung, Kriminaltechnik und Struktur der Polizeiarbeit.

Der nasse Fisch

Kommissar Gereon Rath versucht nach Vorfällen, über die er nicht gerne spricht, im Sittendezernat von Berlin einen Neuanfang. Aber schon bald zieht es den entschlossenen Rath in die angesehenste Abteilung des Polizeipräsidiums am Alexanderplatz: die Mordinspektion A. Prompt wird er in einen Fall verwickelt, der ihn tief in die Abgründe der Berliner Unterwelt führt.

Der stumme Tod

Im zweiten Buch der Reihe untersucht Gereon Rath die Umstände, die zum Tod zweier Schauspielerinnen führten. Während bei einem Fall zunächst alles auf einen Unfall hindeutet, sprechen schon bald viele Indizien für einen Mord. Bei dem zweiten Fall handelt es sich klar um ein Gewaltverbrechen, dem Opfer fehlen die Stimmbänder! Bei seinen Ermittlungen taucht Rath in die Welt rivalisierender Filmproduzenten ein.

Goldstein

Der dritte Band spielt in einem zunehmend zerrissenen Berlin auf dem Weg ins politische Chaos. Amerikanische Kriminelle treiben ihre Geschäfte voran und geraten dabei mit den erstarkenden Nazis in Konflikt. In diesem Szenario muss Rath nicht nur einen US-Gangster beschatten, sondern wird auch noch zu einer privaten Ermittlung für den Unterweltboss Marlow gezwungen.

Die Akte Vaterland

Ein Toter im Lastenaufzug, der offenbar ertrunken ist! Die Ermittlungen im Fall eines vermeintlichen Auftragsmörders stagnieren, und Straßenschlachten zwischen Kommunisten und Nazis fordern immer mehr Todesopfer: Im vierten Band der Serie überschlagen sich die Ereignisse und drohen Rath über den Kopf zu wachsen.

Märzgefallene

Die Zeiten ändern sich. Es ist 1933, die NSDAP ist an der Regierung, der Reichstag brennt und die Nazis errichten ihre Diktatur – auch im Polizeipräsidium wird der Ton rauer. Rath steht unter Druck, muss sich mit der Kommunistenhatz der Nazis auseinandersetzen und die Ermittlungen im Mordfall um einen Obdachlosen übernehmen. Und das alles, während sein Vorgesetzter aus politischen Gründen abgesetzt wurde.

Lunapark

Im sechsten Band gerät Rath während seiner Ermittlungen in einem Mordfall mit den Braunhemden aneinander. Mordopfer ist ein SA-Mann in Uniform. Rath entdeckt in diesem Fall Verbindungen zu einem längst zerschlagenen Ringverein, einer Gangsterbande. Allerdings baut ein ehemaliger Kollege und jetziger Mitarbeiter der Geheimen Staatspolizei Druck auf, denn der geht von einem politischen Mord aus. Als auch noch Raths Frau Charly in Haft gerät, wird der Kommissar endgültig in einen Strudel sich überschlagender Ereignisse gezogen.

Marlow

Der Fall eines Toten im Taxi führt zu brisanten Verwicklungen. Zum einen findet Rath bei seinen Ermittlungen eine Verbindung zum Tod seines Schwiegervaters, zum anderen liegt in dem Taxi ein Umschlag, der kompromittierendes Material über die Nazi-Größe Hermann Göring enthält. Zudem bekommt es Rath erneut mit Johan Marlow zu tun – dem Unterweltboss, der inzwischen auch als SS-Gruppenführer aktiv ist.

Olympia

Schauplatz des achten Romans sind die Olympischen Spiele von 1936 in Berlin. Gereon Rath untersucht einen Giftmord im Olympischen Dorf und gerät dabei unter Beobachtung der NS-Sicherheitsbehörden. Das ist besonders heikel, da Rath amerikanische Olympiatouristen beherbergt.

Seine Frau Charly ist damit nicht einverstanden und zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus und bei einer Freundin ein. Als ein zweiter Mord im Olympischen Dorf geschieht, rennt Rath die Zeit davon. Im wahrsten Sinne des Wortes: Raths Todesurteil ist längst beschlossen, auch wenn er davon noch nichts ahnt.

Transatlantik

Gereon Rath ist untergetaucht, die Behörden halten ihn für tot. Dennoch wird es ihm langsam zu gefährlich in Deutschland – er geht an Bord des Zeppelins „Hindenburg“, um in die USA zu fliehen. Seine Frau Charly wollte sich ebenfalls längst ins Ausland abgesetzt haben, doch einige ungeklärte Angelegenheiten halten sie in Berlin fest. Sie versucht, ihre verschwundene Freundin Greta aufzuspüren und ihren ehemaligen Pflegesohn Fritz aus der geschlossenen Abteilung einer Nervenheilanstalt herauszuholen.

Weitere Bücher von Volker Kutscher

Bevor Volker Kutscher sich der Reihe um Kriminalkommissar Gereon Rath widmete, schrieb er bereits drei Krimiromane:

• 1996: Bullenmord (gemeinsam mit Christian Schnalke)

Jungbauer Paul sucht den Mörder seines preisgekrönten Zuchtbullen, Katharina ihren verschwundenen Mann. Bald kreuzen sich die Wege der beiden und sie geraten in den Sog eines Bandenkriegs im Bergischen Land.

• 1998: Vater unser (gemeinsam mit Christian Schnalke)

Spannender Krimi um nächtliche schwarze Messen im Raum Wuppertal. Nina versucht die Unschuld ihres Freundes Erik zu beweisen, der eines Mordes bezichtigt wird.

• 2003: Der schwarze Jakobiner

Der historische Krimi spielt im Jahre 1795. Kaufmannstochter Anna bricht mit Ihrer Familie und macht sich auf die Suche nach dem mittellosen Jan, der des mehrfachen Mordes beschuldigt wird. Sie glaubt an seine Unschuld und lernt auf der Suche den Kaufmann Jakob kennen, der sie unterstützt. Doch kann sie ihm wirklich trauen und vor dem schwarzen Jakobiner schützen, den Anna für den wahren Mörder hält?

Adaptionen zur Rath-Krimireihe

Die Rath-Geschichten sind längst auch international bekannt. Denn die auf den Krimis basierende TV-Serie Babylon Berlin sorgte weltweit für Aufsehen, bekam 2019 den Europäischen Filmpreis als beste Serie.

TV-Serie „Babylon Berlin“

Seit 2017 wurden vier Staffeln der Serie Babylon Berlin produziert, die auf den ersten drei Büchern der Rath-Serie basieren. Die Ausstrahlung erfolgt stets zunächst über Sky und später auch über die ARD. Staffel 4 ist bereits bei Sky abrufbar und startet ab 29. September 2023 in der ARD-Mediathek sowie am 1. Oktober im Programm des Senders.

Die Verfilmung übernahmen Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries. In Hauptrollen sind unter anderem Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Stefan Kurth, Leonie Benesch, Matthias Brandt, Lars Eidinger und Benno Fürmann zu sehen. Zu den ersten drei Staffeln sind großformatige Filmbücher mit vielen Abbildungen und zahlreichen Hintergrundinformationen erschienen.

Sky zog sich trotz des Erfolgs nach der vierten Staffel aus der Produktion der Serie zurück. Eine fünfte Staffel soll es laut ARD aber auf jeden Fall geben. Einen Starttermin gibt es jedoch noch nicht.

Graphic Novel

Im Jahre 2017 erschien die Graphic Novel „Die Gereon Rath Comics 1: Der nasse Fisch“. Diese Adaption des ersten Rath-Krimis wurde von dem Comiczeichner Arne Jysch erstellt. Derzeit arbeitet Jysch an der Adaption des zweiten Krimis „Der stumme Tod“.

Escape-Spiel

2022 diente der erste Roman „Der nasse Fisch“ als Vorlage für ein Escape-Spiel. „Der nasse Fisch - Ein Escape-Spiel“ ist für ein bis vier Spieler ausgelegt und bietet einen zeittypischen Berliner Stadtplan, einen Erpresserbrief sowie diversen Beweisstücke, ein Booklet und 53 Karten.

Du schlüpfst in dem Spiel in die Rolle des Kleinkriminellen Willi Kettler, der auf der Suche nach einem Goldschatz ist und zudem gefälschte Beweise vernichten muss. Deine Gegner? Ein korrupter Polizist und der legendäre Gereon Rath.

Hörspiele

Zu folgenden Büchern hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufwendige Hörspiele produziert:

• 2018: Der nasse Fisch (RB, WDR, RBB)

Hörspielbearbeitung: Thomas Böhm und Benjamin Quabeck,

Regie: Benjamin Quabeck, Musik: Verena Guido

• 2020: Der stumme Tod (RB, WDR, RBB)

Hörspielbearbeitung: Thomas Böhm und Benjamin Quabeck

Regie: Benjamin Quabeck, Musik: Verena Guido

• 2022: Goldstein (RB, WDR)

Hörspielbearbeitung: Thomas Böhm und Benjamin Quabeck,

Regie: Benjamin Quabeck, Musik: Verena Guido

• 2018: Moabit (RB, WDR, SWR),

Hörspielbearbeitung: Thomas Böhm,

Regie: Thomas Leutzbach, Musik: Verena Guido

Theater

Diese beiden Bände der Rath-Serie wurden bereits als Theaterstücke inszeniert:

• 2020: Marlow (Westfälisches Landestheater),

Bühnenfassung von Jeanette Mohr, Regie: Markus Kopf

• 2022: Olympia (Altonaer Theater),

Bühnenfassung und Regie: Axel Schneider

Interaktive Karte zu den Schauplätzen der Rath-Krimiserie

Florian Schäffer hat in akribischer Feinarbeit einen historischen Berliner Stadtplan mit Schauplätzen der Rath-Romane erstellt. Jede Markierung zeigt einen wichtigen Ort der Serie. Wenn Du eine Markierung anklickst, erfährst Du zudem detaillierte Erläuterungen zu dem entsprechenden Ort. Übrigens: Herauszoomen lohnt sich! Dann siehst Du noch einige weitere Handlungsorte aus dem erweiterten Umland Berlins.

