Videospiel-Verfilmungen sind seit langer Zeit ein fester Bestandteil im Kino-Katalog. Anfang 2023 sorgt die Adaption des Spielehits „The Last of Us” bei Fans und Kritiker:innen für Aufsehen. Ab 15. Januar kannst Du den Zombie-Horror von HBO Max streamen, schon der Trailer sorgt für Gänsehaut.

Videospiel-Verfilmungen wie The Last of Us: Diese solltest Du kennen © Screenshot YouTube (HBO Max)

In der Serie sorgen Pedro Pascal und Bella Ramsey, beide unter anderem bekannt aus „Game of Thrones”, für Hochspannung beim Publikum.

Die spannende Geschichte um den Überlebenskampf von Joel und Ellie hält nun Zuschauer:innen und Gamer:innen gleichermaßen in Atem. Im Spiel bist Du dankbar für jede Zwischensequenz, in der Du den Controller zur Seite legen und einfach die Story genießen kannst.

Viele Verantwortliche in der Spieleindustrie machen den nächsten logischen Schritt und spendieren ihren Titeln einen eigenen Spielfilm. Zehn der wichtigsten Computerspiel-Verfilmungen haben wir deshalb nachfolgend für Dich zusammengefasst.

1) Resident Evil (2002 – 2016)



Die Königin unter den Videospiel-Verfilmungen ist im Horror-Genre zu Hause. Zur Gaming-Reihe Resident Evil gibt es gleich eine ganze Serie an Filmen, die auf den Spielen basiert – ein halbes Dutzend um genau zu sein

Der jüngste Streifen mit Mila Jovovich („Resident Evil: The Final Chapter“) erschien 2016 und schloss die Reihe ab. Ob er für Fans ein würdiges Finale darstellt oder eher ein flammendes Inferno, ist von Fall zu Fall unterschiedlich.

2) Tomb Raider (2001, 2003, 2018)



Tomb Raider zählt zu den legendärsten und meistverkauften Computerspiel-Serien seiner Zeit. Einige gehen sogar so weit und finden: Die Abenteuer um Lara Croft hätten eine ganze Epoche geprägt. Ergänzende Verfilmungen waren da nur ein logischer Schritt.

In zwei Filmen („Lara Croft: Tomb Raider“ und „Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens“) spielt Angelina Jolie die Hauptrolle. Im Reboot „Tomb Raider“ zeigt Alicia Vikander die Heldin erstmals von einer verletzlichen Seite.

3) Silent Hill (2006, 2012) – Die Videospiel-Verfilmungen

Mit diesem Titel bleiben wir beim Horror-Genre: Die Silent-Hill-Reihe bekam 2006 eine gleichnamige Kinoadaption. Wer vom Grusel-Game nicht genug bekommt, dem stellt sich beim Film Gänsehaut auf.

Allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Die einen sind von Sound und der düsteren Location begeistert, andere eher von der Qualität des Streifens schockiert. Besonders bei der Fortsetzung scheiden sich die Geister, ob dieser Schock positiv oder negativ ausfällt.

4) Sonic the Hedgehog (2020, 2022)

Der blaue Igel Sonic ist schon seit 1990 Maskottchen des Videospiel-Vorreiters Sega und dank seiner Omnipräsenz eine der bekanntesten Videospielfiguren. Entsprechend war sein Leinwanddebüt längst überfällig, seine Verwandlung in eine 3D-Animation barg gewisse Risiken.

Allerdings machte sich der Aufwand bezahlt, denn der Film über Sonics Kampf mit Dr. Eggman in San Francisco war sehr erfolgreich. Dafür bekam er nicht nur positive Kritiken, sondern auch ein unterhaltsames Sequel, das 2022 erschien.

5) Kampf-Klassiker Mortal Kombat (2021)

Ebenfalls ein Konsolenklassiker ist das Mortal-Kombat-Franchise, das berüchtigt ist für seine für ein Kampfspiel ungewohnt expliziten Gewaltdarstellungen. Seit seiner Veröffentlichung 1993 sammelte es zahlreiche Fans und wurde schon mehrfach verfilmt.

Die bislang beste Verfilmung ist wohl der Kinofilm von 2021, obwohl er eher gemischte Kritiken bekam. Bösewicht Shang Tsung will sich die Herrschaft über die Erde sichern, indem er die Earthrealm-Kämpfer tötet, diese wiederum wollen ihn unbedingt aufhalten. Auch eine Fortsetzung ist in Planung.

6) Pókemon-Verfilmung: Meisterdetektiv Pikachu (2019)



Das Fantasy-Abenteuer „Detective Pikachu“ ist ein echtes Phänomen. Viele konnten sich zunächst nicht so richtig für den Streifen begeistern. Die Stimmung kippte aber in eine komplett andere Richtung, als herauskam, dass das gelbe Wollknäuel von „Deadpool“-Star Ryan Reynolds gesprochen wird. Gut so, Kritikern wäre ansonsten eine grundsolide und unterhaltsame Filmadaption entgangen.

7) The Witcher: Nightmare of the Wolf (2021)

Der Videospielreihe um den Hexer Geralt von Rivia wurde 2019 eine erfolgreiche Netflixserie gewidmet, die sich stark auf die literarische Vorlage bezieht. Somit gibt sie der Witcher-Welt noch etwas mehr Tiefe und beleuchtet Geralts Entwicklung.

Basierend auf der Netflixserie erschien 2021 der Animationsfilm „Nightmare of the Wolf”, der sich vor allem mit Geralts Mentor Vesemir beschäftigt. Dieser nimmt Geralt zum Schluss unter seine Fittiche, um ihn zum Hexer auszubilden, nach vielen Scherereien.

8) Uncharted mit Tom Holland (2022)

Gut fünfzehn Jahre nach Erscheinen des ersten Uncharted-Teils gesellte sich auch dieses Franchise zu den Videospiel-Verfilmungen. Wie auch die Spielereihe folgt der Film dem Freibeuter Nathan Drake auf seinen Abenteuern.

Die Hauptrolle spielt dabei Spider-Man-Star Tom Holland, neben ihm agieren etwa die alten Haudegen Mark Wahlberg und Antonio Banderas. Nathan und Sully sind auf der Suche nach einem Goldschatz und trotzen allerlei Intrigen, die teilweise tödlich enden.

9) Angry Birds (2016, 2019) – animierte Videospiel-Verfilmungen

Die knurrigen Vögel wurden auf dem Smartphone zum Kult. Die Euphorie schwappte zunächst auch auf Computer und Konsolen über – und dann auf die Kinoleinwand. Von Angry Birds gibt es mittlerweile sogar zwei witzige Animationsabenteuer.

10) Rollenspiel-Klassiker Warcraft: The Beginning (2016)

Das große Juwel von Blizzard hat es 2016 in die Kinos geschafft und der Fantasy-Streifen „Warcraft: The Beginning“ ist ein echtes Phänomen: Bei Journalist:innen schnitt der Film schlecht ab. Der Metascore bei metacritic liegt bei 32 von 100. Autsch. Beim Publikum selbst sind es dagegen satte 8,2 von 10.

Aus welchem Game haben Filmemacher den besten Streifen gebastelt? Schreibe uns Deine Meinung gerne in die Kommentare.

