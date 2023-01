The-Witcher-Drehorte: Die wichtigsten auf einen Blick

Featured: The Witcher Staffel 3: Netflix veröffentlicht erstes Bild und Handlungsübersicht zum Drehstart

Bisher hielt sich Netflix zur Fortsetzung von „The Witcher“ bedeckt. Jetzt veröffentlicht der Streaming-Riese erste Infos zu The Witcher Staffel 3. Wir verraten Dir, was Dich in den neuen Folgen erwartet. Nach zahlreichen Eskapaden und der einen oder anderen Monsterjagd verschlägt es Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill), seine Ziehtochter Ciri von Cintra (Freya Allan) und seine Lieblingszauberin Yennefer von Vengerberg (Anya Chalotra) mit der dritten Staffel von The Witcher in neue Gefilde. Netflix hat nun im Rahmen des Drehbeginns der neuen Folgen eine Synopsis zur Handlung sowie ein erstes Bild veröffentlicht. Was bisher zu The Witcher Staffel 3 bekannt ist, liest Du hier. Our family is back together again. #TheWitcher Season 3 is officially in production! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1 — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022 Die Handlung von The Witcher Staffel 3: Die Jagd auf Ciri ist eröffnet Am Ende der zweiten Staffel hat sich die Situation für Geralt ...