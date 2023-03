The Whale mit Brendan Fraser: Alles zum Kinostart und Streaming-Release des Oscar-Dramas

Brendan Frasers Gewinn des Hauptdarsteller-Oscars für „The Whale” ist vermutlich eine der größten Comeback-Storys, die Hollywood seit langem gesehen hat. In den USA hat seine herzergreifende Darstellung Kritik und Publikum gleichermaßen begeistert. Doch wann startet der Film auch in Deutschland? Hier informieren wir Dich, ab wann Du The Whale im Kino und im Stream sehen kannst.

Wenn Du Brendan Fraser vor allem noch als gestählten Actionhelden in der „Die Mumie”-Trilogie oder als romantischen Tollpatsch in Komödien wie „Eve und der letzte Gentleman” und „Teuflisch” in Erinnerung hast, wirst Du ihn in The Whale kaum wiedererkennen.

In Darren Aronofskys („Black Swan”) Theaterstück-Adaption mimt Fraser den stark adipösen Englischprofessor Charlie, der sich seiner entfremdeten Tochter Ellie (Sadie Sink) wieder annähern möchte. Seit er die Familie einst für seinen Liebhaber verließ, brach der Kontakt zwischen Charlie und Ellie fast vollständig ab. Doch bleibt dem sensiblen und reumütigen Mann vermutlich nicht mehr viel Zeit für die Versöhnung, denn seine gesundheitlichen Probleme nehmen besorgniserregende Züge an.

Frasers berührende Darstellung brachte ihm nicht nur minutenlange Standing Ovations bei der Weltpremiere in Venedig ein, sondern auch zahlreiche Filmpreise, darunter der erwähnte Oscar. Doch wann kommen endlich auch deutsche Zuschauer:innen in den Genuss seiner Performance?

Wie vielseitig Brendan Fraser als Schauspieler ist, kannst Du an seinen sechs besten Filmen erkennen.

The Whale: Wann ist der Kinostart in Deutschland?

Am 27. April, also fast fünf Monate nach dem US-Release, startet The Whale in den deutschen Kinos. Es lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, ob das Drama hierzulande ein ähnlicher Kassenerfolg wird wie in Nordamerika. Dort gibt es den Film aktuell nämlich weiterhin auf der großen Leinwand zu sehen, was für eine Indie-Produktion ein beachtlicher Auswertungszeitraum ist.

Trotz der Aufmerksamkeit, die The Whale derzeit durch Frasers Oscargewinn bekommt, erscheint eine derartige Spanne in Deutschland eher unwahrscheinlich. Solltest Du den Film also unbedingt im Kino sehen wollen, empfehlen wir Dir daher, ihn in den ersten vier bis sechs Wochen nach dem Start anzuschauen.

Welche Kino-Highlights Dich 2023 noch erwarten, kannst Du in unserer großen Jahresübersicht nachlesen.

The Whale streamen: Ab wann ist der Film verfügbar?

Auf den Streaming-Release von The Whale musst Du natürlich ein wenig länger warten. Einen genauen Termin gibt es bisher zwar noch nicht, allerdings werden bis dahin sicherlich ein paar Monate ins Land gehen. Vermutlich wird das Drama frühestens im Herbst 2023 innerhalb eines Streaming-Abonnements verfügbar sein. Sobald es dazu jedoch offizielle Informationen gibt, erfährst Du es an dieser Stelle natürlich.

Falls Du nicht so viel Geduld aufbringen möchtest, kannst Du The Whale allerdings schon eher im Heimkino sehen. Hierfür ist dann aber alternativ die kostenpflichtige Kauf- beziehungsweise Leihoption bei Amazon Prime oder im Sky Store notwendig.

Netflix, Amazon Prime oder Sky: Bei welchem Anbieter landet The Whale?

Auch hierzu kann noch keine konkrete Aussage getroffen werden. The Whale wird in Deutschland vom Filmverleih Plaion Pictures (ehemals Koch Films) vertrieben, der bezüglich der Streaming-Auswertung an keinen bestimmten Anbieter vertraglich gebunden ist.

Wir vermuten allerdings WOW (ehemals Sky Ticket) als erste Anlaufstelle, da dort auch andere Koch Films-Titel wie „Da scheiden sich die Geister” und „Run Hide Fight” ihre Streaming-Premiere feierten. Netflix-Abonnent:innen haben bei The Whale demnach vorerst das Nachsehen, was allerdings nicht bedeutet, dass das Drama niemals bei dem Streaming-Riesen landen wird.

Auch hier gilt: Sobald wir mehr über den Heimkino-Release von The Whale wissen, teilen wir diese Information mit Dir sofort.

Schaust Du Dir The Whale im Kino an oder wartest Du auf den Streaming-Start des Films? Sag es uns in den Kommentaren!

