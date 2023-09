Ein Kinoprojekt über das Leben von Jesus Christus kann schon einmal ausarten. Für Terrence Malicks neuen Film „The Way of the Wind“ sammelte der Regisseur mehrere Tausend Stunden Aufnahmen. Deshalb ist auch noch nicht klar, ob wirklich alle Schauspieler:innen in der fertigen Version des The Way of the Wind-Films zu sehen sein werden.

The Way of the Wind: Regisseur Terrence Malick sammelte 3.000 Stunden Material für Christus-Film

Terrence Malick ist nicht unbedingt dafür bekannt, sich kurz zu fassen. Die meisten Filme des US-amerikanischen Regisseurs dauern mehr als zwei Stunden. Einige kratzen sogar an der Drei-Stunden-Marke, wie zum Beispiel das Kriegsepos „Der schmale Grat“ (1998). Eine von Malicks Marotten: Er sammelt viel Material und schreckt nicht davor zurück, große Stars aus seinen Filmen herauszuschneiden. So drehte er schon mit Billy Bob Thornton, Mickey Rourke und Christian Bale, doch keiner der drei Schauspieler landete schließlich im fertigen Film. Seit mehr als vier Jahren arbeitet Malick an seinem neuesten Werk The Way of the Wind. Rund 3.000 Stunden Material fing er dafür ein – ein absoluter Wahnsinn. Doch worum soll es in dem Film gehen?

The Way of the Wind: Worum geht es im Film?

Inhaltlich wird The Way of the Wind von mehreren Episoden aus dem Leben von Jesus Christus handeln. Wie genau das aussehen soll, hat Regisseur Terrence Malick bisher nicht verraten. Wir denken, dass er in die Tiefe gehen wird und ein sehr persönliches Porträt von Jesus auf die große Leinwand bringt.

Der Fokus des Films soll dabei auf Authentizität liegen, was auch erklärt, warum Malick mehrere Tausend Stunden Material gesammelt hat, aus denen er nun die besten Szenen auswählt. „Es ist wie bei einem guten Whiskey oder Wein“, erklärt Darsteller Mark Rylance. „Er wird mit der Zeit immer besser. Terrence möchte nichts überstürzen. Diese Geschichte ist sehr wichtig für ihn.“ Welche Rolle Rylance in The Way of the Wind spielen wird, verraten wir Dir jetzt.

Der Cast von The Way of the Wind: Wer spielt mit?

Die Hauptrolle in The Way of the Wind übernimmt der ungarische Schauspieler Géza Röhrig, der in Terrence Malicks neuem Film als Jesus Christus zu sehen sein wird. In die Rolle des Satans schlüpft Mark Rylance, den Du als Spion Rudolf Abel aus „Bridge of Spies – Der Unterhändler “ (2015) kennen könntest, oder als Mr. Dawson aus „Dunkirk“. Im Rahmen des Deauville Filmfestivals verriet Rylance, dass er in The Way of the Wind sogar vier unterschiedliche Versionen des Teufels spielen wird.

Ebenfalls zum Cast gehören „Ghandi“-Star Ben Kingsley sowie „Shakespeare in Love“-Darsteller Joseph Fiennes. Welche Rollen sie übernehmen werden (oder ob sie denn tatsächlich im fertigen Film auftauchen), ist bisher noch nicht klar.

Wann ist der The Way of the Wind-Release?

The Way of the Wind soll im Jahr 2024 anlaufen. Ein Release im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes im Frühjahr ist nicht unwahrscheinlich, denn gleich mehrere von Malicks Filmen feierten dort ihre Premieren.

