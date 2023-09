The Nun 2 streamen: Wo und wann kannst Du das Conjuring-Spin-off sehen?

Am 21. September startet „The Nun 2” in den deutschen Kinos und fügt dem „Conjuring”-Universum ein weiteres Kapitel hinzu. Auch dieses Mal wird Taissa Farmiga von Bonnie Aarons als Dämonen-Nonne Valak heimgesucht. Ab wann kannst Du die Fortsetzung von „The Nun” im Stream sehen? Hier erfährst Du alles über den Streaming-Start von The Nun 2.

The Nun 2 ist bereits der neunte Film aus dem Conjuring-Universum und der dritte Teil unter der Regie von Michael Chaves („Conjuring 3: Im Bann des Teufels”). Der Vorgängerfilm The Nun war 2019 ein absoluter Box-Office-Hit und spielte mehr Geld ein als alle anderen Teile des Filmuniversums.

Entsprechend hoch sind die Erwartungen an The Nun 2, für dessen Drehbuch mit Ian Goldberg („Fear the Walking Dead”), Richard Naing („The Autopsy of Jane Doe”) und Akela Cooper („American Horror Story”) drei Neulinge im Conjuring-Universum verantwortlich zeichnen. Wer sich jetzt fragt, wann und wo The Nun 2 im Stream zu sehen sein wird, findet die Antwort bei uns.

The Nun 2 im Stream: Bei Netflix, Sky oder Amazon Prime?

Derzeit gibt es noch keine eindeutigen Informationen, auf welchem Streamingdienst The Nun 2 abrufbar sein wird. Da Warner Bros. die Rechte an dem Horror-Spin-off hält, wird der Film in den USA wohl beim hauseigenen Streamingdienst Max veröffentlicht.

In Deutschland laufen die meisten Produktionen von Warner Bros. bei Sky beziehungsweise dem hauseigenen Streamingdienst WOW.

Es scheint aber möglich, dass The Nun 2 später auch bei Netflix und Amazon Prime erscheinen könnte. Denn dort sind aktuell alle Filme des Conjuring-Universums für Abonnent:innen verfügbar. Momentan gehen wir aber zuerst von einer Veröffentlichung bei WOW/Sky aus.

Ab wann kannst Du das Conjuring-Spin-off streamen?

Wann The Nun 2 als Stream verfügbar sein wird, hängt hauptsächlich von den Einspielergebnissen an den Kinokassen ab. Läuft ein Film gut, wollen die Studios natürlich so lange wie möglich davon profitieren. Somit stimmen die Zuschauer:innen ab dem 13. September an den Kinokassen letztlich über den Streaming-Start von The Nun 2 ab.

Sollte die Horror-Fortsetzung nicht gut ankommen, könnte der Film aber auch schon früher als Stream verfügbar sein. Angesichts des Erfolgs von The Nun halten wir das jedoch eher für unwahrscheinlich. Trotz durchwachsener Kritiken war das Conjuring-Spin-off ein großer Erfolg an den Kinokassen.

Andere Filme dieser Größenordnung, die nach etwa einem halben Jahr im Rahmen einer Streaming-Flatrate im Heimkino gestartet sind, geben einen groben Orientierungsrahmen. Ein Starttermin im März 2024 bei WOW/Sky könnte also möglich sein.

Wann startet The Nun 2 als VoD?

Auch hier gibt es noch keine verlässlichen Informationen. Allerdings starten Kinofilme in den meisten Fällen deutlich früher als Video-on-Demand (VoD) bei Amazon Prime Video und im Sky Store. In der Regel ist das etwa 45 Tage nach dem Kinostart der Fall.

Auch hier hängt der Zeitrahmen vom Einspielergebnis ab.

Zwei Beispiele: „Evil Dead Rise” war kein kommerzieller Erfolg und kam schon nach weniger als einem Monat nach Kinostart als VoD heraus. „Barbie” lieferte dagegen ab und startet rund zwei Monate nach Release als VoD bei Amazon Prime Video und Co.

The Nun 2 könnte somit irgendwann im Oktober als VoD verfügbar sein. Theoretisch bietet sich natürlich Halloween am 31. Oktober 2023 als nahezu optimaler Zeitpunkt für die Veröffentlichung an.

The Nun 2: Darum geht’s im Sequel

Vier Jahre nach den Ereignissen aus The Nun unterrichtet Schwester Irene (Taissa Farmiga) an einem Internat in der französischen Provinz. Als eines Tages ein Priester brutal ermordet aufgefunden wird, keimt in Irene ein schrecklicher Verdacht, der sich schnell bestätigt: Der Dämon Valak (Bonnie Aarons) in Gestalt einer Nonne ist zurückgekehrt und treibt sein Unwesen im Internat.

Wieder geht es für Irene um Leben und Tod. Sie stellt sich den dunklen Mächten, um nicht nur sich, sondern auch Frenchie (Jonas Bloquet) und Kate (Anna Popplewell) zu retten.

