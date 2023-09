The Night Agent Staffel 2 bei Netflix: Alles zu Peters neuer Mission

Mit „The Night Agent” hat Netflix aktuell eine besonders spannende Thriller-Serie im Programm. Du hast Staffel 1 geliebt und kannst den Start der zweiten Season kaum erwarten? Alles, was es in Sachen Handlung, Cast und Starttermin zu Staffel 2 von The Night Agent zu wissen gibt, erfährst Du hier.

Im März 2023 ist The Night Agent mit Staffel 1 auf Netflix durchgestartet. In zehn Episoden bekommt es FBI-Agent Peter Sutherland (Gabriel Basso) mit Intrigen und Verschwörungen bis in die höchsten Kreise der Regierung zu tun. Nice to know: Der Action-Thriller basiert auf dem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk. Als Showrunner ist Shawn Ryan (S.W.A.T.) mit an Bord.

Dass es für Agent Sutherland in einer zweiten Staffel von The Night Agent weitergeht, kündigte Netflix schon Ende März an. Wer aus dem Cast erneut mit am Start sein wird, wann Du die neuen Folgen möglicherweise streamen kannst und welche Handlung wir für The Night Agent Staffel 2 erwarten, liest Du im Folgenden.

The Night Agent: Wann startet Staffel 2?

Bereits wenige Tage nach dem Start der ersten Staffel hat Netflix grünes Licht für Staffel 2 von The Night Agent gegeben. Der Streamingdienst scheint sich also sehr sicher zu sein, mit der neuen Serie einen echten Hit gelandet zu haben. Normalerweise dauert es Monate, bevor Netflix derartige Entscheidungen trifft.

Bislang ist aber weder bekannt, wann die Dreharbeiten beginnen, noch wann die zweite Staffel starten soll. Nur so viel verrät Netflix via Twitter: Es soll noch 2024 so weit sein. Nächstes Jahr sehen wir also mehr von Peter und vermutlich auch von Rose.

Abhängig ist der Zeitplan allerdings auch vom Streik der Autor:innen und Schauspieler:innen in den USA. Aktuell liegt ein Großteil der aktuellen Serienproduktionen auf Eis, gleiches dürfte auch für The Night Agent gelten.

Die Story: Wie könnte es in Staffel 2 weitergehen?

Achtung, ab hier folgen (kleinere) Spoiler zum Finale von The Night Agent Staffel 1! Und worum könnte es in den neuen Folgen gehen? Das Ende von Staffel 1 lässt jedenfalls einige Fragen offen und deutet auf mögliche Handlungsstränge hin. Offengeblieben ist zum Beispiel, was genau mit Redfield und Wick passiert. Und auch eine Anklage gegen Stabschefin Farr steht noch aus. Ob es zu einer erneuten Zusammenarbeit mit Peter kommt? Immerhin hat sich Diane Farr als äußerst fähige und skrupellose Drahtzieherin erwiesen, die politisch eine Menge auf dem Kasten hat. Krieg zwischen Göttern und Riesen in Ragnarök? Das Ende von Staffel 3 erklärt Peters neuer Job als Night Agent dürfte ihm aber auch ohne Farr spannende Aufträge bescheren – womöglich zusammen mit Rose im Ausland. Die Tech-Expertin hat zwar erklärt, unter neuem Namen nach Kalifornien zurückkehren zu wollen. Allerdings hat sie für die Lösung des komplexen Falls ebenso viel getan wie Peter. Ihre speziellen Fähigkeiten könnten zu einem Jobangebot der US-Regierung führen, etwa im Bereich der Spionage. So wäre das Team wieder vereint. So oder so: Den Agenten wird es in den kommenden Episoden auf jeden Fall an einen neuen Ort verschlagen. Das verriet Serienschöpfer Shawn Ryan zuvor bereits im Gespräch mit Collider. „In Staffel 2 […] wird es einen ganz neuen Ort mit ganz neuen Problemen geben. Die Geschichte wird dann wieder über eine Staffel erzählt.” Auf eine literarische Vorlage müssen die Macher:innen von The Night Agent für die neuen Folgen übrigens verzichten, denn Autor Matthew Quirk hat bislang nur einen Thriller um den Agenten Peter Sutherland geschrieben. Eine Fortsetzung des 2019 erschienenen Romans gibt es bislang nicht.

Der Cast: Wer ist in Staffel 2 von The Night Agent dabei?

Mit Sicherheit zurückkehren werden Gabriel Basso als Peter Sutherland und Luciane Buchanan als Rose Larkin. Zu einem Wiedersehen könnte es außerdem mit den folgenden Figuren kommen:

• Hong Chau als (ehemalige Stabschefin) Diane Farr

• Fola Evans-Akingbola als Chelsea Arrington

• Kari Matchett als Präsidentin Michelle Travers

• Ben Cotton als Firmenboss Wick

Garantiert ist das allerdings nicht, denn wie Showrunner Ryan ebenfalls im Gespräch mit Collider erklärte, sollen nur wenige der aus Staffel 1 bekannten Figuren in Staffel 2 zurückkehren. „Nur eine kleine Anzahl an Charakteren aus Staffel 1 wird dabei sein, die meisten sind neue Charaktere”, so der Serienschöpfer. Sobald es Neuigkeiten zum Cast gibt, erfährst Du es natürlich hier.

