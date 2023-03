Kann der junge FBI-Agent Peter eine Verschwörung im Weißen Haus in der neuen Netflix-Serie aufdecken? Wer steckt dahinter, und wer stirbt am Ende? Hier findest Du das Ende von „The Night Agent” erklärt.

Peter Sutherland (Gabriel Basso) ist ein FBI-Agent, der einen undankbaren Job bekommen hat: Er sitzt im Keller des Weißen Hauses und soll ein Telefon überwachen, das nur selten klingelt. Doch als das nach Monaten tatsächlich passiert, gerät Peter in einen Strudel aus einer Verschwörung, Korruption und einem drohenden Anschlag.

„The Night Agent” ist eine Action-Thriller-Serie mit zehn Episoden, die auf Netflix läuft. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk. Der Showrunner ist Shawn Ryan (S.W.A.T.).

The Night Agent: Das Ende erklärt – und was passiert in Staffel 2? © Netflix/Dan Power

Achtung, wenn Du The Night Agent noch nicht gesehen hast, solltest Du nicht weiterlesen: Es folgen Spoiler.

The Night Agent: Die Handlung zusammengefasst

FBI-Agent Peter Sutherland hatte ein Jahr vorher einen Bombenanschlag in einer U-Bahn verhindert. Er verfolgt einen Mann mit dem Tattoo einer Klapperschlange, kann ihn aber nicht fassen. Trotz seiner Heldentat wird Peter nicht befördert. Das liegt unter anderem daran, dass sein Vater, er war ebenfalls Agent, als Verräter verschrien ist. Die Stabschefin der US-Präsidentin, Diane Farr, stellt ihn trotzdem für eine geheime FBI-Abteilung ein, für die sogenannte Night Agents arbeiten. Doch er soll nur im Keller des Weißen Hauses ein Telefon überwachen. Die besten Psycho-Thriller: Spannung bis in die Haarspitzen Doch dann ruft die Tech-Expertin Rose Larkin (Luciane Buchanan) an. Ihre Tante und ihr Onkel waren Night Agents. Sie wurden von Killern ermordet, die jetzt hinter Rose her sind. In letzter Sekunde konnten ihre Verwandten Rose die Notfallnummer sagen. Peter soll sie auf Anweisung von Diane Farr beschützen. Rose warnt ihn allerdings, dass es im Weißen Haus einen Verräter gibt und sie niemandem trauen dürfen. In sieben Tagen solle es einen Anschlag im Weißen Haus auf Präsidentin Michelle Travers geben. Peter und Rose finden heraus, dass der Onkel und die Tante den Bombenanschlag auf den Zug untersucht hatten, den Peter ein Jahr zuvor verhindert hatte. Verwickelt in die Verschwörung sind offenbar Gordon Wick, CEO des Unternehmens Turn Lake Industries, sowie Vizepräsident Redfield. Dann wird dessen Tochter Maddie entführt. Farr verbreitet Falschinformationen, sodass es so aussieht, als stecke Peter dahinter. Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

The Night Agent – das Ende erklärt: Wer ist der Mann mit dem Klapperschlangen-Tattoo?

Der Mann, der Maddie Redfield entführt hat, heißt Colin Worley. Er ist der Mann mit dem Klapperschlangen-Tattoo, den Peter bei dem geplanten Anschlag auf die U-Bahn verfolgt hatte. Beauftragt worden war Worley damals von Gordon Wick. Um seine Spuren zu verwischen, wollte Wick den Mann nach dem gescheiterten Attentat ermorden lassen.

Doch die Killer:innen töteten nicht Colin Worley, sondern dessen Zwillingsbruder Matteo. Colin nimmt die Identität seines Bruders an und will sich an Wick, Farr und Redfield rächen.

Wird Maddie am Ende gerettet?

Peter und Rose sind auf Worleys Spur gestoßen. Sie tun sich mit Agentin Arrington und ihrem Partner Monks zusammen. Die sollten eigentlich Peter verhaften, sind aber von seiner Unschuld überzeugt.

Worley zwingt Maddie, Videos mit Warnungen an ihren Vater zu verschicken: Er soll die Wahrheit sagen, oder seine Tochter stirbt. Doch einem der Clips bringt Maddie eine verschlüsselte Botschaft an Arrington unter. Die drei Agenten und Rose finden sie und retten sie. Worley wird von der Killerin getötet, die Wick auf ihn angesetzt hat. Rose kann die Angreiferin umbringen.

Welchen Plan hatten die Verschwörer:innen in The Night Agent?

Hinter dem Anschlag auf die U-Bahn steckten Vizepräsident Redfield und Firmenboss Wick. Allerdings hatten sie in Wahrheit den ausländischen Staatsmann Omar Zadar im Visier: Er saß in einem Café, das bei der Explosion zerstört worden wäre. Zadar hätte Wicks Firma gefährlich werden können, und Redfield hielt ihn für einen Terroristen.

Als der Anschlag durch Peter verhindert wird, holen die Verschwörer Stabschefin Farr ins Boot. Sie überzeugen sie davon, dass eine Untersuchung das Weiße Haus gefährden würde und Zadar sich Zugriff auf Waffen des US-Militärs verschaffen könnte. Darum hatte Farr Roses Verwandte aus dem Weg schaffen lassen.

Redfield und Wick wollen Zadar immer noch umbringen – und die Präsidentin gleich mit. Das soll bei einem Treffen der beiden in Camp David passieren. Davon weiß aber Farr nichts.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Überlebt die Präsidentin am Ende von The Night Agent, und was passiert mit Wick, Farr und Redfield?

Als Diane Farr von Peter erfährt, dass die Präsidentin getötet werden soll, hilft sie ihm und Rose, in Camp David einzubrechen. Dort ist eine Bombe im Haus deponiert. Die Verschwörer haben alle Kommunikationseinrichtungen ausgeschaltet.

Rose schafft es, alles wieder zum Laufen zu bringen, die Präsidentin wird gewarnt. Dann entdeckt Peter, dass eine zweite Bombe im Hubschrauber versteckt ist. Weil die Leibwächter ihm nicht glauben und er verhindern will, dass die Staatschefin einsteigt, nimmt er sie als Geisel. Der Helikopter explodiert, ohne dass der Präsidentin etwas passiert.

Farr wird bei dem Tumult angeschossen. Rose rettet ihr das Leben. Sie möchte, dass die Stabschefin für ihre Taten vor Gericht zur Rechenschaft gezogen wird. Maddie führt Agentin Arrington am Ende zu ihrem Vater, damit dieser verhaftet wird. Lediglich Wick gelingt am Ende die Flucht. Maddie will derweil nach Rom ziehen und Kunst studieren.

Bekommt Peter am Ende einen Job als Night Agent – und was ist mit seinem Vater?

Im Weißen Haus bittet Peter die Präsidentin, ihm die Wahrheit über seinen Vater zu erzählen. Er erfährt, dass sein Vater in Wahrheit als Doppelagent die Russen ausspioniert hatte. Der Autounfall, bei dem er getötet wurde, war ein Anschlag und kein Unfall.

Die Präsidentin bietet dem jungen Agenten einen Job als Night Agent an. In den letzten Szenen am Ende von The Night Agent steigt Peter in ein Flugzeug, um zu seiner ersten Mission aufzubrechen. Vorher hatte er sich von Rose verabschiedet. Die beiden hatten sich versprochen, in Kontakt zu bleiben.

{{title}} {{excerpt}}

The Night Agent: Wie könnte es in Staffel 2 weitergehen?

Eine zweite Staffel von The Night Agent wurde bislang nicht angekündigt, aber Netflix hat die Show auch nicht gecancelt. Das Ende von Staffel 1 lässt einige Fragen offen und deutet auf mögliche Handlungsstränge hin. Offen geblieben ist zum Beispiel, was genau mit Redfield und Wick passiert. Peters neuer Job als Night Agent dürfte ihm spannende Aufträge bescheren – womöglich sogar zusammen mit Rose. Die Tech-Expertin hatte zwar erklärt, dass sie unter neuem Namen nach Kalifornien zurückkehren wolle. Allerdings hatte sie für die Lösung des komplexen Falls ebenso viel getan wie Peter. Ihre speziellen Fähigkeiten könnten dazu führen, dass die Präsidentin auch ihr einen Job anbietet, etwa im Bereich der Spionage. Damit wäre das Team wieder vereint. In eine ähnliche Richtung denkt auch Showrunner Shawn Ryan: „Wir würden diese Geschichte sehr gern erzählen, wenn die Zuschauer:innen die Serie so aufnehmen, wir wir es uns erhoffen.” Sprich: Der Night Agent macht weiter, wenn die Serie gut ankommt. Für eine zweite Staffel müsste Ryan allerdings auf eine literarische Vorlage verzichten, denn Autor Matthew Quirk hat bislang nur einen Thriller um den Agenten Peter Sutherland geschrieben. Eine Fortsetzung des 2019 erschienenen Romans gibt es bislang nicht.

Jetzt kennst Du die Erklärung für das Ende von The Night Agent. Wie hat Dir die Action-Serie gefallen? Verrate es uns in den Kommentaren!

{{/articles}}

Dieser Artikel The Night Agent: Das Ende erklärt – und was passiert in Staffel 2? kommt von Featured!