The Fabelmans: Das erwartet Dich im preisgekrönten Spielberg-Biopic

Ob „Der weiße Hai“, „Jurassic Park“ oder „Indiana Jones“: Bei jedem dieser Filme saß Steven Spielberg auf dem Regie-Stuhl. In „The Fabelmans“ gewährt der Hollywood-Großmeister des Kinos nun einen Einblick in sein Leben. Alles zum preisgekrönten Spielberg-Biopic erfährst Du jetzt.

Kaum ein Name steht so sehr für die Traumfabrik Hollywood wie der von Steven Spielberg. In seiner Karriere räumte er etliche Awards ab, darunter mehrere Golden Globes. Da ist es kein Wunder, dass auch das Spielberg-Biopic The Fabelmans zwei Trophäen – als bestes Filmdrama und für die beste Regie – absahnt. Im autobiografisch geprägten Streifen gibt Spielberg nun einen Einblick in seinen Werdegang. Seine Beweggründe dafür sind herzzerreißend.

Ein Spielberg-Biopic über die Anfänge des Regisseurs

The Fabelmans erzählt die Geschichte von Sammy Fabelman (Gabrielle LaBelle), der in den Fünfzigern mit seiner Familie in New Jersey lebt. Sein Vater Burt (Paul Dano) arbeitet als Computer-Ingenieur (genau wie Spielbergs Papa Arnold); Sammys Mutter Mitzi (Michelle Williams) ist Pianistin, doch wegen ihrer Kinder muss sie das Klavierspielen auf ihr Privatleben und Pianostunden beschränken (genau wie Spielbergs Mama Leah). „Dieser Film gibt mir die Möglichkeit, meine Mutter und meinen Vater zurückzubringen“, erzählt Spielberg im EW-Interview. „Und er hat mir auch meine Schwestern Annie, Susie und Nancy nähergebracht, als ich es je für möglich gehalten hätte.“ Seine Begeisterung für das Filmemachen entdeckt Sammy, als er im Kino den Aufprall zweier Züge sieht – genau wie Spielberg, stellt er die Szene zuhause mit Spielzeugen nach.

The Fabelmans: Spielberg arbeitete am Drehbuch mit

Am Drehbuch für The Fabelmans hat Spielberg selbst mitgeschrieben – zum ersten Mal seit „A.I. – Künstliche Intelligenz“ von 2001. Als Hauptautor holte er einmal mehr Tony Kushner an Bord. „Ich habe schon lange über diese Idee nachgedacht“, erzählte Spielberg bei der Weltpremiere von The Fabelmans am 10. September 2022. „Mir war nicht klar, wann ich dazu kommen würde.“ Zur Ruhe wolle er sich noch nicht setzen, es handele sich also nicht um seinen Schwanengesang. „Tony [Kushner] und ich kamen darüber ins Gespräch, als wir ‚Lincoln‘ gedreht haben. Tony übernahm quasi die Funktion eines Therapeuten und ich war sein Patient.“

Die Karriere von Steven Spielberg

Spielbergs Karriere begann damit, dass Papa Arnold seine 8mm-Kamera an seinen zehnjährigen Sohnemann weitergab. Von da an gab es kein Halten: Nur zwei Jahre später setzte Steven mit zwei Spielzeugzügen seinen ersten kleinen Film um. Heute kann der Hollywood-Großmeister auf mehr als 30 Kino-Produktionen zurückblicken, darunter Blockbuster wie „Der Soldat James Ryan“ und „Schindlers Liste“. Zwei Oscars als bester Regisseur hat er dafür abgeräumt; rund zehn Milliarden Euro Umsatz stehen unter dem vorläufigen Strich seiner Karriere.

Release: Wann kommt The Fabelmans in die Kinos?

In den deutschen Kinos soll The Fabelmans am 9. März 2023 anlaufen. Damit Dir die Wartezeit bis dahin etwas kürzer vorkommt, haben wir hier Spielbergs beste Filme für Dich zusammengestellt:

