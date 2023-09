The Expendables 4 streamen: Wann und wo kannst Du den Action-Kracher sehen?

In „The Expendables 4“ gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern und neuen Stars. Ab wann und wo kannst Du den vierten Teil der Action-Reihe im Stream sehen? Hier erfährst Du alles zum Streaming-Start von The Expendables 4.

Wenn Gefahr droht und die Kohle stimmt, rücken sie aus – die Expendables. Im vierten Teil des actiongeladenen Franchise kehren einige der bekanntesten Gesichter der Reihe zurück und werden von neuen Teammitgliedern unterstützt.

Der mittlerweile 77-jährige Sylvester Stallone tritt zwar etwas kürzer, dafür rücken seine Kolleg:innen ins Rampenlicht. Allen voran Stallones alter Expendables-Kumpel Jason Statham und die neu zum Team gestoßene Megan Fox. Wann und wo Du den von Lionsgate produzierten Action-Streifen The Expendables 4 im Stream erleben kannst, erfährst Du hier.

The Expendables 4 im Stream: Bei Netflix, Sky oder Amazon Prime?

In Deutschland vertreibt Leonine Distribution den vierten Teil von The Expendables. Der Filmverleih hat im Januar 2022 einen Lizenzvertrag mit Sky abgeschlossen. Damit liegen die Erstverwertungsrechte von Leonine-Filmen nach der Kinoauswertung bei dem Pay-TV-Anbieter.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Es ist also sehr wahrscheinlich, dass der vierte Teil der Expendables zunächst auf WOW, ehemals Sky Ticket, gestreamt werden kann. Danach dürfte es für Stallone, Statham und Co. auf Amazon Prime Video weitergehen. Der Streamingdienst hält derzeit die Zweitverwertungsrechte an Produktionen von Leonine.

Netflix-Kund:innen müssen sich also gedulden, bis die Exklusivrechte von Sky und Amazon Prime an The Expendables 4 abgelaufen sind. Ob The Expendables 4 danach auch im Netflix-Abo auftaucht, bleibt offen.

Ob es dem vierten Teil tatsächlich gelingt, eine neue Action-Ära einzuläuten, erfährst Du in unserer Kritik zu The Expendables 4.

Ab wann kannst Du The Expendables 4 streamen?

Der vierte Teil der Reihe verspricht eine explosive Mischung aus Adrenalin, Stunts und Starpower. Wer The Expendables 4 jetzt schon sehen möchte, kommt aber nicht an der großen Leinwand vorbei. Starttermin in den deutschen Kinos war der 21. September 2023.

Einen offiziellen Starttermin für das Streaming gibt es daher noch nicht. Lionsgate-Filme landen in den USA meistens rund sechs Monate nach dem Kinostart im Streaming-Angebot. Zum Vergleich: John Wick: Kapitel 4 startete am 24. März 2023 in den US-Kinos und erschien am 26. September 2023 bei STARZ, einem US-amerikanischen Pay-TV-Sender.

Wir rechnen damit, dass The Expendables 4 Ende März 2024 bei einem Streaminganbieter in Deutschland erscheint. Deutlich schneller kommst Du in den Genuss des Films, wenn Du bereit bist, den Film zu kaufen oder eine Leihgebühr zu bezahlen.

Welche Kino-Highlights Dich 2023 noch erwarten, kannst Du in unserer großen Jahresübersicht nachlesen.

Wann startet The Expendables 4 als Video-on-Demand (VoD)?

The Expendables 4 kann ab sofort bei Amazon Prime Video vorbestellt werden. Für 13,99 Euro ist die HD-Version als Kauftitel erhältlich. The Expendables 4 wird dort ab dem 7. Dezember 2023 um 0 Uhr verfügbar sein.

Etwas früher – in der Regel etwa 45 Tage nach dem Kinostart – erscheinen Kinoblockbuster auch als Leihtitel bei Anbietern wie Sky. Im Sky Store zahlst Du in der Regel rund 4,99 Euro Leihgebühr.

Blue Beetle streamen: Wann und wo kannst Du das DC-Spektakel sehen?

The Expendables 4: Worum geht es?

In The Expendables 4 kehren Barney Ross (Sylvester Stallone) und sein Team hochqualifizierter Söldner:innen zurück. Auch diesmal haben sie einen kritischen Auftrag: Sie müssen den Bösewicht Rahmat (Iko Uwais) zur Strecke bringen.

Als Anführer einer gefährlichen Terrororganisation ist er im Begriff, einen nuklearen Sprengkopf zu stehlen und für einen gefährlichen Konflikt zwischen zwei Großmächten zu sorgen.

Die Expendables sollen den gefährlichen Raub verhindern, doch die Aktion geht schief und Rahmat entkommt mit den Zündern. Ross‘ rechte Hand Lee Christmas (Jason Statham) wird für den Fehlschlag verantwortlich gemacht und fliegt aus dem Team.

Während Christmas auf eigene Faust versucht, seinen Fehler auszubügeln, ziehen die Expendables mit neuen Teammitglieder:innen und unter neuer Führung los. Ausgerechnet Lees Freundin Gina (Megan Fox) soll das neue Team anführen und einen möglichen dritten Weltkrieg verhindern.

Mit GigaTV greifst Du auf Free-TV, Pay-TV und sogar Streamingdienste wie Netflix zu und kannst Sendungen auf Wunsch aufnehmen. Mit dem Tarif GigaTV inklusive Netflix steht Dir eine riesige Auswahl an Filmen, Serien und Dokumentationen zuhause oder unterwegs in brillanter HD-Qualität zur Verfügung. Falls Du von diesem Angebot noch nicht gehört hast, schau am besten hier bei unserer Übersicht vorbei – dort findest Du alle Infos.

Dieser Artikel The Expendables 4 streamen: Wann und wo kannst Du den Action-Kracher sehen? kommt von Featured!