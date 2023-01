Synchronsprecherin von Jennifer Lawrence: Daher kennst Du die deutsche Stimme

„Die Tribute von Panem“, „X-Men“, „Don’t look up“ – Jennifer Lawrence gehört zu den ganz Großen in Hollywood. In Deutschland machte das die Stimme ihrer Synchronsprecherin berühmt. Maria Koschny, die Jennifer Lawrence seit 2011 ihre Stimme leiht, ist noch in weitaus mehr Rollen zu hören. Wir stellen Dir ihre umfassende Arbeit vor.

Jennifer Lawrence: Eine Auswahl ihrer bekanntesten Filme

Der 1990 geborenen Jennifer Lawrence gelang bereits 2010 der Durchbruch als Schauspielerin. Im Independence-Film „Winter’s Bone“ begibt sich die Schauspielerin auf die Suche nach ihrem Vater, der das eigene Heim als Kaution eingesetzt hat. Ihre Darstellung bescherte ihr zahlreiche Prämierungen sowie Nominierungen für einen Golden Globe und einen Oscar.

Ihre Bekanntheit stieg noch einmal deutlich durch ihre Rolle der Mystique in „X-Men: Erste Entscheidung“. Und als Katniss Everdeen in den vier Teilen der „Tribute von Panem” zündete ihre Karriere so richtig. Für diese Rolle erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter den People’s Choice, den Empire und den Saturn Award.

An der Seite von Bradley Cooper spielte sie in „Silver Linings“ 2012 die Rolle der Tiffany, für die sie einen Oscar in der Kategorie beste Hauptdarstellerin erhielt. Weitere Filme, in denen Jennifer Lawrence eine Hauptrolle übernahm, sind „Mother“ aus dem Jahr 2017 und die schwarze Netflix-Komödie „Don’t look up“ von 2021.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Maria Koschny als aktuelle Synchronsprecherin von Jennifer Lawrence

Seit 2011 synchronisiert die aus Westberlin stammende Maria Koschny die Rollen von Jennifer Lawrence. Bereits ihre Mutter Katharina Koschny verdiente mit Schauspiel und dem Synchronisieren von Rollen ihren Lebensunterhalt. Neben ihrer Tätigkeit als Synchronsprecherin spricht Maria Koschny Horbücher ein. Unter anderem liest sie die Tribute-von- Panem-Romane, die „Shopaholic”-Reihe von Sophie Kinsella und den Tagebuch-Roman „Seelenficker“.

Maria Koschny zählt zu den deutschen Synchronsprecher:innen, die dank ihrer Wandelbarkeit verschiedenen Stars aus Hollywood ihre Stimme leihen. Vielleicht kennst Du ihre Stimme als Chloe aus „Pitch Perfect“ oder Anna Whitaker aus der Netflix-Thrillerserie „The Woman in the House Across the Street from The Girl in the Window“. Unter den Hollywood-Größen, die Maria Koschny neben Jennifer Lawrence noch synchronisiert, finden sich:

• Brittany Snow

• Carey Mulligan

• Gemma Arterton

• Isla Fisher

• Kat Dennings

• Kristen Bell

• Lindsay Lohan

• Mischa Barton

Bereits im Alter von acht Jahren begann Maria Koschny, als Synchronsprecherin zu arbeiten. In einem Projekt ihrer Mutter ersetzte sie ein Kind, das ausgefallen war. Nach und nach machte sie ihre Mutter mit dem nötigen Handwerkszeug vertraut. Um ihrer Tätigkeit als Synchronsprecherin nachzugehen, brach Maria Koschny ihr Studium der Psychologie und Erziehungswissenschaften ab.

Mehr als 1.100 Sprechrollen hat Maria Koschny bereits übernommen. 2005 erhielt die engagierte Sprecherin den Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie „Beste Interpretin“. Auch in Videospielen ist die Stimme von Maria Koschny zu hören. So gibt sie der Figur der Lara Croft in „Rise of the Tomb Raider“ die deutsche Stimme.

Maria Koschny als deutsche Synchronsprecherin in Jennifer-Lawrence-Filmen

Besonders bekannt ist Maria Koschnys Stimme aber durch ihre Synchronisation der Rollen von Jennifer Lawrence. Ob als Mystique in „X-Men: Erste Entscheidung“ oder mutige Katniss Everdeen in „Die Tribute von Panem“ – die deutsche Stimme von Jennifer Lawrence bleibt einfach im Ohr.

Und hier folgt eine Auswahl der Sprechrollen, in denen Maria Koschny die Rolle von Jennifer Lawrence für das deutschsprachige Publikum synchronisierte:

• Gestaltwandlerin, Kämpferin und Hackerin Mystique in den X-Men-Filmen

• Mutige Kämpferin Katniss Everdeen in den vier Teilen der Tribute von Panem

• Mutter, Hausfrau und Mop-Entwicklerin Joy im Streifen „Joy – Alles außer gewöhnlich“

• Weltraumpassagierin Aurora Lane in „Passengers“

• Astronomie-Doktorandin Kate Dibiasky in Don’t look up

Weitere Sprechrollen von Maria Koschny

Wie bereits erwähnt, ist Maria Koschny auch die deutsche Stimme zahlreicher weiterer bekannter Schauspielerinnen. Und vielleicht ist Dir bereits aufgefallen, dass die witzige Assistentin Darcy Lewis in der deutschen Version von „Thor“, „Thor – The Dark Kingdom“ und „Thor – Love and Thunder“ dieselbe Stimme hat wie Jennifer Lawrence? Damit liegst Du ganz richtig. Denn der Schauspielerin Kat Dennings leiht die Synchronsprecherin ebenfalls ihre Stimme.

Und auch Kiki, die in der Komödie „Bad Moms“ aufgrund ihrer aufopferungsvollen Mutterpflichten den Anschluss an die Gesellschaft verloren hat, wird in der deutschen Version von Maria Koschny gesprochen. Allein an den wenigen vorgestellten Rollen zeigt sich bereits die Vielfalt der Stimme. Egal ob witzige oder ernste, ob intro- oder extrovertierte Rolle – Maria Koschny gelingt es, die deutsche Version perfekt umzusetzen.

Diese Talente haben vor 2011 Jennifer Lawrence synchronisiert

Vor 2011 haben allerdings andere Sprecherinnen die Synchronisation von Jennifer Lawrence übernommen. Zu dieser Zeit hatte die Schauspielerin bereits in vielen erfolgreichen Filmen eine Hauptrolle übernommen.

In der deutschen Version des Filmdramas „Auf brennender Erde“ (2008) spricht Tanya Kahana die von Jennifer Lawrence verkörperte Mariana. Auch im Independence-Movie „Winter’s Bone“, mit dem Jennifer Lawrence 2010 ihren Durchbruch feierte, synchronisierte Tanya Kahana die Schauspielerin. Die in Tel Aviv geborene Sprecherin begann ebenfalls früh mit der Synchronisation. Schon seit dem zehnten Lebensjahr leiht sie Rollen in Filmen, Werbung, Hör- und Videospielen ihre Stimme.

Stephanie Kellner sprach Jennifer Lawrence in den ebenfalls bekannten Filmen „Silver Linings“ und „American Hustle“. Die Schauspielerin und Sprecherin hatte bereits als Schülerin erste Rollen in deutschen Fernsehserien.

Hast Du einen Favoriten unter den Filmen mit Jennifer Lawrence? Dann verrate ihn uns in einem Kommentar.

Dieser Artikel Synchronsprecherin von Jennifer Lawrence: Daher kennst Du die deutsche Stimme kommt von Featured!