Switch To Green – Schalt um auf Grün: Start frei für die grüne Mediathek von Vodafone

Der Klimawandel geht uns alle an, deshalb wird es immer wichtiger, sich und andere zu sensibilisieren und zu motivieren. Auch viele Sender haben das erkannt und wollen mit Dokumentationen, Filmen, Serien und Berichten einen Beitrag dazu leisten, das Bewusstsein für unsere Umwelt zu schärfen. Unter dem Titel „Switch To Green – Schalt um auf Grün“ gibt Vodafone diesen Umwelt-, Natur- und Artenschutz-Titeln ab sofort einen eigenen Platz in der Mediathek. Welche Highlights Dich dort erwarten und wie sie aussieht, erfährst Du jetzt!

Passend zum internationalen „Earth Day“, der seit 1970 jährlich am 22. April ausgerichtet wird, launcht Vodafone ab sofort eine Mediathek für Umwelt- und Naturschutz-Inhalte. Mit dem GigaTV-Angebot Switch To Green – Schalt um auf Grün findest Du nicht nur zum Earth Day mitreißende grüne Highlights, sondern das ganze Jahr über!

Switch To Green: So funktioniert Deine grüne Mediathek

Am 17. April startet die grüne Mediathek innerhalb Deines gewohnten GigaTV-Angebots. Wenn Du die GigaTV Cable Box, die GigaTV Cable Box 2 oder GigaTV Net beziehungsweise GigaTV Net mit Apple TV 4K nutzt, musst Du nichts weiter tun und kannst ganz automatisch ab dem Start das grüne Programm in der Mediathek genießen.

Die Inhalte der Pay-TV-Anbieter stehen Dir mit Vodafone Premium und Vodafone Premium Plus zur Verfügung.

Insgesamt erwarten Dich zu Beginn mehr als 150 Dokus, Filme und Serien. Damit Du auch innerhalb der grünen Mediathek Deine Wunschinhalte findest, sind die Angebote in Interessensgebiete untergliedert:

• Top-Empfehlung der Redaktion: Handverlesene Switch To Green-Highlights.

• Natur- und Artenschutz: Der besondere Blick auf bedrohte Lebensformen.

• Ozeane in Gefahr: Was wäre der „blaue Planet“ ohne dieses Blau? Die Menschheit vermüllt die Quelle ihres Lebens. Auswirkungen, Aussichten und Lösungsansätze.

• Rund ums Klima: Die Klimakrise ist in vollem Gange. Zeit etwas dagegen zu tun!

Before the Flood, More than Honey und Goodbye CO2: Top-Highlights in der grünen Mediathek

Für Deinen Switch To Green-Bereich arbeitet sich die Redaktion durch das Angebot hochwertiger Sender wie ARTE, WELT, ProSieben, GEO Television, National Geographic oder auch SPIEGEL Geschichte und kuratiert Inhalte mit grünem Fokus. Welche Highlights wir Dir besonders ans Herz legen, erfährst Du jetzt!

National Geographic etwa präsentiert „Before the Flood“ (2016). Im Dokumentarfilm von Fisher Stevens besucht Schauspieler Leonardo DiCaprio Entscheider:innen aus Politik und Gesellschaft, um die Folgen der Klimakrise zu beleuchten. Spannende Gespräche führt DiCaprio mit den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton, dem damaligen Papst Franziskus und dem ehemaligen US-Außenminister John Kerry. Was sind die Folgen von steigenden Meeresspiegeln, höherer Temperatur und wie gehen etwa China und Indien damit um? Das erfährst Du bei Before the Flood in der neuen Mediathek Switch To Green.

„More than Honey“ (2012) auf KinoweltTV unterstreicht mit Nachdruck eine bittere Wahrheit: Das große Bienensterben könnte uns Menschen schneller und mehr zu schaffen machen als wir dachten. In dem Film begleitest Du den Dokumentarfilmer Markus Imhoof, der selbst aus einer Imkerfamilie stammt. Um dem Bienensterben auf den Grund zu gehen, sucht er das Gespräch mit Imker:innen und Forschenden in Österreich, den USA und Australien. Zuletzt besucht er eine kleine Pazifik-Insel, auf der womöglich die „Arche Noah der Bienen“ entsteht – das letzte ultimative Bienenvolk. Nach diesem Film begrüßt Du Deine summenden Gartennachbarn mit Hofknicks statt Handschlag.

Die Dokumentation „Goodbye CO2 – Weniger ist mehr“ auf WELT zeigt zehn Strategien, die ein nachhaltigeres Leben ermöglichen. Darunter weniger Lebensmittel verschwenden, den Fleischkonsum reduzieren und vor allem Müll vermeiden. Statt mit erhobenem Zeigefinger ein Worst-Case-Szenario zu beschreiben, ermutigt die Doku mit den Geschichten von Menschen, die mit kleinen Taten Großes bewirken. Du wirst in dieser Dokumentation auf Frauen treffen, die in Kenia Bäume pflanzen und einem Kammerjäger kennenlernen, der sich von Grillen, Heuschrecken und Skorpionen ernährt.

Weitere Switch To Green-Highlights im Überblick

Neben Before the Flood, More than Honey und Goodbye CO2 – Weniger ist mehr findest Du noch viele weitere grüne Highlights im Switch To Green-Angebot. In der GigaTV-Mediathek findest Du unter anderem:

• Welt ohne Wasser (Curiosity Channel): Wird eine neuentdeckte Grundwasserleitung vor der US-amerikanischen Küste zur letzten Hoffnung im Ringen gegen die drohende Wasserkrise?

• Rettung für die Alpen - Unterwegs mit Felix Neureuther (National Geographic): Die Alpen sind unmittelbar von der Klimakrise betroffen. Ex-Skirennläufer Felix Neureuther recherchiert.

• Ein Biohof im Hochhausghetto (Curiosity Channel): Die Hochhausviertel im französischen Marseille sind ein sozialer Brennpunkt. Genau dort eröffnet Marie Maurage einen Bio-Bauernhof. Ein mitunter gefährliches Wagnis.

• Wilde Dynastien (ARTE): Die Sendung folgt fünf gefährdeten Tieren bei ihrem Kampf mit ihren Rivalen und der Natur.

Auf welche grünen Highlights freust Du Dich schon in der Mediathek #Switch To Green – Schalt um auf Grün? Wir sind gespannt auf Deine Tipps und Anregungen.

