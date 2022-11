S.W.A.T.: Wann kommt Staffel 5 der Serie auf Netflix?

Die Action-Krimiserie „S.W.A.T.” hat sich seit ihrem Start im Jahr 2017 eine große Fangemeinde erspielt. Mittlerweile gibt es bereits sechs Staffeln über die Spezialeinheit des Los Angeles Police Departments. Ab dem 1. Dezember sind aber zunächst nur die ersten vier Staffeln des Publikumslieblings auf Netflix verfügbar. Doch wann landet auch die 5. Staffel bei dem Streaming-Dienst? Wir verraten es Dir in diesem Artikel.

Die hierzulande als „Die knallharten Fünf” veröffentlichte Fernsehserie kennen heutzutage wohl nur noch die wenigsten. Kein Wunder, schließlich ist diese bereits 45 Jahre her und brachte es auf gerade einmal 35 Episoden in 2 Staffeln.

Die 2017 erschienene Neuauflage S.W.A.T. verzeichnet im Vergleich eine deutlich erfolgreichere Geschichte: Die von Aaron Rahsaan Thomas („The Get Down”) und Shawn Ryan („The Shield – Gesetz der Gewalt”) erdachte Serie ist zu einem großen Hit für den US-amerikanischen Sender CBS geworden, auf dem seit Oktober bereits die 6. Staffel ausgestrahlt wird.

Deutsche Fans bekommen die neuen Episoden von S.W.A.T. jedoch erst mit etwas Verzögerung zu Gesicht. So feiert Staffel 6 in Deutschland am 14. Dezember auf dem Pay-TV-Sender Sky One Premiere. Netflixer:innen hängen sogar noch mehr hinterher, da der Streaming-Gigant ab dem 1. Dezember zunächst mit Staffel 4 der Serie an den Start geht. Aber wann kannst Du mit der 5. Staffel von S.W.A.T. auf Netflix rechnen?

S.W.A.T., Staffel 5: Wann ist der Netflix-Start?

Ein kleiner Dämpfer zu Beginn: Einen konkreten Termin für den Netflix-Start der 5. Staffel von S.W.A.T. gibt es bislang noch nicht. Es ist aber immerhin davon auszugehen, dass die Staffel in Zukunft bei dem Streaming-Dienst landen wird. Schließlich holte sich Netflix auch Staffel 1 bis 4 sukzessive ins Programm.

Wann kannst Du Dich also auf die fünfte Runde Spezialeinheit-Action freuen? Bisher mussten Netflix-Abonnent:innen viel Geduld aufbringen, da die jeweilige S.W.A.T.-Staffel erst rund zwei Jahre nach der Deutschlandpremiere bei Sky One ihren Weg zu Netflix fand. Dies war schon bei Staffel 3 und aktuell bei Staffel 4 der Fall.

Da die 5. Staffel von S.W.A.T. im Dezember 2021 auf Sky One startete, wirst Du diese also vermutlich Ende 2023 auf Netflix sehen können. Ein gutes Jahr Wartezeit muss demzufolge noch überbrückt werden.

Die Handlung von S.W.A.T., Staffel 5: Darum geht es

Zu Beginn von Staffel 5 zieht sich Sergeant Daniel „Hondo“ Harrelson (Shemar Moore) nach Mexiko zurück, um in Ruhe seine Degradierung zu verarbeiten. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt dem Polizisten jedoch nicht, denn schnell wird er erneut in neue herausfordernde Fälle involviert.

Unter anderem bekommen es Hondo und sein Team mit einem skrupellosen Hacker, einer brutalen Geiselnahme und einer internen Ermittlung gegen ihn zu tun. So gerät nicht nur seine Schwester Winnie (April Parker Jones), sondern auch die berufliche Zukunft des Elite-Cops in Gefahr.

Der S.W.A.T.-Cast: Wer ist neu in der Besetzung von Staffel 5?

In Staffel 5 von S.W.A.T. stoßen keine neuen Darsteller:innen zur Stammbesetzung dazu. Natürlich gibt es aber dennoch ein paar Schauspieler:innen, die erstmals Gastauftritte in der Serie übernehmen. Dazu zählen unter anderem:

David DeSantos („Glühendes Feuer”) als Rodrigo Sanchez

Brigitte Kali Canales („Fear the Walking Dead”) als Officer Alexis Cabrera

Timothy V. Murphy („Snowpiercer”) als Arthur

Carl Lumbly („Alias – Die Agentin”) als Saint