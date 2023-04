Suzume | Kritik: Japanische Traumabewältigung mit viel bunter Mystik

Featured: One Piece Film − Red: So sieht das neue Piraten-Abenteuer aus

Du siehst einen Strohhut und musst gleich an Monkey D. Ruffy denken? Dann hast Du in diesem Sommer gleich zwei Gründe, um Dich zu freuen! Neben der geplanten „One Piece“-Realserie soll ein neuer Film zu dem beliebten japanischen Piraten-Franchise erscheinen. Wir verraten Dir, worum es in „One Piece Film – Red“ gehen soll, und fassen alle bisher veröffentlichten visuellen Eindrücke für Dich zusammen. Übrigens: Eine neue Piratin gibt es auch! Nach über 20 Jahren, fast 100 Mangas und mehr als 1.000 Anime-Folgen kannst Du One Piece guten Gewissens als eins der erfolgreichsten japanischen Franchises aller Zeiten bezeichnen. Seit Netflix im November 2021 bekannt gab, dass der Streaming-Riese an einer One Piece-Realserie arbeitet, freuen sich Piraten-Fans weltweit auf die Umsetzung. Im Sommer 2022 soll nun zusätzlich eine Produktion mit dem Titel One Piece Film – Red anlaufen, wie der offizielle Twitter-Account des Films am 21. November 2021 verkündete. Bei uns erfährst ...