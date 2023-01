Superman & Lois Staffel 3: Alle Infos und wo Du die Folgen streamen kannst

• Tyler Hoechlin als Clark/Superman

• Elizabeth Tulloch als Lois

• Alex Garfin als Jordan

• Erik Valdez als Kyle

• Inde Navarrette als Sarah

• Wolé Parks als John

• Dylan Walsh als Sam

• Emmanuelle Chriqui als Lana

• Tayler Buck als Natalie

• Sofia Hasmik als Chrissy

Would’ve been fun.

But I’m not sure I could’ve played Lex on @cwsupermanlois even if they wanted to do this.

I’m supposed to start shooting a new series for NBC in February. https://t.co/xwOBHtUuRx

— Jon Cryer (@MrJonCryer) December 14, 2022