Steven Spielbergs beste Filme: Siebenmal Kino-Magie von der Hollywood-Legende

Weißt Du noch, wie es war, als Du den ersten „Jurassic Park“ gesehen hast oder Du in „Catch Me If You Can“ mitgefiebert hast? Der Mann hinter den großen Filme und faszinierenden Geschichten trägt den Namen Steven Spielberg. In über 50 Filmen führte er Regie. Diese sieben Streifen sind unserer Meinung nach Spielbergs beste Filme.

2 Oscars für den besten Regisseur, mehr als zehn Milliarden US-Dollar Umsatz und eine scheinbar endlose Liste an Mega-Blockbustern: Steven Spielberg gehört zu den lebenden Legenden des Hollywood-Geschäfts. Seine Leidenschaft für den Film entdeckte er schon als Kind. Weil er ständig die Familienvideos seines Vaters kritisierte, dachte der „Mach‘s doch besser“ und schenkte seinem damals zehnjährigen Sohn eine 8-mm-Kamera. Nur zwei Jahre später drehte Spielberg seinen ersten eigenen Film, für den er unter anderem zwei Spielzeugzüge kollidieren ließ. Heute kann der Regisseur auf ein Portfolio von mehr als 30 Kino-Produktionen zurückblicken, darunter wegweisende Werke wie „Der weiße Hai“ (1975), ernste Dramen wie „Die Farbe Lila“ (1985) und unterschätzte Außenseiter wie „Hook“ (1991). Als nächstes möchte er dem Filmklassiker „Bullitt“ neues Leben einhauchen. Bis dahin gibt’s für Dich Spielbergs besten Filme.

1) Indiana Jones-Reihe (1981-2008): Abenteuer-Action mit dem berühmtesten aller Archäologen

Mit der Indiana Jones-Reihe schufen Steven Spielberg und „Star Wars“-Macher George Lucas ein beliebtes Abenteuer-Franchise. Schon seit Beginn der Achtziger begeistern sich zahlreiche Zuschauer:innen für den Archäologie-Professor, der nicht nur klug ist, sondern auch weiß, wie man eine Peitsche schwingt. Im ersten Teil „Jäger des verlorenen Schatzes“ versucht Indy, die sogenannte Bundeslade zu finden, bevor sie Adolf Hitler in die Hände fällt. 1984, 1989 und 2oo8 erschienen die Teile zwei bis vier der Reihe, die Du übrigens allesamt in der Mediathek von GigaTV findest. Seit ein paar Jahren ist außerdem ein fünfter Teil in Arbeit, der 2023 anlaufen soll.

2) E.T. – Der Außerirdische (1982): Ein süßer Alien möchte nach Hause telefonieren

„E.T. nach Hause telefonieren“ – es gibt wohl keinen ikonischeren Satz eines Hollywood-Außerirdischen. Mit dem Sci-Fi-Märchen „E.T. – Der Außerirdische“ lockten Regisseur Spielberg und Drehbuchautorin Melissa Mathison 1982 eine ganze Generation ins Kino und schenkten uns Erdbewohner:innen einen der 100 erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Die Handlung: Der zehnjährige Elliott (Henry Thomas) freundet sich mit einem schrumpeligen kleinen Außerirdischen an, den er im Schuppen findet. Niemand darf davon wissen, weder Elliotts Eltern noch die Regierung. Doch E.T. hat großes Heimweh und Elliott möchte ihm helfen, Kontakt zu seiner außerirdischen Familie aufzunehmen.

3) Schindlers Liste (1991): Weltkriegsdrama mit hoffnungsvoller Botschaft

Die wahre Geschichte des Industriellen Oskar Schindler ist eine zweischneidige. Einerseits profitierte der Unternehmer während des Zweiten Weltkriegs davon, dass er für geringe Stundenlöhne Juden und Jüdinnen beschäftigte. Andererseits warf er sich schützend vor seine Angestellten, als der Holocaust den Firmensitz in Krakau erreichte. Steven Spielberg erzählt die Geschichte des Firmengründers in seinem Monumentalwerk „Schindlers Liste“ meisterhaft nach und gewährt einen tiefen Einblick in die grausame Geschichte des Zweiten Weltkriegs, die er vor allem aus den Erzählungen seines Vaters kennt.

4) Jurassic Park (1993-1997): Die Mutter aller Dino-Blockbuster

Zu Beginn der Neunziger kannte die Dino-Manie keine Grenzen. Als Teil des erfolgreichsten Dino-Franchises aller Zeiten dürfte Jurassic Park eine Menge zu dieser Begeisterung beigetragen haben. Spannung, Action, Emotionen, Science-Fiction: Der Streifen, den Steven Spielberg nach der Buchvorlage von Bestseller-Autor Michael Crichton schuf, vereint zahlreiche interessante Elemente zu einer großartigen Geschichte. Die lautet folgendermaßen: Wissenschaftler:innen haben herausgefunden, wie man Dinosaurier klont und stellen ihre Errungenschaften in einem Freizeitpark aus, dem Jurassic Park. Da ist Ärger vorprogrammiert…

5) Der Soldat James Ryan (1998): Oscar-prämiertes Antikriegsdrama

Mit „Der Soldat James Ryan“ gelang Steven Spielberg eine Art Prototyp des modernen Antikriegsfilms. Auch vorher hatte es Kinoproduktionen über militärische Auseinandersetzungen gegeben, keine Frage. Doch Spielberg zeigt in seinem fünffach Oscar-prämierten Meisterwerk schonungslos das Grauen des Zweiten Weltkriegs, genau wie in Schindlers Liste und später in der zehnteiligen Serie „Band Of Brothers“. Die Handlung des Films startet am 6. Juni 1944 mit der Invasion der Alliierten in der französischen Normandie. In 169 Minuten wird von der Suche nach dem Soldaten James Ryan (Matt Damon) berichtet, dessen drei Brüder bereits gefallen sind.

6) Bridge Of Spies (2015): Facettenreicher Konflikt im Kalten Krieg

In „Bridge Of Spies“ gewährt Regisseur Spielberg einen fesselnden Einblick in die angsterfüllte Zeit des Kalten Kriegs. Die Grundlage für den Streifen: Der erste Agenten-Austausch an der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam. Dort wurde am 10. Februar 1962 der sowjetische Spion Rudolf Abel (Mark Rylance) gegen den US-amerikanischen Piloten und CIA-Agenten Francis Gary Powers (Austin Stowell) freigelassen. Unterstützung erhielt Abel von seinem US-amerikanischen Pflichtverteidiger James Donovan (Tom Hanks), der während des Prozesses eine Bindung zu dem sowjetischen Agenten aufbaute.

7) Die Verlegerin (2018): Die wahre Geschichte einer mutigen Journalistin

In „Die Verlegerin“ erzählt Regisseur Steven Spielberg die wahre Geschichte der Journalistin Katharine „Kay“ Graham (Meryl Streep). Eigentlich hat sie sich ihr Leben ganz anders vorgestellt, doch als ihr Mann stirbt, übernimmt sie dessen Job als Chefin der Washington Post. Zunächst hadert sie mit der Position, doch der Film zeigt eindrucksvoll, wie Graham aus ihrer schüchternen Zurückhaltung ausbricht und an ihren Aufgaben wächst. Besonders schwierig wird es, als Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) 1971 einige Geheimdokumente erhält, die den Vietnamkrieg in ein völlig neues Licht rücken. Sollen die Informationen an die Öffentlichkeit?

