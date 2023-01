Staffel 2 von „Star Trek: Strange New Worlds” kommt, das ist sicher. Wann die neuen Folgen mit Captain Pike starten, worum es geht und wer diesmal an Bord ist, erfährst Du hier.

Star Trek: Strange New Worlds Staffel 2: So geht es mit Pike und seiner Crew weiter © picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Marni Grossman

Wann startet Star Trek: Strange New Worlds Staffel 2?

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Star Trek: Strange New Worlds wurden bereits im Sommer 2022 abgeschlossen. Dennoch gibt es bislang noch keinen Starttermin für die zweite Season der Science-Fiction-Serie. Wir vermuten aber, dass die neuen Folgen Mitte 2023 an den Start gehen.

Die erste Staffel lief in den USA beim Streamingdienst Paramount+ von Mai bis Juli 2022. Seit dem 8. Dezember 2022 ist Paramount+ nun auch in Deutschland verfügbar. Zum Start des neuen Streamingdienstes hierzulande kannst Du Star Trek: New Worlds in Deutschland streamen. Die letzte Folge der ersten Staffel kommt dort ab Anfang Januar 2023 auf den Schirm.

Was die zweite Staffel angeht, dürfte uns diesmal keine monatelange Verzögerung nach dem US-Release ins Haus stehen. Es liegt nahe, dass Paramount+ die zweite Season zeitgleich in den USA und Deutschland veröffentlicht.

Es spricht einiges dafür, dass es im Frühjahr 2023 so weit sein dürfte – also etwa ein Jahr nach dem Start der Serie in den USA. Genaueres verrät allerdings auch der erste Teaser-Trailer zur neuen Staffel noch nicht.

Worum geht’s in der der zweiten Staffel von Star Trek: Strange New Worlds?

Zur Handlung in der zweiten Staffel von Star Trek: Strange New Worlds ist noch nicht viel bekannt. Co-Showrunner Akiva Goldsman versprach in einem Interview mit dem Magazin Hollywood Reporter, die neuen Folgen würden “größer und besser”.

Alles andere wäre auch verwunderlich. Aber ein paar kleine Hinweise auf die Ereignisse in Staffel 2 gibt es doch.

Hauptdarsteller Anson Mount verriet dem Magazin Collider in einem Videointerview, das Team habe in Staffel 2 “wirklich die Grenzen überschritten”. Die neuen Folgen wären durch verschiedene Genres und verschiedene Regisseur:innen geprägt.

Und Produzent Henry Alonso Myers äußerte sich in TrekMovie (frei übersetzt) so zu Staffel 2: „Wir erzählen keine Geschichten, ohne Geschichten über Charaktere zu erzählen. … Das bedeutet auch größere Science-Fiction-Ideen, größere fremde Welten, verrücktere Dinge. Wir haben einige Dinge ausprobiert, die vorher noch nicht in ‚Star Trek‘ umgesetzt wurden.“ Und wir sind gespannt.

Der Cast: Wer spielt in der zweiten Staffel mit?

So weit bisher bekannt, sind in Staffel 2 von Star Trek: Strange New Worlds wieder fast alle Darsteller:innen der ersten Season an Bord der USS Enterprise. Das sind:

• Anson Mount als Captain Christopher Pike

• Rebecca Romijn als Nummer 1

• Ethan Peck als Spock

• Christina Chong als La’an Noonien-Singh

• Celia Rose Gooding als Nyota Uhura

• Melissa Navia als Erica Ortegas

• Jess Bush als Krankenschwester Christine Chapel

• Babs Olusanmokun als Dr. M’Benga

Neu im Team sind unter anderem Paul Wesley (“Vampire Diaries”) als James T. Kirk und Carol Kane (“Unbreakable Kimmy Schmidt”) als Ingenieurin Pelia. Sobald bekannt ist, wer noch zur Besetzung der zweiten Staffel von Star Trek: Strange New Worlds gehört, wirst Du es an dieser Stelle erfahren.

Das ist Star Trek: Strange New Worlds

Star Trek: Strange New Worlds ist die zwölfte TV-Serie, die im fiktiven Star-Trek-Universum spielt. Als Spin-off von “Star Trek: Discovery” und Prequel zu “Raumschiff Enterprise” handelt die Serie von den Abenteuern der Crew des Raumschiffs USS Enterprise NCC-1701 unter Captain Christopher Pike.

Um die Ereignisse chronologisch einzuordnen: Star Trek: Strange New Worlds spielt ab dem Jahr 2259 – also wenige Jahre, bevor die legendäre Enterprise unter Captain Kirk in die Weiten des Weltraums vorstößt.

Hat Star Trek: Strange New Worlds das Zeug dazu, eine der ganz großen Serien im Star-Trek-Universum zu werden? Schreibe uns Deine Meinung gerne in einem Kommentar!

