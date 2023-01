Stan Lee-Dokumentation: Alles, was wir dazu wissen

Von Spider-Man über Iron Man bis hin zu Hulk: Viele der bekanntesten Superheld:innen stammen aus der Feder von Stan Lee. Am 28. Dezember 2022 hat Marvel eine Dokumentation über den Comic-Großmeister angekündigt. Lee wäre an jenem Tag 100 Jahre alt geworden.

Schon in jungen Jahren verdient sich Stan Lee sein Taschengeld als Autor, damals noch mit dem Verfassen von Nachrufen. 1939 heuert er als Assistent bei Timely Comics an, welches sich später als Marvel Comics etabliert. Dort entspringen seiner Feder Superhelden wie Spider-Man, Iron Man und Captain America – so verhilft Stan Lee dem Verlag nach und nach zu einem der mächtigsten Medien-Imperien der Welt zu werden. Zu Ehren des Comic-Großmeisters soll es nun eine Dokumentation geben, die noch in diesem Jahr auf Disney+ laufen soll. Einen ersten Teaser veröffentlichte der Streaming-Dienst am 28. Dezember 2022. Wir verraten Dir, was bisher zur Stan Lee-Dokumentation bekannt ist.

Stan Lee-Dokumentation: 100 Jahre Comic-Geschichte

Der Teaser zeigt einige von Lees unzähligen Mini-Rollen und Cameo-Auftritten in Marvel-Filmen; gegen Ende wird eine Illustration der Comic-Legende eingeblendet. „100 Jahre des Träumens. 100 Jahre des Erschaffens. 100 Jahre Stan Lee“, schreibt Marvel im dazugehörigen Instagram-Post. Tatsächlich wurde Lee ganze 95 Jahre alt. „Er war für Fans auf der ganzen Welt ein Superheld, der die Macht hatte, zu inspirieren, zu unterhalten und zu verbinden.“, sagte Disney-CEO Bob Iger kurz nach Lees Tod. Es wird also einiges über Stan Lee zu erzählen geben. Genauere Informationen über die Doku hält Marvel bisher noch zurück.

Marvels Comic-Ikone für die Ewigkeit

Die angekündigte Stan Lee-Dokumentation wird wohl nicht die letzte Würdigung von Stan Lees Lebenswerk bleiben. Bereits Anfang 2022 sicherte sich Marvel für satte 20 Jahre die Rechte an seinem Namen und seinem Gesicht, ob für Filme, TV-Projekte oder die Disney-Freizeitparks. Kein Wunder: Niemand ist so stark mit dem mächtigen Marvel-Universum verbandelt, wie derjenige, der es erschaffen hat. „Aus großer Kraft folgt große Verantwortung“, wusste Lee schon zu Beginn der Sechziger. Genauso gestaltete er auch die Marvel-Welt. Wann genau die Stan Lee-Dokumentation auf Disney+ anlaufen soll, wissen wir bisher noch nicht. Wir halten Dich natürlich hier bei featured auf dem Laufenden.

