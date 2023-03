Sky High: Die Serie – Kommt bald Staffel 2 auf Netflix?

In der spanischen Netflix-Serie „Sky High: Die Serie” kämpft eine junge Mutter und Witwe um die Vorherrschaft in der spanischen Unterwelt. Die 1. Staffel ließ viele Handlungsstränge offen. Wird es also eine 2. Staffel von Sky High geben? Und worum könnte es darin gehen? Alle Infos dazu findest Du hier.

Die Netflix-Serie Sky High basiert auf dem gleichnamigen Film, der 2020 beim Streaming-Dienst veröffentlicht wurde. Daniel Calparsoro („Die Warnung”) setzte den Actionthriller als Regisseur in Szene, Jorge Guerricaechevarría („Auge um Auge”) schrieb das Drehbuch. Beide sind auch für die Fortsetzung in Serienform verantwortlich.

Die 1. Staffel der rasanten Actionserie besteht aus sieben Episoden, lässt am Ende aber einige Fragen offen. Wird es eine 2. Staffel geben? Hier folgen alle Infos.

Darum geht es in Sky High: Die Serie bei Netflix

Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Ángel (im Film von Miguel Herrán gespielt) ist Sole (Asia Ortega) über Nacht zur Witwe und alleinerziehenden Mutter geworden. Nun muss sie sich und ihren Sohn über Wasser halten und parallel das kriminelle Netzwerk, das ihr Mann aufgebaut hat, weiterführen. Auch wenn ihr alle davon abraten, ist Sole fest entschlossen, das Vermächtnis von Ángel zu wahren.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Dabei eckt sie jedoch erwartungsgemäß an und ruft einige Gegenspieler:innen auf den Plan. Zudem versucht sie, sich von ihrem Vater Rogelio (Luis Tosar) zu emanzipieren und bekommt es natürlich auch mit den Behörden zu tun, die es auf sie abgesehen haben.

Sky High, Staffel 2: Worum könnte es in einer Fortsetzung gehen?

Achtung, hier folgen Spoiler zu Sky High: Die Serie, Staffel 1!

Die 1. Staffel von Sky High: Die Serie war geprägt von Verrat und Intrigen, die im Finale im nigerianischen Lagos ihren Höhepunkt fanden. Nur knapp entkamen Fernan (Álvaro Rico), Mercedes (Patricia Vico) und Sole ihren Verfolgern vom kolumbianischen Drogenkartell und der Polizei.

Wie geht es mit Sole, Fernan und Mercedes weiter?

Die für den weiteren Verlauf der Handlung entscheidende Frage lautet, wie sich das Verhältnis zwischen Sole und Fernan auf der einen sowie Sole und Mercedes auf der anderen Seite entwickeln wird. Schließlich hatten beide in der 1. Staffel versucht, Sole zu verraten.

Ihr Vater informiert Sole darüber, dass Fernan in Wirklichkeit ein Maulwurf in ihrem Team sei. Daraufhin will Sole den Verräter in ihrem Hotelzimmer töten lassen, zeigt sich ihm gegenüber aber ambivalent und bietet ihm sogar eine Waffe zur Verteidigung an. Doch Fernan lehnt ab und flüchtet aus dem Zimmer.

Fernan ist es auch, der Sole verrät, dass Mercedes sie wiederum verraten wollte. Sole weiß aber bereits davon, denn ihr Vater hatte ihr von Anfang an gesagt, dass Mercedes nicht vertrauenswürdig sei. Die Wahrheit aus dem Mund von Fernan über ihre einstige Anwältin scheint Sole jedoch trotzdem zu verletzen. Doch Sole kann letztendlich auch Mercedes nicht ihrem Schicksal überlassen und sorgt dafür, dass Mercedes mit ihr flüchten kann.

Akzeptiert Rogelio Marta als seine Tochter?

Das Verhältnis der drei untereinander könnte also einer der zentralen Handlungsstränge einer möglichen 2. Staffel von Sky High: Die Serie sein. Zumal im Verlauf der 1. Staffel herauskommt, dass Mercedes zusammen mit Soles Vater Rogelio eine Tochter namens Marta (Carmen Sánchez) hat.

Im Staffelfinale trifft Marta ihren Vater zwar, erzählt ihm aber nicht, wer sie ist. Die Enthüllung sorgt zudem für weiteren Zündstoff zwischen Sole und Mercedes, schließlich ist Marta Soles Halbschwester. Auch hier gibt es viel Potenzial für Drama in einer möglichen 2. Staffel, ganz abgesehen vom zerrütteten Verhältnis von Sole und Rogelio.

Die Besetzung von Sky High, Staffel 2: Welche Schauspieler:innen sind dabei?

Anhand des Endes der 1. Staffel dürfte klar sein, dass ein großer Teil des Casts für die 2. Staffel zurückkehren könnte. Wobei die Macher:innen im Fall von Ángel bereits bewiesen haben, dass sie auch „off-camera” Hauptcharaktere sterben lassen können.

Ziemlich sicher dürfte Asia Ortega wieder als Sole in einer 2. Staffel von Sky High dabei sein. Der 27-jährigen Spanierin wurde das Showbusiness in die Wiege gelegt. Ihr Vater war professioneller Zirkusclown, ihre Mutter Schauspielerin. Bekanntere Rollen bekleidete Ortega in der Netflix-Serie „The Hockey Girls” und in der Amazon Prime Video-Serie „Las Cumbres: Das Internat”.

Álvaro Rico („Heilige Familie”) und Patricia Vico („Ich liebe dich, Spinner!”) dürften ebenfalls wieder als Fernan und Mercedes mit an Bord sein. Netflix-Fans kennen Rico vermutlich als Polo Benavent aus der spanischen Serie „Élite”. Vico wiederum hat bereits in zahlreichen Produktionen mitgespielt, zuletzt in der Prime Video-Miniserie „Operación Marea Negra”.

Darüber hinaus können sich Sky High-Fans über die wahrscheinliche Rückkehr von Luis Tosar („Sleep Tight”) als Rogelio und Carmen Sánchez („Capitan Alatriste – Mit Dolch und Degen”) als Marta freuen, wenn es eine 2. Staffel geben sollte.

Wird es eine 2. Staffel von Sky High: Die Serie geben?

Spanische Netflix-Produktionen kommen inzwischen fast schon mit einer Erfolgsgarantie. Berühmte Beispiele sind „Haus des Geldes”, Élite und „Die Telefonistinnen”. Und auch Sky High startete erfolgreich und landete in den ersten Tagen nach Release der 1. Staffel weit oben in den Netflix-Charts.

Eine 2. Staffel könnte also im Bereich des Möglichen liegen. Aber wie immer dürfte Netflix zunächst noch etwas länger warten, bis eine Entscheidung zu einer möglichen Fortsetzung gefällt wird. Erfolg ist schließlich nicht das einzige Kriterium, das Netflix bei den Überlegungen ansetzt. Denn auch Serien wie „Fate: The Winx Saga” und „Santa Clarita Diet” waren populär, wurden vom Streaming-Dienst aber abgesetzt.

Sobald es offizielle Neuigkeiten zur Zukunft von Sky High: Die Serie gibt, erfährst Du sie an dieser Stelle sofort.

Würdest Du Dir eine 2. Staffel von Sky High: Die Serie anschauen? Sag uns Deine Meinung zur spanischen Netflix-Serie in den Kommentaren!

