Shadow and Bone Staffel 3: Wird die Buchverfilmung bei Netflix fortgesetzt?

Am 16. März 2023 geht die Fantasyserie „Shadow and Bone“ bei Netflix in die langersehnte zweite Runde. Höchste Zeit, sich Gedanken darum zu machen, wie es danach mit der Buchverfilmung weitergeht: Erwartet Fans eine dritte Staffel von Shadow and Bone? Oder ist nach Season 2 Schluss mit den Abenteuern von Alina und Co.? Hier erfährst Du, was wir bereits dazu wissen.

Netflix-Start: Wann könnte Staffel 3 von Shadow and Bone erscheinen?

Leider hat sich Netflix bislang noch nicht dazu geäußert, ob die Verfilmung von Leigh Bardugos Grishaverse in eine dritte Runde gehen wird. Sollte Staffel 2 aber genauso gut bei den Fans ankommen wie Season 1, halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass Netflix grünes Licht für neue Folgen gibt.

Dazu passt, dass Showrunner Eric Heisserer Netflix die Serienumsetzung von Shadow and Bone von Anfang an als Drei-Staffel-Projekt verkauft hat. Das hat er bereits 2021 in einem Interview mit dem Collider verraten:

Staffel 3 von Shadow and Bone könnte also das Serienfinale darstellen. Letztendlich musst Du Dich aber noch etwas gedulden, bis Du neue Folgen bei Netflix streamen kannst – sie müssen schließlich erst einmal gedreht werden.

Vor 2025 wird es wohl nichts mit dem Release. Es sei denn, Netflix beginnt noch im laufenden Jahr mit den Dreharbeiten zur dritten Staffel. Dann wäre eine Veröffentlichung im Jahr 2024 noch im Bereich des Möglichen.

Cast: Welche Darsteller:innen kehren in Staffel 3 von Shadow and Bone zurück?

Wie der Cast der Serie in Zukunft aussieht, hängt natürlich auch davon ab, was mit den bekannten Hauptfiguren in der zweiten Staffel passiert. Zu diesem Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass in Staffel 3 auf jeden Fall wieder folgende Schauspieler:innen mit von der Partie sind:

• Jessie Mei Li als Alina Starkov

• Archie Renaux als Malyen „Mal” Oretsev

• Ben Barnes als General Aleksander Kirigan

• Freddy Carter als Kaz Brekker

• Amita Suman als Inej Ghafa

• Kit Young als Jesper Fahey

Wahrscheinlich bietet die dritte Staffel zudem noch den ein oder anderen Neuzugang in der Besetzung. Für Staffel 2 haben sich zum Beispiel Patrick Gibson (spielt Nikolai Lantsov), Anna Leong Brophy (spielt Tolya Kir-Bataar) und Jack Wolfe (mimt Wylan Hendriks) dem Cast angeschlossen.

Handlung: Auf welchem Grisha-Roman könnte Staffel 3 basieren?

Staffel 1 von Shadow and Bone basiert hauptsächlich auf dem allerersten Teil der Grisha-Trilogie – „Goldene Flammen”. Season 2 ist hingegen an Teil 2 („Eisige Wellen”) sowie den ersten Krähen-Band („Das Lied der Krähen”) angelehnt. Zudem bedient sich der Showrunner an einigen Handlungssträngen aus Teil 3 der Hauptreihe („Lodernde Schwingen”).

Das bedeutet aber nicht, dass es somit keine Buchvorlagen mehr für Staffel 3 gibt: Autorin Leigh Bardugo hat mit „Die Sprache der Dornen” schließlich noch eine ganze Geschichtensammlung über das Grishaverse veröffentlicht.

Und mit „Thron aus Gold und Asche” gibt es ja auch noch das Spin-off mit Nikolai Lantsov in der Hauptrolle: In der Dilogie begibt sich der junge König von Ravka auf eine abenteuerliche Reise, um sein Reich zu retten – und muss sich dabei mit dem Monster in seinem Inneren auseinandersetzen.

Wünschst Du Dir eine dritte Staffel zu Shadow and Bone? Welche Bücher sollte Netflix als Nächstes verfilmen? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar!

