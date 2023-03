Shadow and Bone Staffel 2: Das Ende erklärt – welche dunklen Geheimnisse kommen ans Licht?

Es sieht nach einem Happy End für Alina und ihre Krähen aus – aber tatsächlich tun sich in der Netflix-Serie viele neue Fragen auf. Und es gibt überraschende Enthüllungen, etwa über Feuervogel und Schattenkrieger. „Shadow and Bone” Staffel 2: Wir erklären das Ende.

Achtung, es folgen Spoiler! Wenn Du die Serie noch nicht gesehen hast, solltest Du nicht weiterlesen!

Die zweite Staffel von Shadow and Bone auf Netflix deckt zum größten Teil die Ereignisse des zweiten und dritten Buches der gleichnamigen Buchreihe von Leigh Bardugo ab. Während sich die erste Staffel darauf konzentrierte, Grisha einzuführen und Alina (Jessie Mei Li) mit ihren Kräften vertraut zu machen, geht es in der Fortsetzung vor allem darum, den Frieden in Ravka wiederherzustellen.

Aber das Finale von Season 2 eröffnet neue Möglichkeiten für ganz andere Geschichten rund um das Grishaverse – und sogar ein Spin-off. Alina hat endlich den Dunklen getötet, also General Kirigan. Aber anders als in den Büchern hält das Happy End nicht lange an. Die Hauptcharaktere schlagen andere Wege ein, die sie vielleicht für immer trennen werden. Eine dritte Staffel ist noch nicht bestätigt, die Serie wurde aber auch nicht gecancelt. Wir erklären das Ende von Shadow and Bone Staffel 2.

Shadow and Bone Staffel 2: Was passiert am Ende?

In den letzten Szenen der zweiten Staffel von Shadow and Bone wird ein neuer König gekrönt. Doch die Zeremonie verläuft für den künftigen Herrscher Nikolai Lantsov nicht reibungslos. Eine Attentäterin taucht auf – und wegen der besonderen Droge Jurda Parem hat sie extrem starke Fähigkeiten. Alina kann sie zwar töten. Aber sie muss dazu auf Kräfte zurückgreifen, die sie eigentlich nicht besitzen dürfte.

Sie bemerkt erst hinterher, dass sie Schatten statt Licht zur Beschwörung genutzt hat – und das als Sonnenbeschwörerin, die gerade erst den Dunklen besiegt hat. Trotzdem sehen wir Alina in der allerletzten Szene grinsen und ihre Augen dunkel werden – das ist alles andere als ein gutes Zeichen.

Dieser Handlungsstrang weicht von den Büchern ab: Dort hatte Alina nach dem Kampf mit Kirigan ihre Kräfte zeitweise komplett verloren. Außerdem hatte sie einen Teil seiner Fähigkeiten erlangt. Die Serien-Showrunner Eric Heisserer und Daegan Fryklind hatten „etwas radikal anderes machen wollen als erwartet”, wie sie gegenüber Entertainment Weekly erklärten.

Ist Mal tatsächlich der Feuervogel?

In Staffel 2 von Shadow and Bone versucht Alina, den dritten Verstärker Morozovas aufzuspüren, den Feuervogel. Mal leitet die Suche, aber bevor es richtig losgehen kann, macht Baghra einige überraschende Enthüllungen. Dazu gehört, dass Morozova ihr Vater ist und dieser die gefährliche und verbotene Magie Merzost benutzt hat, um ihre Schwester wiederzubeleben.

Alina und Mal (Archie Renaux) begreifen, dass er entfernt mit dieser Schwester verwandt ist. Sie hat ihre Macht als dritter Verstärker ausgerechnet an ihn vererbt. Mal ist also nicht nur der Cousin des Dunklen, sondern auch der Feuervogel.

Damit wird auch klar, warum er Alina immer finden konnte und warum die beiden immer voneinander angezogen wurden. Zu einem Grisha macht ihn das nicht, aber durch seine Kraft spielt er eine Schlüsselrolle, von der wir vorher nichts ahnten – genauso wenig wie er selbst.

Ist Alina jetzt eine Schattenbeschwörerin?

Schon bevor Alina am Ende von Staffel 2 die Schatten einsetzt, gibt es Hinweise, dass sie Verbotenes tut. Die Prophezeiung in Shadow and Bone besagt, dass der Feuervogel von Alina getötet wird, damit sie die Macht des dritten Verstärkers erlangen kann. Sie würde also ausgerechnet Mal umbringen. Aber wie kann sie die Liebe ihres Lebens opfern, um Ravka zu retten?

Alina und Mal weihen den Rest der Krähen ein und schmieden einen Plan. Der wird allerdings vom Dunklen vereitelt. Die Heldin kann ihn schließlich doch besiegen, aber dabei stirbt Mal. Sie rettet ihn vor dem Tod, aber setzt dabei offenbar Merzost ein. Das sehen wir daran, dass dunkle Schatten in den Adern ihrer Hand erscheinen.

Wahrscheinlich ist der Preis für die Nutzung von Merzost, dass sie am Ende zur Schattenbeschwörerin wird. Das würde komplett neue Wendungen in Staffel 3 ermöglichen.

Shadow and Bone: Trennen sich Mal und Alina am Ende von Staffel 2?

König Nikolai gibt Mal seinen Kompass und macht ihn zum neuen Sturmhond. Tamar (Anna Leong Brophy), Tolya (Lewis Tan) und Inej (Amita Suman) begleiten ihn an Bord des Schiffes. Sie suchen nach Inejs Bruder. Zuletzt sehen wir, wie sie ein Sklavenschiff auf dem Ozean verfolgen, auf dem sich dieser möglicherweise befindet.

Alina ist nicht dabei – die Krähen trennen sich also. Damit gehen auch die Sonnenkriegerin und ihr Leibwächter getrennte Wege. Er hat seine Aufgabe erfüllt und braucht eine neue Bestimmung. Doch Mal schwört, dass sie wissen werden, dass ihre Liebe echt war und nicht Teil einer Prophezeiung, wenn sie sich wiedersehen.

Dieses Ende der Shadow-and-Bone-Serie weicht komplett von den Büchern ab: Dort heiraten Mal und Alina am Ende von „Lodernde Schwingen”, dem dritten und letzten Roman der Serie.

Was passiert am Ende mit König Nikolai?

Nachdem Alina den Attentäter während der Krönung von Nikolai ausgeschaltet hat, scheint alles gut zu sein – aber nur scheinbar. Denn offenbar umgibt nicht nur Alina am Ende von Shadow and Bone ein dunkles Geheimnis, sondern auch den neuen König. Noch vor der Zeremonie fühlt er plötzlich einen Schmerz in der Schulter.

Nikolai zieht Jacke und Hemd aus und sieht seine Schulter im Spiegel an. Eine Dunkelheit breitet sich aus, genau dort, wo seine eigentlich verheilte Wunde aus dem Kampf mit den Grisha ist. Als er wieder in den Spiegel schaut, erblickt er einen Nichevo’ya, also einen Schattenkrieger, den Kirigan mit Merzost erschaffen hatte.

Heißt das, dass der König von Ravka von den Schergen des Dunklen infiziert wurde und dunkle Magie in sich trägt? Das werden wir wohl erst in Staffel 3 erfahren, falls sie kommt.

Was soll die Droge Jurda Parem in Staffel 2 von Shadow and Bone bedeuten?

In der letzten Folge von Shadow and Bone erzählt Kaz seinen Krähen Jesper, Nina und Wylan von einer neuen Aufgabe und einem lukrativen Job. Gleichzeitig warnt er sie vor einer neuen Gefahr, der Droge Jurda Parem. Sie verstärkt die Macht der Grisha um das 1.000-fache. Die Krähen müssen verhindern, dass sich die Droge verbreitet.

Doch dafür scheint es schon zu spät zu sein, denn am Ende nimmt die Attentäterin genau diese Droge und sorgt für Blutvergießen während der Krönung.

Jurda Parem könnte das Grishaverse-Universum von Shadow and Bone bei Netflix erweitern. Denn die Droge spielt eine wichtige Rolle in Leigh Bardugos Krähen-Dilogie. Die beiden Bücher der Serie sind ebenfalls im Grishaverse angesiedelt, gehören aber nicht zur Trilogie. Die Serienschöpfer haben gegenüber Entertainment Weekly bestätigt, dass sie ein entsprechendes Spin-off schon entwickelt haben. Ob es gedreht wird, hängt vom Erfolg der zweiten Staffel der Hauptserie ab.

Was sagst Du zum Ende und zur Erklärung von Shadow and Bone Staffel 2? Was glaubst Du, wie es in Staffel 3 weitergehen wird? Schreib es in die Kommentare!

