Seattle Firefighters Staffel 7: Keine Pause auf der Feuerwache 19

Es geht weiter mit den mutigen Frauen und Männern auf der Feuerwache in Seattle. Mitte April 2023 startete die sechste Staffel der erfolgreichen Serie in Deutschland. Und wenig später verkündete der US-Sender ABC eine gute Nachricht: Staffel 7 von „Seattle Firefighters” ist bestellt.

„Sie tragen das Feuer im Herzen“ heißt es im Trailer über die tapferen und leidenschaftlich kämpfenden Feuerwehrleute aus Seattle Firefighters. Wann immer ein Brand ausbricht, rasen sie in ihren leuchtend roten Einsatzwagen durch die Straßen von Seattle, löschen Feuer und retten Menschen.

Darüber hinaus lenkt die spannende Serie (Originaltitel: „Station 19”) den Blick auf die menschliche Seite. Sie zeigt, wie schwierig es für die Frauen und Männer auf der Wache oft ist, Berufliches und Privates unter einen Hut zu bekommen.

Wann startet Staffel 7 von Seattle Firefighters?

Die sechste Staffel von Seattle Firefighters ging im Frühjahr 2023 in Deutschland an den Start – am 17. April bei Disney+ und Joyn+ und am 24. April bei ProSieben im Free-TV – schon richtet sich der Blick der Serienfans in die Glaskugel. Wie könnte es auf der berühmten TV-Feuerwache weitergehen? Die Spannung steigt.

Spekulationen und Gerüchte sind in den sozialen Netzwerken bereits voll im Gange. Demnach sollen die Serienheld:innen erst im späten Herbst 2023 in den USA auf den Bildschirm zurückkehren. Bis dahin wird noch viel Wasser den Duwamish River in Seattle herunterfließen.

Wir rechnen daher damit, dass Du die siebte Staffel der Dramaserie im Frühjahr 2024 hierzulande sehen kannst.

Crossovers mit der Mutterserie Grey’s Anatomy

2018 startete die erste Episode von Seattle Firefighters. Es handelt sich um einen Spin-off aus dem Universum von „Grey‘s Anatomy“. Die Mutterserie schildert den Alltag von fünf Assistenzärzt:innen aus dem fiktiven Seattle Grace Hospital.

Nur ein paar Häuserecken weiter leisten die Einsatzkräfte der Feuerwache 19 Schwerstarbeit. Kein Wunder also, dass es immer wieder Crossovers zwischen den beiden Serien gibt wie etwa bei einer spektakulären Rettungsaktion in Felsklippen. Bei Grey‘s Anatomy haben die Verantwortlichen übrigens ebenfalls grünes Licht für eine Neuauflage erteilt. Es wird bereits die 20. Staffel sein.

Wechsel an der Spitze von Seattle Firefighters

Als im April bekannt wurde, dass ABC Staffel 7 von Seattle Firefighters bestellt hat, sickerten auch einige Details zur Zukunft der Serie durch. So gibt laut Variety die US-amerikanische Drehbuchautorin, ausführende Produzentin und Regisseurin Krista Vernoff ihren Posten an der Spitze des Teams auf. In die Rolle der Showrunner:innen schlüpfen Zoanne Clack und Peter Paige.

Beide sind keine Neulinge am Set von Seattle Firefighters. Unter Vernoff übernahm Clack bereits Aufgaben in der Produktionsleitung und schrieb als Hauptautorin an den Episoden. Paige schloss sich schon zur vierten Staffel im Jahr 2020 der Seattle-Firefighters-Crew an und war in der sechsten Staffel Produktionsleiter.

Ebenfalls zum Team gehören Stacy McKee, die Erfinderin der Dramaserie, Shonda Rhimes, Betsy Beers und Paris Barclay. Produziert wird die siebte Staffel von Shondaland und ABC Signature.

Die beiden neuen ausführenden Produzenten sind voller Vorfreude auf ihre zukünftigen Aufgaben. Zoanne Clack schätzt die Vielfalt der Schauspieler:innen, die Autor:innen und die gesamte Crew. Auch Kollege Paige äußert sich begeistert. „Ich liebe die Serie mit ihren komplexen Figuren und den Geschichten, die nachhallen.“

Der Cast der Seattle Firefighters Staffel 7

Die Fan-Community kann wohl auch in der neuen Staffel mit vielen liebgewonnenen Schauspieler:innen rechnen. Es sind keine spektakulären Abgänge zu erwarten. Folgende Stammkräfte zählen daher vermutlich auch in den neuen Folgen weiterhin zum Cast.

• Jaina Lee Ortiz als Andy Herrera

• Jason George als Ben Warren

• Grey Damon als Jack Gibson

• Barrett Doss als Victoria Hughes

• Jay Hayden als Travis Montgomery

• Danielle Savre als Maya Bishop

• Boris Kodjoe als Captain Robert Sullivan

• Stefania Spampinato als Carina DeLuca

Wird die Handlung noch spannender und dramatischer?

Mittlerweile gibt es ein paar Hinweise, wie es in Seattle Firefighter Staffel 7 weitergeht. So verriet die Showrunnerin Zoanne Clack in einem Interview, dass sich das Publikum auf aufregende Abenteuer freuen kann. Diese Aussage ließ so manchen aufhorchen. Einige Expert:innen vermuten, dass die Neuen an der Spitze der Serie einen anderen Twist geben werden – mit noch dramatischeren und spektakulären Momenten.

Aus früheren Arbeiten von Paige und Clack weiß man, wie perfekt die beiden ihre Charaktere in neue spannende Handlungen verstricken können, ohne dass diese dadurch ihre Glaubwürdigkeit verlieren.

Außerdem ranken sich natürlich viele Gerüchte um die persönlichen Angelegenheiten der Feuerwehrleute. Gibt es etwas Neues bei Lieutenant Andy Herrera? Was machen Jack Gibson, deren beste Freundin Maya Bishop oder Travis Montgomery, der Feuerwehr-Sanitäter und die gute Seele der Station?

Wie fühlt sich Montgomery, nachdem er sich aus dem Wahlkampf um das Bürgermeisteramt verabschiedet hat? Und hallt die Affäre, die Sullivan mit Natasha Ross (Merle Dandridge) während des Irakkrieges hatte, nach?

