Scream 6 streamen: Wann und wo läuft der Horrorfilm im Heimkino?

Mit „Scream 6” schlägt die beliebte Horrorfilmreihe schon bald das nächste Kapitel auf. Alles Wissenswerte über den Film und ab wann Du Scream 6 im Heimkino streamen kannst, erfährst Du hier.

Wann startet Scream 6 in den Kinos?

Für Fans der Scream-Serie gibt es Grund zur Freude: Der Kinostart von Scream 6 wurde kürzlich um vier Wochen vorverlegt! Bereits ab dem 9. März 2023 wird der neueste Teil in deutschen Lichtspielhäusern zu sehen sein – damit findet der Kinostart in Deutschland sogar einen Tag früher statt als in den USA.

Wo und wann wird Scream 6 als Stream verfügbar sein?

Bei Scream 6 handelt es sich um ein Werk der Filmproduktionsgesellschaft Paramount Pictures. Da diese seit dem 8. Dezember 2022 ihren hauseigenen und kostenpflichtigen Dienst Paramount+ in Deutschland betreibt, wird Scream 6 garantiert dort als Stream angeboten. Aus demselben Grund ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass Scream 6 zusätzlich bei Netflix oder anderen Streamingdiensten wie WOW im Abo zu sehen sein wird.

Ein genauer Termin für den Streamingstart wurde noch nicht bekannt gegeben. Allerdings heißt es, dass Scream 6 ab Juli 2023 als Stream in Nordamerika verfügbar sein soll. Wir nehmen an, dass dieses Zeitfenster auch für Deutschland angepeilt wird.

Wann erscheint Scream 6 auf DVD, Blu-ray oder als VoD?

In den USA wird Scream 6 auf DVD und Blu-ray ab dem 10. Juli 2023 erwartet. Sehr wahrscheinlich sind sie in Deutschland ab einem ganz ähnlichen Termin erhältlich. Wir gehen davon aus, dass zeitgleich die digitalen Leih- und Kaufversionen von Scream 6 auf Prime Video, Rakuten TV und ähnlichen Plattformen erhältlich sein werden.

Das ist bereits über den Film bekannt

Scream 6 knüpft an die Ereignisse vom fünften Teil an. Allerdings wird der Handlungsort von der Kleinstadt Woodsboro nach New York City verlegt. Die Überlebenden Sam, Tara, Chad und Mindy möchten Abstand von den schrecklichen Erlebnissen gewinnen und begeben sich dazu in die Großstadtmetropole an der Ostküste. Doch statt Zerstreuung zu finden, sehen sich die vier schon bald wieder mit dem irren Killer „Ghostface” konfrontiert – unter anderem in der U-Bahn von New York!

Schauspielerin Jenna Ortega (Tara) verriet in einem Interview, das der Bösewicht mit dem schwarzen Umhang und der Geistermaske in Scream 6 furchteinflößender, brutaler und blutrünstiger als in den vorherigen Scream-Filmen in Erscheinung tritt. Zudem wird erstmals in der Seriengeschichte auch eine 3D-Fassung des Films erscheinen, welche die Nerven der Zuschauer besonders intensiv strapazieren soll.

Dafür wird es kein Wiedersehen mit Schauspielerin Neve Campbell (Sidney) geben, da sie sich nicht mit den Produzent:innen über ihre Gage einig werden konnte. Bestätigt sind hingegen Courteney Cox (Gale Weathers) und Hayden Panettiere (Kirby Reed), die beide bereits Auftritte in der Scream-Reihe hatten.

Was hältst Du von New York als Schauplatz für den sechsten Film? Willst Du Scream 6 zu Hause streamen oder gehst Du lieber ins Kino? Hinterlass uns gerne Deine Meinung in den Kommentaren!

