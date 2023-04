Du hast mit Robert Downey Jr. als Iron Man gelacht, gefiebert und geweint. 15 Jahre ist es nun her, dass er zum ersten Mal über die große Leinwand flimmerte. Zu diesem Anlass haben wir seine großartigsten und emotionalsten Momente für Dich zusammengetragen – vom Tod seiner Eltern über seine Konflikte mit Captain America bis hin zur alles entscheidenden Schlacht in „Avengers: Endgame“!

Robert Downey Jr. als Iron Man: Die besten Momente aus 15 Jahren © 2008 Iron Man, the Movie 2008 MVL Film Finance LLC, Iron Man the Character: TM & 2008 Marvel Entertainment. All Rights Reserved.

“Ich bin Iron Man.” – Mit diesen Worten begann am 1. Mai 2008 eine der größten Kino-Erfolgsgeschichten der vergangenen Jahrzehnte. An jenem Tag startete nämlich “Iron Man” in den deutschen Kinos. Nicht nur, dass der eiserne Superheld im Marvel Cinematic Universe (kurz: MCU) einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt und gleich mehrfach die Welt rettet. Nein, Schauspieler Robert Downey Jr. haucht Iron Man mit seinem IRONischen Witz (Ha!) auch jede Menge lausbübischen Charme ein. Die folgenden sieben Momente mit Robert Downey Jr. als Iron Man finden wir besonders gelungen.

Achtung, der Artikel enthält Spoiler!

1) Tony Stark gibt zu, dass er Iron Man ist (Iron Man)

Als Tony Stark am Ende des ersten „Iron Man“-Films vor die Presse tritt, hat er einen Plan. Ein abgelesenes Statement soll es sein, damit auch wirklich kein falsches Zitat den Eindruck erwecken kann, er sei der Iron Man, der die Welt in Atem hält. Doch dann kommt alles anders. Auf die nicht ganz eindeutige Nachfrage einer Journalistin räumt Stark ein, dass es zwar abwegig wäre, wenn er ein Superheld wäre, aber auch „fantastisch“. Anschließend entscheidet er sich um und verkündet in der allerletzten Szene des Streifens: „Ich bin Iron Man.“ – gefolgt vom gleichnamigen Song der britischen Hardrock-Legenden Black Sabbath. Ein großer Moment von Robert Downey Jr. als Iron Man!

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Mit GigaTV schaust Du Iron Man ganz einfach auf Abruf.

Mit GigaTV greifst Du auf Free-TV, Pay-TV und sogar Streamingdienste wie Netflix zu. Falls Du von diesem Angebot noch nicht gehört hast, schau am besten hier bei unserer Übersicht vorbei – dort findest Du alle Infos.

2) Iron Man und Captain America geraten aneinander (The Avengers)

Dass zwischen Captain America (Chris Evans) und Iron Man eine gewisse Anspannung herrscht, ist nicht zu übersehen. Seinen ersten Höhepunkt erreicht der Konflikt in „The Avengers“ an Bord des S.H.I.E.L.D. Helicarriers. „Ein großer Mann in einer Rüstung“, spottet Steve Rogers alias Captain America und sieht Stark dabei abwertend an. „Lassen Sie das weg, was sind sie dann?“ Doch Stark reagiert gewohnt schlagfertig: „Genie, Milliardär, Playboy, Philanthrop.“ Touché. Captain Americas Vorwurf lautet, Stark kämpfe nur für sich selbst und sei deshalb kein Held. Der Konter: „Sie sind ein Laborexperiment, Rogers. Alles, was an Ihnen besonders ist, kommt aus einem Reagenzglas.“ Erneut: Punkt für Stark.

Mehr als ein nur ein Moment: Den ganzen Avengers-Streifen bekommst Du bei GigaTV!

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

3) Iron Man rettet New York (The Avengers)

Spätestens gegen Ende des Films soll Captain America seinen Vorwurf noch bedauern. Als die Chitauri aus dem interdimensionalen Portal über New York City strömen, um die Erde zu erobern, zeigt Iron Man nämlich seine geballten Superhelden-Qualitäten. Nicht nur, dass er die Chitauri mit den anderen Avengers in Schach hält und dabei immer wieder den Mut beweist, als Lockvogel zu fungieren. Nein, als der Welt-Sicherheitsrat beschließt, das Problem durch das Zünden einer Nuklearrakete auf der Erde zu beseitigen, lenkt er den Sprengkopf selbstlos in die fremde Dimension um – obwohl ihn die Aktion das Leben kosten kann.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

4) Tony Stark holt Spider-Man an Bord (The First Avenger: Civil War)

In „The First Avenger: Civil War“ sieht sich Tony Stark mit der Aufgabe konfrontiert, Steve Rogers alias Captain America innerhalb von 36 Stunden festzunehmen. Klar, dass er dafür ein schlagkräftiges Team braucht. Es fehlt allerdings an Personal, weshalb Stark auf Superhelden zurückgreifen muss, die bisher nicht unbedingt zum Einsatz kamen. Er begibt sich auf die Reise nach Queens in New York City, um Peter „Spider-Man“ Parker (Tom Holland) zu treffen und den Jungspund zu rekrutieren. Der ist sichtlich aufgeregt und weiß nicht so recht, wie ihm geschieht. Doch schließlich lässt er sich von Stark überreden – allerdings nicht, ohne ihn vor der Abfahrt noch einmal mit einem Spinnennetz an seiner Tür festzukleben.

Mehr von Robert Downey Jr. als Iron Man siehst Du mit GigaTV. The First Avenger: Civil War kannst Du dort ganz bequem streamen.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

5) Tony Stark erfährt, wie seine Eltern gestorben sind (The First Avenger: Civil War)

Das Zucken in Tony Starks Gesicht verrät alles: Den Tod seiner Eltern auf einer alten Video-Aufnahme mit ansehen zu müssen, zerreißt ihn innerlich. Es ist Baron Zemo (Daniel Brühl), der dem Superhelden den Film zeigt. Nachdem Stark sein Leben lang dachte, dass seine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind, erfährt er nun aus dem Video, dass es Bucky Barnes alias der Winter Soldier (Sebastian Stan) ist, der Howard (John Slattery) und Maria Stark (Hope Davis) auf dem Gewissen hat. In einem Wut-Anfall geht Tony Stark auf den Mörder seiner Eltern los. Steve Rogers alias Captain America hält ihn auf – er trägt nämlich ein Geheimnis mit sich herum, das Stark im nächsten Moment mächtig wütend machen wird.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

6) Tony Stark trifft seinen Vater Howard Stark (Avengers: Endgame)

In Avengers: Endgame kommt es zu einem Wiedersehen zwischen Tony Stark und seinem Vater Howard. Dazu reist Tony Stark mit Steve Rogers in die 70er-Jahre. Auf einem S.H.I.E.L.D.-Stützpunkt trifft er seinen nichts ahnenden Papa, der im Begriff ist Vater zu werden und Tony über das Thema ausfragt. Der wiederum lässt seinen Vater wissen: „Es wird alles gut werden.“

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Außerdem bedankt er sich – und lässt Howard Stark mit vielen Fragezeichen über dem Kopf zurück. „Sind wir ihm schonmal begegnet?“, möchte Howard von seinem Butler Edwin Jarvis wissen. Der entgegnet trocken: „Sie begegnen vielen Menschen, Sir.“ Wenn die beiden wüssten …

Auch Avengers: Endgame siehst Du mit GigaTV easy von zuhause.

7) Iron Man beendet die Schlacht aller Schlachten (Avengers: Endgame)

Der erfolgreichste aller MCU-Filme endet mit einem Donnerschlag: Als im Kampf gegen Marvel Bösewicht Thanos (Josh Brolin) alles verloren scheint, kann Iron Man den Widersacher vom Planeten Titan austricksen und damit die Schlacht aller Avengers-Schlachten entscheiden. Thanos und seine Armee zerfallen einfach zu Staub und die Welt ist gerettet. Danach endet alles mit dem Satz, mit dem es angefangen hat: “Ich bin Iron Man.” Doch Tony Stark muss einen hohen Preis für den Sieg bezahlen.

Fallen Dir noch weitere Momente mit Robert Downey Jr. als Iron Man ein, die Du besonders gelungen fandest? Wir sind auf Deinen Kommentar gespannt!



Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "vgwort.de" laden!

Dieser Artikel Robert Downey Jr. als Iron Man: Die besten Momente aus 15 Jahren kommt von Featured!