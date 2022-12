Roald Dahls Matilda – Das Musical: Alle Infos zu dem Netflix-Film

In “Roald Dahls Matilda – Das Musical” muss sich ein hochintelligentes Mädchen mit ihren bösartigen Eltern und einer tyrannischen Schulleiterin herumschlagen. Jetzt startet die Verfilmung des berühmten Stoffes von Kinderbuch-Legende Roald Dahl bei Netflix. Erfahre hier alles zu Start, Cast und Handlung des Films.

“Matilda” ist neben “Charlie und die Schokoladenfabrik” eines der bekanntesten Werke des britischen Autors Roald Dahl. Schon 1996 wurde die herzerwärmende und fantasievolle Geschichte verfilmt. Mega-Star Danny DeVito spielte damals nicht nur den Vater des titelgebenden Mädchens, sondern übernahm auch gleich noch die Regie. Der Film genießt heute Kultstatus.

Pünktlich zum 1. Weihnachtsfeiertag startet jetzt bei Netflix Roald Dahls Matilda – Das Musical, das neben Dahls Roman auch auf dem gleichnamigen, preisgekrönten Broadway-Musical beruht. In Großbritannien lief die Verfilmung bereits im Kino und konnte dabei sogar dem MCU-Blockbuster “Black Panther: Wakanda Forever” den Rang ablaufen.

Was Du zum Netflix-Start von Roald Dahls Matilda – Das Musical wissen musst, erfährst Du hier.

Roald Dahls Matilda – Das Musical: Die Handlung

Unglaublich intelligent, scharfsinnig und gesegnet mit einer blühenden Fantasie: Matilda Wormwood (Alisha Weir) ist besonders – ganz im Gegensatz zu ihren Eltern. Ihr Vater (Stephen Graham) und ihre Mutter (Andrea Riseborough) sind nämlich nicht die angenehmsten Menschen. Und aus Arbeit oder Bildung machen sie sich auch nicht viel.

Matilda steckt ihre Nase dagegen in jeder freien Minute in Bücher und lässt sich von den Geschichten mitreißen. Eine Leidenschaft, die bald auch von ihrer neuen Lehrerin Miss Honey (Lashana Lynch) gefördert wird. Auch in der Bibliothekarin Mrs. Phelps (Sindhu Vee) findet Matilda eine Gleichgesinnte. Und die hat sie auch bald bitter nötig.

Die fiese Schulleiterin Trunchbull (Emma Thompson) macht die Schule nämlich bald zu einem dunklen und freudlosen Ort, der jede Form von Glück oder Inspiration zu unterdrücken scheint. Jedoch hat Trunchbull die Rechnung ohne Matilda gemacht.

Das junge Mädchen entschließt sich dazu, der sadistischen Schulleiterin eine Lektion zu erteilen. Und die wird Trunchbull so schnell nicht vergessen…

Die Besetzung von Roald Dahls Matilda – Das Musical

Die neue Netflix-Verfilmung von Matilda hat vielleicht nicht Danny DeVito, dafür aber einen Haufen weiterer talentierter Darsteller:innen in ihrem Cast. Auf welche Schauspieler:innen Du Dich freuen kannst, verraten wir Dir hier.

Alisha Weir als Matilda Wormwood

Shooting-Star Alisha Weir ist zwar gerade einmal 13 Jahre alt, hat aber mit Roald Dahls Matilda – Das Musical schon jetzt ihre erste Hauptrolle an Land gezogen. “Ich bin in Tränen ausgebrochen, weil ich es einfach nicht glauben konnte”…”, beschreibt sie ihre erste Reaktion, als sie die Nachricht von ihrem Casting erhalten hat.

Zuvor stand die gebürtige Irin nur für einen Auftritt in dem Horrorfilm “Don’t Leave Home”, den Kurzfilm “Day Out” sowie die Serie “Darklands” vor der Kamera. Außerdem übernahm sie eine Sprechrolle für das Animations-Abenteuer “Two by Two: Overboard!”.

In Roald Dahls Matilda – Das Musical mimt sie nun die junge Titelheldin, die sich ihre Liebe für Bücher und das Lernen auch nicht von ihren Eltern oder der Schulleiterin Trunchbull vermiesen lässt. Zur Not mit aktivem Widerstand.

Emma Thompson als Miss Trunchbull

Die bösartige Schulleiterin Miss Trunchbull wird in der Netflix-Verfilmung von Emma Thompson gespielt. Die britische Schauspielerin könntest Du aus einer Vielzahl an Filmen kennen, nicht zuletzt aus den “Harry Potter”-Filmen, in denen sie Professorin Sybill Trelawney verkörperte.

Ihr Ruf als Charakterdarstellerin fußt aber eher auf Dramen wie “Im Namen des Vaters”, “Was vom Tage übrigblieb” oder “Sinn und Sinnlichkeit”. Alle drei brachten Thompson Oscar-Nominierungen ein. Für “Wiedersehen in Howards End” gewann sie als beste Hauptdarstellerin. Als Drehbuchautorin konnte sie übrigens auch schon einen Oscar (Sinn und Sinnlichkeit) einheimsen.

In den vergangenen Jahren war Emma Thompson unter anderem in “Cruella”, “Saving Mr. Banks”, “Late Night” und “Men in Black: International” zu sehen. Jetzt gibt sie in Roald Dahls Matilda – Das Musical die fiese Schulleiterin Miss Trunchbull, die Matilda und ihren Freund:innen das Leben so schwer und freudlos wie möglich machen will.

Lashana Lynch als Mrs. Honey

Lashana Lynch lässt es in ihren Filmen für gewöhnlich gerne mal krachen. Zumindest hat sie sich als Bond-Girl und neue 007 in “James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben” sowie in den Marvel-Blockbustern “Captain Marvel” und “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” bislang vor allem im Action-Fach etabliert. Auch in “The Woman King” zeigte sie sich zuletzt 2022 als kampfstarke Kriegerin, mit der man sich besser nicht anlegen sollte.

Da ist ihre Rolle in Roald Dahls Matilda – Das Musical durchaus ein Kontrast, schließlich spielt Lynch hier die sanftmütige Mrs. Honey, die Matilda in ihrem Wissensdurst bestärkt. In ihr findet das Mädchen eine Verbündete, als sie beginnt, sich gegen das Regime von Miss Trunchbull zur Wehr zu setzen.

Dass Lashana Lynch auch diese Rolle sehr gut steht, kannst Du aber bald auch selbst herausfinden.

Andrea Riseborough und Stephen Graham als Mutter und Vater von Matilda

Die Eltern von Matilda werden von Andrea Wiseborough und Stephen Graham dargestellt. Wiseborough kennt man vor allem aus Filmen wie dem überstylischen Metal-Albtraum “Mandy” mit Nicolas Cage, der History-Satire “The Death of Stalin” und dem Biopic “Battle of the Sexes – gegen jede Regel”. Außerdem war sie in Serien wie “Bloodline”, “Black Mirror” und “Waco” zu sehen. In dem neuen “Matilda”-Film spielt sie Mrs. Wormwood.

Ihr Mann, Mr. Wormwood, zeigt sich in Gestalt von Stephen Graham, der seine Karriere als kleiner Gangster im Guy-Ritchie-Kultfilm “Snatch – Schweine und Diamanten” begann. Heute ist er ein äußerst gefragter Schauspieler und war über die Jahre in Filmen wie “Public Enemies”, “Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten”, “The Irishman” und zuletzt “Venom: Let There Be Carnage zu sehen.

Serien-Fans kennen Graham aber vielleicht auch aus “Peaky Blinders - Gangs of Birmingham”, “Taboo” oder “Broadwalk Empire”. In letzterer spielte Graham den berühmten-berüchtigen Gangsterboss Al Capone.

Start: Wann läuft Roald Dahls Matilda – Das Musical bei Netflix?

Von einer langen Wartezeit kann wirklich nicht mehr gesprochen werden: Roald Dahls Matilda – Das Musical geht bereits am 25. Dezember bei Netflix an den Start. Die Laufzeit beträgt 117 Minuten. Wie immer kannst Du den Film auch ganz einfach mit Deinem Netflix-Account über Vodafone GigaTV inklusive Netflix ansehen. Mehr Details und Infos dazu findest Du hier.

