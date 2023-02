Red Rose, Staffel 2: Bekommt die Netflix-Horrorserie eine Fortsetzung?

Featured: All of Us Are Dead Staffel 2: So geht es mit der Zombieserie weiter

Der Zombiehorror von Südkorea geht in eine zweite Runde. Für Staffel 2 von „All of Us Are Dead” gibt es auch schon genügend Futter und viele Ideen. Hier erfährst Du alles, was wir bereits über die Fortsetzung der Netflix-Serie wissen. Der Zombiehype bleibt ungebrochen: Nach „Kingdom” erschien am 28. Januar 2022 die nächste blutrünstige Geschichte mit Untoten aus Südkorea bei Netflix – All of Us Are Dead. Doch was wissen bereits über die zweite Staffel? Das verraten wir Dir im Folgenden.Darum geht’s in All of Us Are Dead In All of Us Are Dead wird eine Schule zum Schauplatz des Gemetzels zwischen Überlebenden und Untoten. Verzweifelte Teenager verbarrikadieren sich in ihrer Highschool, um Horden an Zombies abzuwehren. Ausgelöst wurde das Desaster ausgerechnet durch eine kleine Labormaus. Nachdem der kleine Nager die erste Schülerin infiziert, breitet sich das Virus in den Klassenzimmern, auf den Fluren und auf dem Schulhof aus. Die verseuchten Schüler:innen ...