Rainbow Six-Film: Alles über John Kellys nächste Mission

Schon 2021 durften wir John Kelly (Michael B. Jordan) in „Tom Clancy’s Gnadenlos“ bei seinem Kampf gegen den internationalen Terror begleiten. Nun kommt ein Sequel, das Kellys Geschichte weitererzählt. Als Grundlage dient der Clancy-Roman „Rainbow Six“. Alles, was bisher zum Rainbow Six-Film bekannt ist, liest Du hier!

17 Romane von Tom Clancy haben über die Jahrzehnte den ersten Platz der Bestseller-Liste der New York Times erreicht. Da verwundert es nicht, dass die Werke des Thriller-Papstes immer wieder als Film-Vorlage dienen. Ob Kino-Klassiker wie „Jagd auf Roter Oktober“ (1990) oder neuere Erfolge wie die „Jack Ryan“-Serie auf Amazon: Clancys spannende Geschichten funktionieren auf der großen Leinwand als auch im Heimkino. Für 2024 kündigte Paramount Pictures nun eine Fortsetzung der Clancy-Verfilmung Tom Clancy’s Gnadenlos an. „Rainbow“ soll das Sequel heißen, angelehnt an den Clancy-Roman Rainbow Six, aus dem auch die gleichnamige erfolgreiche Videospiel-Reihe hervorging. Doch worum könnte es in der Fortsetzung gehen und was ist Rainbow Six eigentlich? Wir verraten es Dir!

Rainbow Six-Film: Wovon die Adaption handeln könnte

Regisseur Chad Stahelski könnte mit seinem geplanten Rainbow Six-Film genau dort ansetzen, wo Stefano Sollimas Verfilmung von Tom Clancy’s Gnadenlos aufhörte. Am Ende des ersten Teils schlägt John Kelly nämlich die Gründung der Antiterror-Organisation „Rainbow“ vor, um die es in Stahelskis Film aller Voraussicht nach gehen wird.

Zu Beginn von Tom Clancys Romanvorlage Rainbow Six ist das zweite Team der Organisation mit einer Vielzahl an Terroranschlägen konfrontiert. Diese Angriffe hängen alle zusammen und lassen sich auf einen geheimen Plan namens „Das Projekt“ zurückführen. Der Geheimplan umfasst nichts anderes als die vollständige Auslöschung der Menschheit. Ob Stahelski diesen groben Story-Aufbau für seinen Rainbow Six-Film tatsächlich nutzen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Dass er stark davon abweicht, finden wir aber eher unwahrscheinlich. Eine weitere Konstante: Michael B. Jordan wird im Rainbow Six-Film erneut in der Rolle des John Kellys zu sehen sein.

Mit Vodafone GigaTV und einem bestehenden Amazon Prime Video-Account kannst Du auch „Tom Clancy’s Gnadenlos” direkt über GigaTV schauen.

Was war noch gleich in Tom Clancy’s Gnadenlos passiert?

In der Verfilmung von Tom Clancy’s Gnadenlos töten russische Soldaten die Familie des Navy SEALs John Kelly (Michael B. Jordan), der daraufhin einen Rachefeldzug startet. Unterstützung holt er sich von seiner Kollegin Karen Greer (Jodie Turner-Smith) sowie dem CIA-Agenten Robert Ritter (Jamie Bell). Doch während Kellys Suche nach Vergeltung stößt er auf eine Verschwörung, die darauf aus ist, die Vereinigten Staaten und Russland in einen Krieg zu verwickeln. Nun hat er zwei Aufgaben: Seine Familie rächen und sein Land retten. Am Ende des Streifens trifft Kelly noch einmal auf Agent Ritter, der inzwischen zum stellvertretenden Direktor der CIA befördert wurde. Kelly unterbreitet ihm den Vorschlag, ein internationales Team zur Terror-Bekämpfung auf die Beine zu stellen. Der Name der Organisation: Rainbow.

Start des Rainbow Six-Films

Wann genau der Rainbow Six-Film hierzulande zu sehen sein wird, können wir Dir noch nicht sagen. Es soll wohl 2024 werden. Bis dahin halten wir Dich natürlich hier bei featured auf dem Laufenden!

Welche Hoffnungen hast Du für den Rainbow Six-Film? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar!

Dieser Artikel Rainbow Six-Film: Alles über John Kellys nächste Mission kommt von Featured!