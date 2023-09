Percy Jackson auf Disney+: Story, Cast und Release der neuen Serie

Du hast stundenlang in den „Percy Jackson“-Romanen geschmökert und würdest die Fantasy-Geschichten gerne auch als Serie verschlingen? Dann haben wir gute Neuigkeiten für Dich: Roman-Autor Rick Riordan hilft bei der Serien-Adaption von Percy Jackson auf Disney+.

Mit etwa 180 Millionen verkauften Büchern gehört die Percy Jackson-Reihe von Schriftsteller Rick Riordan zu den beliebtesten Roman-Serien aller Zeiten. In den Fantasy-Geschichten erzählt der US-amerikanische Autor vom 12-jährigen Percy Jackson, der herausfindet, dass sein verschwundener Vater der griechische Meeresgott Poseidon ist. Von dort an ergibt für den Jungen alles einen Sinn. Percy versteht nämlich nicht nur Griechisch, sondern hat auch eine besondere Vorliebe für Wasser und wird ständig von Kreaturen aus der griechischen Mythologie verfolgt. Noch dieses Jahr erscheint eine Serien-Adaption der Buch-Reihe. Bei uns liest Du, was Du von Percy Jackson auf Disney+ erwarten kannst.

Percy Jackson auf Disney+: Worum geht es in der Serie?

Staffel eins von Percy Jackson auf Disney+ wird die Geschichte aus dem ersten Buch „Diebe im Olymp“ nacherzählen. Darin erfährt der 12-Jährige Percy, dass er ein Halbgott ist und seinen bisherigen Alltag mit seinen göttlichen Fähigkeiten unter einen Hut bringen muss. Als Donnergott Zeus ihn beschuldigt, seinen Blitz gestohlen zu haben, beginnt ein Abenteuer: Gemeinsam mit seinen Freund:innen Grover und Annabeth begibt sich Percy auf die Suche nach Zeus’ verlorenem Blitz, um seine Unschuld zu beweisen. Dabei begegnet er allerhand Wesen aus der griechischen Mythologie und stürzt sich in die Unterwelt. Er lernt aber auch viel über sich selbst, zum Beispiel, dass er unter Wasser atmen kann.

Wer arbeitet an der neuen Percy Jackson-Serie?

Bereits im Jahr 2010 ist mit „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ eine Film-Adaption des ersten Percy Jackson-Romans erschienen. 2013 folgte mit „Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen“ eine Verfilmung von Band zwei. Danach verlief sich das Projekt, obwohl Riordans Romane noch mehr als genug Geschichten hergegeben hätten. Der Autor selbst verurteilte die Verfilmungen mehrfach, da er nicht an deren Produktion beteiligt war. So versicherte er in Interviews, dass er die Filme nicht gesehen habe, um kein anderes Bild von seinen Figuren zu bekommen. Er habe bloß die Drehbücher gelesen. Außerdem riet er Lehrer:innen in einem öffentlichen Brief davon ab, die Verfilmungen in der Schule zu zeigen. An Percy Jackson auf Disney+ arbeitet Erfinder Rick Riordan nun jedoch mit. So verkündete er auf Twitter, dass er und seine Frau „persönlich an jedem Aspekt der Show“ beteiligt sein würden.

Der Cast der Serie: Diese Schauspielenden wirst Du sehen

Die Rolle von Percy Jackson wird Schauspieler Walker Scobell übernehmen, den Du vielleicht als Adam Reed aus der Netflix-Produktion „The Adam Project“ (2022) kennst. Auf Instagram tauchst Du mit dem Schauspieler in die Unterwasserwelt ab:

Leah Jeffries wird als Athenas Tochter Annabeth Chase zu sehen sein. Bisher spielte Jeffries in der Serie „Rel“ (2018) und dem Film „Beast“ (2022) mit. In die Rolle von Percys bestem Freund Grover Underwood wird Aryan Simhadri schlüpfen, der zum Beispiel Hare$h in der Disney+-Serie „Im Dutzend noch billiger“ spielt. Seinen letzten Auftritt überhaupt hat Zeus-Darsteller Lance Reddick, denn der Schauspieler verstarb am 17. März 2023 im Alter von nur 60 Jahren an einer Herzerkrankung.

Wann startet Percy Jackson auf Disney+?

Als Starttermin der Percy Jackson-Serie gibt Disney+ den 20. Dezember 2023 an.

