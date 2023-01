Outer Banks Staffel 4: So geht es mit der Abenteuerserie bei Netflix weiter

Gehen die Pogues auch in Zukunft auf Schatzsuche? Schon vor dem Release von Season 3 bei Netflix gibt es Gerüchte um „Outer Banks” Staffel 4. Wir verraten, was schon zu Starttermin, möglichem Cast und Story der Abenteuerserie bekannt ist.

Kehrt Outer Banks mit Staffel 4 zurück auf die Bildschirme?

John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ und Cleo sind seit 2020 auf der Suche nach einem Schatz – und müssen dabei allerhand Abenteuer bestehen. Staffel 3 von Outer Banks (OBX) startet am 23. Februar 2023 bei Netflix. Weil die neuen Folgen erst noch anlaufen, ist bisher unklar, ob es eine Staffel 4 geben wird. Der Streaming-Anbieter wird eine mögliche Fortsetzung wohl erst nach der Premiere ankündigen – oder das Ende der Serie. Einen Teaser oder gar Trailer gibt es deshalb ebenfalls nicht.

Allerdings spricht einiges dafür, dass es weitergeht. Da sind zum einen die Aussagen von Showrunner Jonas Pate. Schon im April 2022 hatte er gegenüber Entertainment Weekly verraten, wie er sich den Verlauf der Teenie-Action-Serie vorstellt. „Wir sind immer davon ausgegangen, dass es sich um eine Show mit vier Staffeln handelt. Oder vielleicht fünf, aber definitiv vier.”

Die Storyline sei weit gefasst, ergänzte er. „Ich hoffe nur, dass wir die Chance bekommen, diese Geschichten auch wirklich zu erzählen.” Diese Aussagen macht er kurz nach dem Start der ersten Staffel.

Gerüchten zufolge ist das Drehbuch für Outer Banks Staffel 4 längst fertig. Es entstand parallel zum Script von Season 3. Das behauptete die britische Webseite Small Screen im August 2022 mit Hinweis auf einen anonymen Netflix-Insider.

Zu diesem Zeitpunkt war die dritte Staffel nicht einmal bestätigt. Aber auch wenn das Drehbuch vorliegt, ist das noch keine Garantie, dass es wirklich weitergeht. Letztlich liegt der Ball bei Netflix.

Natürlich dürfte vor allem der Erfolg von Outer Banks bei den Netflix-Zuschauer:innen eine Rolle spielen: Als Staffel 2 veröffentlicht wurde, war die Serie laut Small Screen die meistgesehene überhaupt, auch im Vergleich zu anderen Streaming-Plattformen. Wir gehen also davon aus, dass Outer Banks Staffel 4 zu Netflix kommen wird.

Outer Banks: Wann könnte Staffel 4 starten?

Bisher sind noch keine Informationen zum Start von Outer Banks Staffel 4 durchgesickert. Der hängt davon ab, ob die Produktion schon begonnen hat. Vielleicht haben die Macher:innen die Season 3 und 4 mehr oder weniger gleichzeitig abgedreht, da die Scripte bereits vorlagen – oder zumindest direkt hintereinander?

In jedem Fall müssen wir wahrscheinlich nicht so lange warten wie auf Staffel 3, falls es weitergeht: Season 2 erschien im Juli 2021, bis zur Fortsetzung dauerte es also eineinhalb Jahre. Sind die Dreharbeiten im Gang oder sogar (fast) abgeschlossen, könnte Staffel sogar Ende 2023 anlaufen. Wahrscheinlicher dürfte aber ein Starttermin 2024 bei Netflix sein.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Story: Worum könnte es in Season 4 von Outer Banks gehen?

Seit Staffel 1 sind in Outer Banks befreundete Teenager auf der Suche nach einem Schatz. Zugleich müssen sich die sogenannten Pogues mit einer anderen Teenager-Truppe auseinandersetzen, den reicheren Kooks. Während John B der Anführer der Pogues ist, die mehrheitlich aus armen Verhältnissen stammen, gehört seine große Liebe Sarah zu den Kooks.

Am Ende von Staffel 2 gab es einige Überraschungen und Cliffhanger. Die mysteriöse Bösewichtin Clara trifft auf Barbados einen Mann, der sich als Big John entpuppt – der tot geglaubte Vater von John B. Auch Sarahs Vater Ward galt als verstorben, doch am Ende der zweiten Staffel begegnet die Tochter ihm.

Außerdem stranden die Pogues auf einer einsamen Insel in der Karibik und müssen einen Ausweg finden. Aus alldem ergeben sich einiges Storylines für Staffel 3. Aber was könnte in Staffel 4 passieren?

Natürlich wird die Schatzsuche weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Sind die Pogues endlich erfolgreich und können den Schatz heben? Oder kommen Wade, Sarahs Bruder Rafe und andere Bösewichte ihnen zuvor? Die Beziehung von John B zu seinem vorher verschollenen Vater bietet ebenfalls genug Stoff für weitere Folgen.

Was war eigentlich passiert, treffen sich die beiden persönlich, und wie gehen sie dann miteinander um? Mehr wissen wir dazu mit Sicherheit, wenn wir das Ende von Staffel 3 kennen und erfahren, wie sich die Geschichte bis dahin entwickelt hat.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Outer-Banks-Cast: Wer spielt in einer möglichen Fortsetzung mit?

Der Haupt-Cast von Outer Banks ist seit Staffel 1 gleich geblieben. Seit der ersten Folge sind die Charaktere John B, Sarah, Pope, Kiara, Topper, JJ und Ward dabei. Einige Figuren kamen seitdem dazu, oder sie spielen inzwischen größere Rollen. Dazu gehören etwa die fiese Clara und Cleo, das neueste Mitglied der Pogues.

Wir gehen deshalb davon aus, dass wir in einer möglichen Staffel 4 die folgenden Schauspieler:innen wiedersehen:

• Chase Stokes als John B

• Madelyn Cline als Sarah

• Madison Bailey als Kiara „Kie”

• Jonathan Daviss als Pope

• Rudy Pankow als JJ

• Carlacia Grant als Cleo

• Austin North als Topper

• Charles Esten als Ward

• Drew Starkey als Rafe

• Charles Halford als Big John

• Elizabeth Mitchell als Clara

Mit Sicherheit werden weitere Schauspieler:innen den Cast ergänzen – beispielsweise neue Freund:innen und Feind:innen der Pogues.

Was glaubst Du: Wird Outer Banks Staffel 4 bald angekündigt? Was könnte in den neuen Folgen passieren? Verrate es uns in den Kommentaren!

Dieser Artikel Outer Banks Staffel 4: So geht es mit der Abenteuerserie bei Netflix weiter kommt von Featured!