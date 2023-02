Outer Banks: Das Ende von Staffel 3 und die Suche nach El Dorado erklärt

Seit dem 23. Februar kannst Du endlich die dritte Staffel von „Outer Banks” bei Netflix streamen. In welche Gefahren sich die Pogues in den neuen Folgen stürzen, für wen das Abenteuer tödlich endet und ob die Suche nach dem sagenumwobenen El Dorado erfolgreich ist, erläutern wir im Folgenden. Hier findest Du Outer Banks Staffel 3 und das Ende erklärt.

Traumhafte Orte, Sand und Meer und abenteuerliche Schatzsuchen: Das ist das Erfolgsrezept der beliebten Netflix-Serie Outer Banks. In den neuen zehn Folgen sind Sarah, John B, Kie, JJ, Pope und Cleo (neu im Hauptcast der dritten Staffel) immer noch auf der karibische Insel, auf die es sie am Ende von Staffel 2 verschlagen hat: Poguelandia haben sie sie getauft.

Außerdem bekommen sie es mit dem gerissenen Carlos Singh zu tun. Dieser tut alles, um El Dorado vor der Clique zu finden. Und dann ist da noch John Bs Vater Big John, der am Ende von Staffel 2 wiederaufgetaucht ist und in dem neuen Konflikt eine große Rolle spielt.

Outer Banks Staffel 3: Wie endet die Suche nach El Dorado?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir etwas weiter ausholen: John B und seine Gruppe haben es dank Sarahs Vater Ward und seines Privajets zum Orinoco-Becken geschafft. Allerdings trauen die Pogues Ward nicht über den Weg und versuchen, ihre Pläne vor ihm geheimzuhalten. Leider bekommt Ward dennoch mit, dass es die jungen Erwachsenen zur archäologischen Stätte Solana zieht.

Die Übersetzung des geheimnisvollen Gnomons, mit dessen Hilfe sie El Dorado finden wollen, gestaltet sich äußerst schwierig. Big John, den John B und Sarah aus der Gefangenschaft befreit haben, ist zum Glück im Besitz eines speziellen Briefes. Und der stellt sich als entscheidender Schlüssel heraus, um das Rätsel zu lösen.

Jedoch stellt sich heraus, dass Ward die ganze Zeit mit Bösewicht Singh zusammengearbeit hat. Er hat Singh den Standort der Schatzsucher:innen verraten, weshalb dieser plötzlich mit seinen Schergen auftaucht und Sarah und die anderen bedroht. Da allerdings niemand bereit ist, das Geheimnis des Gnomons preiszugeben, eröffnet er das Feuer auf die Gruppe und Big John wird fatalerweise angeschossen.

Was ist El Dorado?

John B, der verletzte Big John und Co. schaffen die Flucht. Ward versucht ein letztes Mal, seine Tochter Sarah auf seine Seite zu ziehen, was natürlich nicht klappt. Als sie an der Höhle ankommen, deren Position der Gnomon verraten hat, teilt Big John endlich den Standort von El Dorado mit den anderen.

Er selbst ist zu schwer verletzt, um mit der Suche fortzufahren, sodass sich John B und Sarah alleine unter Wasser begeben. Sie entdecken tatsächlich El Dorado, das sich als gewaltiger Goldschatz entpuppt. Das Paar deckt sich mit soviel Gold ein, wie es transportieren kann.

Outer Banks erklärt: Wer stirbt am Ende von Staffel 3?

Als John B und Sarah aus dem Wasser kommen, treffen sie erneut auf Singh, der Big Johns blutiger Spur gefolgt ist. Er bedroht die beiden mit der Waffe und fordert sie auf, ihm das Gold auszuhändigen.

Da kommt Big John aus seinem Versteck, in der Hand eine Ladung Dynamit. Als Singh sich weigert, John B auf die Aufforderung seines Vaters hin freizulassen, feuert dieser das Dynamit in Richtung des Verbrechers. In dem Tumult können Sarah und John B mit dem Gold entkommen, als plötzlich Ward wieder auftaucht.

Er hat es ebenfalls auf das Gold abgesehen. JJ und die anderen Pogues kommen hinzu und können verhindern, dass Ward ihnen die Beute wieder streitig macht. In einem letzten Twist bekommt die Outer-Banks-Clique es urplötzlich auch noch mit Ryan zu tun, Singhs rechter Hand. Er will sich dafür rächen, was die Pogues ihm angetan haben, und schießt auf Sarah.

Völlig überraschend wirft sich ihr Vater Ward dazwischen und fängt die Kugeln an ihrer Stelle. Bevor er stirbt, befördert er Ryan von einer Klippe in die Tiefe. An diesem Tag verliert aber nicht nur Sarah ihren Vater, sondern auch John B. Denn Big John stirbt an seinen schweren Verletzungen. John B und Sarah begraben ihre Väter Seite an Seite im Dschungel.

Wie endet Staffel 3 von Outer Banks?

Ende gut, alles gut: Trotz ihrer schweren Verluste hat es die Clique wieder einmal heil aus dem Abenteuer herausgeschafft. Wir sehen die Gruppe am Ende von Staffel 3 rund 18 Monate nach der Suche nach El Dorado, wie sie ihr normales Leben führt.

John B und Sarah betreiben ihren eigenen Surfshop, Pope studiert und Kie widmet sich ihren Schildkröten. Da taucht ein älterer Mann mit geheimnisvollen Dokumenten auf, die direkt vom legendären Piraten Blackbeard stammen. John B schaut fasziniert, was mit Sicherheit auf das nächste spannende Abenteuer für die Pogues in Staffel 4 hindeutet.

Wie hast Du dir das Ende von Outer Banks Staffel 3 erklärt? Ist die Story für Dich zufriedenstellend ausgegangen? Schreib uns Deine Meinung in die Kommentare!

